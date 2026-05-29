Dùng AI để đưa hình ảnh áo dài Việt Nam đến gần giới trẻ

"Áo dài Việt Nam": Dự án kết hợp AI và âm nhạc dân tộc gây chú ý

Ca sĩ AI/T (Ái Trinh) quá đỗi xinh đẹp

Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra nhiều thay đổi trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật toàn cầu, nhạc sĩ Thái Nguyên vừa giới thiệu dự án âm nhạc mới mang tên "Áo Dài Việt Nam" với hướng tiếp cận gây chú ý: sử dụng ca sĩ AI và công nghệ hình ảnh AI để kể câu chuyện văn hóa Việt Nam theo ngôn ngữ hiện đại.

MV được thể hiện bởi AI/T (Ái Trinh) – nhân vật ca sĩ AI do ê-kíp phát triển, mang hình tượng người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, hiện đại nhưng vẫn giữ nét truyền thống. Thay vì chạy theo hình ảnh futuristic thường thấy ở các sản phẩm AI quốc tế, dự án lần này chọn tà áo dài làm trung tâm, xem đây như biểu tượng văn hóa cần được lan tỏa bằng công nghệ mới.

Theo nhạc sĩ Thái Nguyên, anh muốn thử nghiệm cách đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với giới trẻ thông qua AI – lĩnh vực đang có sức ảnh hưởng mạnh trong đời sống hiện nay.

"Công nghệ không làm mất đi bản sắc văn hóa, nếu biết cách sử dụng, AI có thể trở thành công cụ để kể lại những câu chuyện Việt Nam theo cách mới hơn, gần gũi hơn với thế hệ trẻ và cộng đồng quốc tế", nam nhạc sĩ chia sẻ.

Với sắc vóc và giọng ca này, nhiều ca sĩ thật có lẽ sẽ thấy sợ vì tính cạnh tranh

Không đơn thuần là một MV âm nhạc, "Áo dài Việt Nam" được xây dựng như một hành trình thị giác tái hiện vẻ đẹp của tà áo dài qua nhiều không gian khác nhau: từ làng quê thanh bình, cánh đồng phù sa, mái nhà xưa cho đến nhịp sống hiện đại nơi phố thị. Hình ảnh tà áo dài xuất hiện xuyên suốt như một dòng chảy kết nối truyền thống và hiện đại.

AI với những cái hay không thể phủ nhận

Sự kết hợp giữa âm nhạc mang màu sắc truyền thống cùng công nghệ AI tạo nên cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ. Đây cũng là điều khiến dự án nhận được sự quan tâm từ cộng đồng yêu công nghệ lẫn khán giả yêu văn hóa Việt.

Trong những năm gần đây, AI đang dần trở thành xu hướng mới của ngành công nghiệp sáng tạo toàn cầu, từ sản xuất âm nhạc, điện ảnh đến thiết kế hình ảnh. Tuy nhiên tại Việt Nam, việc ứng dụng AI vào các sản phẩm mang yếu tố văn hóa dân tộc vẫn còn khá mới. Chính vì vậy, hướng đi của nhạc sĩ Thái Nguyên được xem là một thử nghiệm đáng chú ý trong việc kết hợp công nghệ với bản sắc Việt Nam.

Nhạc sĩ Thái Nguyên- cha đẻ ca sĩ AI/T (Ái Trinh)

Nhiều ý kiến cho rằng, thay vì chỉ xem AI là công cụ giải trí, các nghệ sĩ Việt hoàn toàn có thể khai thác công nghệ này để quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước theo hướng hiện đại hơn.

Với "Áo dài Việt Nam", ê-kíp kỳ vọng sản phẩm không chỉ chạm đến cảm xúc của người Việt trong nước mà còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp tà áo dài đến cộng đồng quốc tế thông qua nền tảng số và công nghệ AI – lĩnh vực đang mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành sáng tạo Việt Nam.