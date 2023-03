Tiếp theo chương trình làm việc tại Đài Loan, trong 2 ngày 9 và 10-3, đoàn công tác của tỉnh Long An tiếp tục các hoạt động xúc tiến đầu tư và làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư lớn có mong muốn đầu tư vào Long An trong các lĩnh vực xây dựng, tài chính, logistics, mô hình nông nghiệp công nghệ cao trước khi kết thúc thành công tốt đẹp chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Đài Loan.



Trong buổi sáng 9-3, đoàn công tác tỉnh Long An đã đến thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn Ruentex. Đây là một tập đoàn đa lĩnh vực với 10 công ty thành viên, khởi đầu từ ngành dệt may sau đó phát triển sang các ngành xây dựng, tài chính, bảo hiểm, dịch vụ và y tế.

Tại buổi làm việc, ngoài giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn, lãnh đạo Tập đoàn Ruentex còn giới thiệu về giải thưởng Tang – một trong những giải thưởng khoa học uy tín của Đài Loan do Chủ tịch Tập đoàn – Tiến sĩ Samuel Yin sáng lập.

Giải thưởng vinh danh những đóng góp đối với sự phát triển bền vững của nhân loại, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ - đây cũng là tầm nhìn và sứ mệnh của công ty. Lãnh đạo tập đoàn đánh giá rất cao tiềm năng kinh tế của Việt Nam hiện nay nên mong muốn được mở rộng đầu tư vào thị trường Việt Nam nói chung, đặc biệt là tại Long An.

Đoàn công tác làm việc tại trụ sở Tập đoàn Ruentex

Về phía tỉnh Long An, Cố vấn kinh tế của tỉnh Nguyễn Minh Lâm đánh giá cao lịch sử phát triển, quá trình thực hiện mục tiêu sản xuất xanh bảo vệ môi trường, duy trì phát triển bền vững của công ty. Ông Lâm khẳng định tỉnh luôn chào đón mọi nhà đầu tư đến tìm hiểu và thực hiện dự án, đặc biệt tỉnh cũng khuyến khích các tập đoàn áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại trong hoạt động kinh doanh đầu tư, đóng góp vào mục tiêu hiện đại hóa ngành công nghiệp của tỉnh.

Sáng cùng ngày, đoàn đã đi khảo sát trung tâm City Link, các tuyến đường sắt, ga trung tâm trung chuyển tại ga tàu điện ngầm hiện đại Nangan

Chiều 9-3, đoàn công tác đã làm việc và khảo sát kho ngoại quan tại Công ty Ally Logistic Property (ALP). Đây là đế chế logistic lớn nhất tại Đài Loan với kho ngoại quan siêu hiện đại hướng tới mô hình logistic bền vững. Công ty hiện vận hành 6 kho logistics, 14 trung tâm phân phối và quản lý trên 800 triệu USD tài sản tại nhiều quốc gia. Mục tiêu sắp tới của công ty là đầu tư 1 tỉ USD cho 1 triệu m2 tại mỗi quốc gia mà công ty đến. Với vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi cho phát triển thương mại, logistics; công ty đang nghiên cứu đầu tư ở Việt Nam và hy vọng có cơ hội hợp tác với tỉnh Long An trong thời gian tới.

Sau khi khảo sát kho ngoại quan và phần trình bày của đại diện ALP, ông Nguyễn Minh Lâm cho biết định hướng phát triển logistics đã được tỉnh đưa vào quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đang chờ Chính phủ phê duyệt. Các khu vực quy hoạch logistics có quỹ đất sạch lớn, hiện sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư và kết nối chặt chẽ với các khu công nghiệp trọng điểm khác tại tỉnh, trong đó có 200 doanh nghiệp Đài Loan đang hoạt động.

Long An là cửa ngõ giao thương quan trọng, tạo liên kết vùng chặt chẽ với các tỉnh thành xung quanh; đồng thời tỉnh có đường biên giới dài với Campuchia và có Cảng quốc tế Long An đang hoạt động, sẵn sàng tiếp nhận tàu tải trọng 50.000-70.000 tấn. Với những thuận lợi trên, nhu cầu vận tải, lưu thông hàng hóa xuyên biên giới và thương mại hàng hóa quốc tế sẽ là cơ hội rất lớn cho phát triển logistics. Ông Lâm mong muốn công ty hãy đến khảo sát thực tế để đầu tư dự án vào Long An và tin tưởng rằng ALP sẽ thành công tại Long An.

Đoàn công tác nghe giới thiệu về kho ngoại quan hiện đại của ALP

Trong ngày 10-3, đoàn công tác đã đi khảo sát, tham quan nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thành phố Đào Viên.

Trong thời gian qua, các sản phẩm nông sản của Đài Loan đã có sự bứt phá tạo giá trị gia tăng lớn cho ngành nông nghiệp Đài Loan. Trước tiên là các sản phẩm thô, sang sản phẩm đóng hộp, đông lạnh và chế biến thức ăn sẵn có giá trị gia tăng cao hơn.

Trong chương trình khảo sát, đoàn đã được nghe giới thiệu về quy trình công nghệ, các kỹ thuật mới tư khâu ươm giống cho đến khâu chế biến và được trải nghiệm thực tế các sản phẩm. Điều này mở ra kỳ vọng kết nối hợp tác, đầu tư giữa doanh nghiệp tỉnh Long An và doanh nghiệp Đài Loan, trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mà cụ thể là đi từ khâu ươm tạo đến khâu chế biến, giúp gia tăng các sản phẩm chế biến, tạo giá trị gia tăng lớn, giảm giá thành, đặc biệt là giúp nông sản của Long An tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khảo sát khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại TP Đào Viên

Như vậy, sau một tuần làm việc, đoàn công tác tỉnh Long An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong các hoạt động xúc tiến đầu tư khi phối hợp tổ chức thành công Hội thảo Xúc tiến đầu tư Việt Nam tại thành phố Đài Bắc và tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Đài Loan.

Tích cực trao đổi và thúc đẩy hợp tác các Tập đoàn quy mô như CT&D, Ruentex, Nanoplus Tech, ALP,... Khảo sát các công trình giao thông, đô thị hiện đại; mô hình nông nghiệp, khu công nghiệp, dịch vụ logistics hiệu quả của Đài Loan. Kỳ vọng sau chuyến công tác, Long An sẽ tiếp nhận nhiều dự án FDI chất lượng cả về quy mô và công nghệ của các tập đoàn hàng đầu, đóng góp sự phát triển bền vững của tỉnh.

Đoàn công tác của tỉnh Long An xúc tiến đầu tư tại Đài Loan (Trung Quốc)

Ngày mai (11-3), đoàn công tác tỉnh Long An sẽ quay trở về Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác xúc tiến đầu tư, giao lưu thương mại tại Đài Loan.