Giải trí

Dùng AI để đưa hình ảnh áo dài Việt Nam đến gần giới trẻ

Thùy Trang

(NLĐO)- "Áo dài Việt Nam" với hướng tiếp cận gây chú ý: sử dụng ca sĩ AI và công nghệ hình ảnh AI để kể câu chuyện văn hóa Việt Nam theo ngôn ngữ hiện đại.

"Áo dài Việt Nam": Dự án kết hợp AI và âm nhạc dân tộc gây chú ý

Với sắc vóc và giọng ca này, nhiều ca sĩ thật có lẽ sẽ thấy sợ vì tính cạnh tranh

Không đơn thuần là một MV âm nhạc, "Áo dài Việt Nam" được xây dựng như một hành trình thị giác tái hiện vẻ đẹp của tà áo dài qua nhiều không gian khác nhau: từ làng quê thanh bình, cánh đồng phù sa, mái nhà xưa cho đến nhịp sống hiện đại nơi phố thị. Hình ảnh tà áo dài xuất hiện xuyên suốt như một dòng chảy kết nối truyền thống và hiện đại.

AI với những cái hay không thể phủ nhận

Sự kết hợp giữa âm nhạc mang màu sắc truyền thống cùng công nghệ AI tạo nên cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ. Đây cũng là điều khiến dự án nhận được sự quan tâm từ cộng đồng yêu công nghệ lẫn khán giả yêu văn hóa Việt.

Trong những năm gần đây, AI đang dần trở thành xu hướng mới của ngành công nghiệp sáng tạo toàn cầu, từ sản xuất âm nhạc, điện ảnh đến thiết kế hình ảnh. Tuy nhiên tại Việt Nam, việc ứng dụng AI vào các sản phẩm mang yếu tố văn hóa dân tộc vẫn còn khá mới. Chính vì vậy, hướng đi của nhạc sĩ Thái Nguyên được xem là một thử nghiệm đáng chú ý trong việc kết hợp công nghệ với bản sắc Việt Nam.

Dùng AI để đưa hình ảnh áo dài Việt Nam đến gần giới trẻ - Ảnh 11.

Nhạc sĩ Thái Nguyên- cha đẻ ca sĩ AI/T (Ái Trinh)

Nhiều ý kiến cho rằng, thay vì chỉ xem AI là công cụ giải trí, các nghệ sĩ Việt hoàn toàn có thể khai thác công nghệ này để quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước theo hướng hiện đại hơn.

Với "Áo dài Việt Nam", ê-kíp kỳ vọng sản phẩm không chỉ chạm đến cảm xúc của người Việt trong nước mà còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp tà áo dài đến cộng đồng quốc tế thông qua nền tảng số và công nghệ AI – lĩnh vực đang mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành sáng tạo Việt Nam.

Đàm Vĩnh Hưng và con trai diễn áo dài Việt Hùng

(NLĐO) - Nhà thiết kế Việt Hùng vừa trình làng bộ sưu tập áo dài mới Dấu ấn Chăm Pa, được lấy cảm hứng từ nét đẹp trong văn hóa Chăm Pa.

