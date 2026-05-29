Giải trí

Miền Tây quá tuyệt qua góc nhìn của Vlogger Quan Không Gờ

Thùy Trang

(NLĐO)- "Life in Vietnam's Mekong Delta" — series YouTube của Vlogger Quan Không Gờ khiến khán giả ngỡ ngàng.

Vlogger Quan Không Gờ với bài toán chỉn chu đầy cảm xúc

Vlogger Quan Không Gờ mang miền Tây lên YouTube bằng những khung hình điện ảnh - Ảnh 1.

Vlogger Quan Không Gờ mang miền Tây lên YouTube bằng những khung hình điện ảnh

Khác với những vlog trải nghiệm thông thường, dự án được đầu tư chỉn chu về hình ảnh, màu sắc và cách kể chuyện nhằm tái hiện vẻ đẹp miền Tây theo hướng giàu cảm xúc và nghệ thuật hơn.

Sinh ra và lớn lên tại Vĩnh Long, Quan Không Gờ cho biết dự án xuất phát từ chính tình yêu dành cho quê hương cùng mong muốn đưa văn hóa miền Tây đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Sau nhiều chuyến đi trong và ngoài nước, nam vlogger nhận ra Việt Nam sở hữu nhiều cảnh đẹp, món ăn và nét văn hóa đặc sắc nhưng chưa được quảng bá đủ mạnh trên các nền tảng quốc tế. 

Từ đó, anh mong muốn kể lại những câu chuyện đời thường của miền Tây bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại và dễ tiếp cận hơn. "Quan đã đi nhiều nơi và nhận ra Việt Nam rất đẹp. Có những địa điểm ở nước ngoài rất bình thường nhưng họ kể câu chuyện rất hay. Vì vậy Quan muốn làm một dự án về miền Tây để giới thiệu với bạn bè quốc tế — không cần tạo ra cú nổ truyền thông, chỉ cần họ biết và muốn đến trải nghiệm là được rồi", anh chia sẻ.

Những hình ảnh tuyệt đẹp và gần gũi với mỗi người dân Việt Nam

Theo Quan Không Gờ, nhiều món ăn miền Tây tưởng chừng quen thuộc như bún nước lèo hay gà đốt ô thum thực tế lại chứa đựng quy trình chế biến công phu cùng những giá trị văn hóa đặc trưng mà không phải ai cũng hiểu hết. "Thông qua series này, Quan muốn khán giả thấy được sự kỳ công phía sau những món ăn bình dị, đồng thời giúp các đặc sản miền Tây đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước", nam vlogger nói thêm.

"Life in Vietnam's Mekong Delta" của vlogger Quan Không Gờ có gì?

"Life in Vietnam's Mekong Delta" gồm 5 tập, mỗi tập là một hành trình khám phá những nét đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tập đầu tiên đưa khán giả đến với món bánh xèo miền Tây và làng gạch Mang Thít (Vĩnh Long) — nơi được mệnh danh là "vương quốc đỏ" của miền Tây.

Những thước phim tuyệt vời của Vlogger Quan Không Gờ

Tập 2 ghi lại hành trình trải nghiệm món gà đốt ô thum nổi tiếng vùng Bảy Núi (An Giang), đồng thời giới thiệu vẻ đẹp văn hóa Khmer tại chùa Tà Pạ. Ở tập 3, khán giả theo chân nam vlogger khám phá món bún nước lèo Trà Vinh cùng không gian thiên nhiên đặc trưng tại Ao Bà Om. Tập 4 tái hiện quy trình làm bánh tằm bì dân dã và những khung hình điện ảnh tại cánh đồng muối Bạc Liêu. Khép lại series là tập phim về đám giỗ miền Tây — nơi thể hiện rõ nét sự gắn kết gia đình và tình làng nghĩa xóm của người dân vùng sông nước.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu món ăn hay điểm đến, series còn tập trung ghi lại nhịp sống, con người và những giá trị văn hóa phía sau từng trải nghiệm đời thường. Một trong những điểm nổi bật của "Life in Vietnam's Mekong Delta" là toàn bộ series đều được bổ sung phụ đề tiếng Anh. Theo Quan Không Gờ, đây là hướng đi nhằm giúp khán giả quốc tế dễ dàng tiếp cận hơn với các nội dung về văn hóa Việt Nam, đặc biệt là miền Tây Nam Bộ.

Trước đó, nhiều video của anh từng thu hút lượng lớn người xem nước ngoài và cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia nhờ có phụ đề tiếng Anh. Điều này khiến anh nhận ra các nội dung về đời sống và văn hóa Việt Nam hoàn toàn có khả năng kết nối với khán giả toàn cầu nếu được đầu tư đúng cách.

Bất cứ ai xem cũng sẽ có tình cảm với đất nước Việt Nam 

Bên cạnh yếu tố nội dung, nam vlogger cũng cho biết anh muốn vượt khỏi khuôn khổ của một vlog du lịch thông thường để tạo ra những thước phim có giá trị hình ảnh cao hơn. Thay vì tập trung vào lời thoại hay yếu tố giải trí nhanh, series ưu tiên phần hình ảnh, âm thanh và không khí nhằm giúp khán giả cảm nhận miền Tây một cách trực quan hơn.

Từ những cánh đồng muối Bạc Liêu, lò gạch Mang Thít cho đến các buổi đám giỗ đậm chất miền Tây, toàn bộ khung hình trong series đều được đầu tư kỹ lưỡng nhằm lưu giữ vẻ đẹp địa phương bằng ngôn ngữ hình ảnh giàu cảm xúc và khác biệt với các vlog du lịch phổ biến trên nền tảng số.

Những khung cảnh tuyệt vời của Việt Nam

Năm 2026 cũng là giai đoạn Quan Không Gờ đầu tư mạnh cho YouTube với nhiều series trải nghiệm chợ quê và khám phá đời sống địa phương tại các tỉnh thành Việt Nam. Nhờ phong cách gần gũi, chân thật cùng màu sắc địa phương rõ nét, kênh YouTube của anh nhanh chóng thu hút đông đảo người xem và hiện đã đạt hơn 500.000 lượt đăng ký chỉ sau thời gian ngắn hoạt động.

Tin liên quan

(NLĐO) - Quan Không Gờ "muốn ghi lại một giai đoạn của văn hoá trước khi nó đổi thay" khi quay 100 vlog về chợ truyền thống Việt Nam.

