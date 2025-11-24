HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Miền Trung cần lắm những tấm lòng sẻ chia

NHÓM PHÓNG VIÊN

Sau 72 giờ bị mưa lũ cô lập trên mái nhà, nhiều người bật khóc khi thấy lực lượng cứu nạn cứu hộ. Rồi đây lũ rút, họ trắng tay...

Chưa bao giờ khúc ruột miền Trung phải oằn mình trước trận lũ lịch sử khốc liệt đến thế. Ngay lúc này, miền Trung cần lắm những tấm lòng sẻ chia.

Xé lòng tiếng kêu cứu trong đêm

Phải phá mái nhà, ăn mì sống để cầm cự và khi lũ rút, nhiều người lại lâm cảnh trắng tay giữa đống đổ nát

"Cứu mẹ con em với!", "Nước lên tới cổ rồi!"... Những dòng trạng thái tuyệt vọng ấy lan tràn trên mạng xã hội trong đêm 19-11. Đó cũng là lúc dòng nước hung hãn bủa vây hàng loạt khu dân cư từ Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai đến Lâm Đồng.

Đêm kinh hoàng chạy lũ

Đêm 19-11, mạng xã hội dậy sóng với lời cầu cứu tuyệt vọng của chị Đỗ Thị Hồng Đào - ngụ xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Chồng đi làm thợ hồ xa, 3 mẹ con chị phải leo lên nóc nhà giữa trời mưa lớn.

Đoạn ghi âm kèm tiếng khóc xé lòng được chia sẻ rộng rãi: "Con em mới 3 tuổi, sức yếu không chịu nổi mưa lạnh...". Đến sáng 20-11, khi phóng viên liên hệ, chị Đào cho biết vẫn kẹt trên mái nhà trước khi điện thoại tắt nguồn vì hết pin.

Cùng đêm 19-11, người dân Khánh Hòa cũng liên tục phát tín hiệu khẩn cấp trên các nền tảng mạng xã hội. Lúc 21 giờ, hàng loạt tin nhắn xuất hiện: Khu nhà trọ Phú Trung có 2 người lớn tuổi bị kẹt; tại cuối đường Lầu Huyện, xã Diên An, nước dâng ngang ngực, gia đình cô Thảo với 5 trẻ em, 3 người già mất điện, không còn chỗ trú... Thông tin từ khu vực phía Tây Nha Trang khiến cộng đồng bàng hoàng.

Sáng 20-11, các ca nô du lịch tại Hòn Rớ lập tức lao về thôn Phong Châu ứng cứu. Vừa được đưa lên ca nô, chị Nga run lẩy bẩy, khẩn khoản đề nghị đội cứu nạn cứu hộ quay lại cứu người trong làng vì đêm qua nghe nhiều tiếng la hét thất thanh. Chị Nga bàng hoàng kể nước lũ ập đến quá nhanh, cuốn trôi hết đồ đạc. Chị phải đu cửa leo lên mái nhà ngồi từ 1 giờ sáng và lo sợ nhiều người dân khác không thoát kịp.

Miền Trung cần lắm những tấm lòng sẻ chia - Ảnh 1.

Người dân Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được giải cứu sau 1 đêm ngâm mình trong nướcẢnh: THÁI TĨNH

"Gia đình giờ biết lấy gì để sống..."

Đi nhờ xe rời khỏi rốn lũ Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, bà Võ Mỹ Hạnh (80 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà kể chuyến về quê thăm em gái đã trở thành nỗi ám ảnh khi chị em bị kẹt lại giữa dòng nước dữ. Lũ lên quá nhanh, họ chỉ kịp mang theo túi mì tôm, lánh nạn.

Trước đó, chiều 18-11, tại tỉnh Gia Lai, lũ sông Hà Thanh dâng cao khiến dòng nước chảy xiết, cô lập hoàn toàn 16 khu phố của phường Quy Nhơn Bắc. Đến rạng sáng 19-11, tình hình thêm nguy cấp khi đê sông Luật Lễ ở xã Tuy Phước vỡ, nước đổ ồ ạt về hạ du.

Phường Quy Nhơn Bắc chìm trong biển nước, hàng trăm ngôi nhà ngập gần lút mái. Người dân lâm vào cảnh cô lập, thiếu lương thực, nước uống và mất liên lạc suốt 2 ngày do điện thoại mất sóng, hết pin.

Ông Trần Ngọc Hùng (ngụ khu phố 3, phường Quy Nhơn Bắc) vẫn chưa hết ám ảnh về giây phút sinh tử. "Nước dâng tới mái nhà, tôi phải dùng búa phá tôn đưa vợ lên nóc trú ẩn. Hai vợ chồng ôm nhau chịu trận dưới mưa rét suốt đêm, xót xa nghe tiếng nước cuốn trôi hết đồ đạc bên dưới" - ông nhớ lại.

Được lực lượng chức năng ứng cứu, nhìn căn nhà tan hoang, ông Hùng bật khóc: "Tài sản mất trắng cả rồi, giờ lấy gì mà sống"...

Cùng cảnh ngộ, tại xã Sơn Giang, tỉnh Đắk Lắk, gia đình bà Lê Thị Mỹ Dung vừa gượng dậy sau trận lũ năm 2021 nay lại lâm cảnh bi đát. Bà nuôi bò, mở quán ăn sáng; chồng đi dạy học để chắt chiu làm lại từ đầu. Thế nhưng, chiều 19-11, Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục lên đến 16.100 m3/giây khiến vợ chồng bà không kịp trở tay, phải bỏ lại tất cả để chạy thoát thân.

Ba ngày sau, nước rút, bà Dung trở về nhìn đống đổ nát mà quỵ ngã. "Gạo không còn một hạt, quần áo cũng trôi sạch, gia đình tôi biết lấy gì để sống đây?" - bà Dung tuyệt vọng... 

Trắng tay sau một đêm xả lũ

Tại xã Ka Đô - một trong những vựa rau lớn của tỉnh Lâm Đồng, nhiều ngày qua, hàng trăm hecta hoa màu chìm trong biển nước đục ngầu do nước sông Đa Nhim dâng cao.

Khi nước lũ bắt đầu rút, ông Nguyễn Văn Thạch (ngụ xã Ka Đô) xót xa lội quanh mảnh vườn rộng 7.000 m2 trồng củ dền để tìm lại dụng cụ làm vườn. Ông Thạch buồn rầu: "Nước dâng quá nhanh khiến không ai kịp trở tay di dời tài sản, chứ chưa nói đến việc thu hoạch vớt vát. Rau màu ngâm nước thế này xem như mất trắng".

Trong khi đó, D'ran - nơi được xem là thị trấn cổ hiền hòa - cũng chìm trong biển nước. Đứng tần ngần trước dòng nước mênh mông, ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ xã D'ran) bàng hoàng khi ngôi nhà của mình đã bị lũ cuốn trôi, không còn dấu vết.

"Lũ về quá nhanh và mạnh, tôi chỉ kịp chạy lên khu vực cao lánh nạn. Khi tôi quay về thì nhà cửa đã bị cuốn phăng, chỉ còn trơ lại mỗi nền đất" - ông Hùng nghẹn ngào.

Theo phản ánh của người dân khu vực D'ran, đêm 19 rạng sáng 20-11, hồ Đơn Dương xả lũ với lưu lượng lớn khiến mực nước dâng rất nhanh, gây ngập sâu diện rộng. Trong đêm, nhiều người dân phải tháo chạy lên khu vực đèo D'ran để lánh nạn, khi trở về thì lâm cảnh trắng tay.


    Thông báo