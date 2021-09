Gần 2 tháng qua, dịch bệnh viêm da nổi cục trên bò xảy ra tại 132 hộ chăn nuôi ở 58 ấp, 28 xã thuộc các huyện Đức Huệ, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Đức Hòa, Bến Lức, Thạnh Hóa, Mộc Hóa và TP Tân An. Số bò bị bệnh ghi nhận gần 300 con, trong đó chết 50 con.



Ngành chức năng tỉnh Long An đã công bố dịch viêm da nổi cục trên bò ở 6 xã (Mỹ Quý Tây, Mỹ Thạnh Đông, Bình Hòa Bắc, Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Thạnh Bắc, Mỹ Quý Đông) của huyện Đức Huệ và 6 xã, thị trấn (Hưng Điền, Hưng Điền B, Hưng Hà, Thạnh Hưng, Hưng Thạnh, Tân Hưng) thuộc huyện Tân Hưng.

Tổ chức tiêu hủy bò bị chết do dịch viêm da nổi cục

Để ngăn ngừa dịch viêm da nổi cục, các địa phương triển khai và đẩy mạnh công tác tiêm phòng. Người chăn nuôi đã chủ động đăng ký tiêm phòng vắc-xin thu tiền hoặc tự mua vắc-xin tại các cửa hàng thuốc thú y. Toàn tỉnh đã tiêm phòng thu tiền gần 57.000 liều vắc-xin, đạt khoảng 45,3% so với tổng đàn trâu, bò.

Trước tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục đang diễn biến phức tạp, cơ quan thú y đã khuyến cáo, hướng dẫn hộ chăn nuôi phun xịt khử trùng, vệ sinh chuồng trại, điều trị bò bị bệnh và xử lý tiêu hủy những con chết.

Tuy nhiên, do dịch bệnh viêm da nổi cục trên bò xảy ra trong điều kiện toàn tỉnh Long An đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên việc tổ chức tiêm phòng gặp nhiều khó khăn. Nhiều nơi không tập trung được lực lượng tham gia chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên bò. Nhiều người chăn nuôi do hạn chế đi lại nên không chủ động mua vắc-xin, thuốc điều trị cho bò. Mặt khác, với tâm lý sợ dịch Covid-19 nên cũng có những hộ chăn nuôi không để lực lượng thú y vào tiêm phòng và điều trị cho bò bị bệnh.

Bên cạnh đó, nguồn vật tư hỗ trợ chống dịch của Long An đang trong giai đoạn mua sắm đấu thầu. Vắc-xin phòng dịch bệnh trên bò chủ yếu thực hiện từ nguồn xã hội hóa. Do đó, việc tiêm phòng tập trung cho bò để tạo miễn dịch đồng loạt trong thời gian ngắn chưa bảo đảm.

Theo bà Lê Thị Mai Khanh - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Long An - để phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên bò, các ngành chuyên môn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền vận động người chăn nuôi chủ động tiêm phòng cho bò. "Tùy theo tình hình thực tế, các địa phương tổ chức phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch Covid-19" - bà Mai Khánh nhấn mạnh.