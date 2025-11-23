TPHCM: Đêm không ngủ vì miền Trung thân yêu

Đêm 22-11, khi nhiều tuyến đường ở TPHCM đã thưa bóng người thì tại các điểm tiếp nhận và tập kết vật phẩm cứu trợ, không khí vẫn tất bật. Dù đã về khuya nhưng nhiều điểm tiếp nhận quyên góp vẫn sáng đèn, lực lượng chức năng, tình nguyện viên và người dân vẫn miệt mài phân loại, đóng gói để kịp chuyển hàng cứu trợ gửi đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ánh đèn vàng hắt xuống những bao gạo, thùng mì, nước uống… được chuyển đến liên tục. Không khí làm việc khẩn trương, thể hiện rõ tinh thần vì đồng bào, "TPHCM không ngủ vì miền Trung thân yêu". Không khí nghĩa tình ấy như thắp sáng cả góc phố khuya.

Một trong những điểm tiếp nhận lớn mà người dân dễ dàng tiếp cận từ mọi khu vực là các nhà ga tuyến Metro số 1. Chỉ trong ngày 22-11, số lượng người quyên góp ghi nhận tại các điểm nhà ga đều tăng mạnh. Ghi nhận tại nhà ga Metro Thảo Điền, đến khuya muộn, khi các lực lượng đang tập kết vật phẩm và chuyển lên xe để đưa đi vẫn có nhiều người đến quyên góp.

Đầy ắp vật phẩm cứu trợ tại ga Metro Thảo Điền thời điểm cuối ngày.

Dù đã khuya nhưng vẫn còn người dân đến ga Metro quyên góp.

Anh Nguyễn Lưu Phong, Trưởng ga Metro Thảo Điền - An Phú cho biết, các điểm tiếp nhận tại các nhà ga Metro đã bắt đầu hoạt động từ ngày 21-11, nhưng đến ngày 22-11 mới thực sự có những lúc xuất hiện tình trạng quá tải do người dân biết đến nhiều và đổ về quyên góp vật phẩm đông hơn. Theo anh Phong, trước ngày 24-11, điểm tiếp nhận tại ga sẽ hoạt động và bắt đầu nhận vật phẩm từ sáng sớm (từ lúc mở ga, khoảng 5 giờ) cho đến 23 giờ.





"Dù thông báo là 23 giờ, nhưng anh em vẫn ở lại đến khi xếp hết vật phẩm trong ngày lên xe để chuyển đi nên ai đến muộn vẫn được tiếp nhận. Chúng tôi hiểu bà con ai cũng tranh thủ thời gian mang đồ đến, nên bất cứ món quà nào đến trễ một chút vẫn sẽ được ghi nhận và chuyển đi sớm", anh Phong chia sẻ.

Anh Phong thông tin thêm, tại ga Thảo Điền và tất cả các điểm nhà ga khác sẽ tiếp tục tiếp nhận vật phẩm cứu trợ đến trước 10 giờ sáng ngày 24-11.

Hơn 22 giờ 30 ngày 22-11, các lực lượng vẫn miệt mài chung tay sắp xếp, chuyển hàng để những chuyến xe nhanh chóng mang vật phẩm đến nơi cứu trợ.

Lực lượng chính hỗ trợ tiếp nhận vật phẩm tại các ga Metro chủ yếu là nhân viên nhà ga, nhưng do khối lượng công việc lớn, nhiều đơn vị khác cũng cùng tham gia hỗ trợ. Đội ngũ chính tại ga Thảo Điền đã nhận được sự giúp sức tích cực từ lực lượng dân quân phường An Khánh, đội bảo dưỡng - xí nghiệp bảo dưỡng, lực lượng bảo vệ nhà ga và cả đơn vị vận chuyển để bốc xếp vật phẩm.

Lực lượng chính hầu hết là nhân viên nhà ga.

Lực lượng dân quân hỗ trợ xếp vật phẩm cứu trợ lên xe.

Đội bảo dưỡng cũng tham gia hỗ trợ bốc xếp vật phẩm.

Đơn vị vận chuyển cũng góp sức hỗ trợ chuyển và sắp xếp vật phẩm lên xe.

Sự giúp sức tích cực từ lực lượng bảo vệ nhà ga.

Hơn 23 giờ, các lực lượng vẫn giữ nhịp độ công việc.

Những đôi tay, đôi chân thoăn thoắt sắp xếp vật phẩm miệt mài đến hơn 23 giờ.

Đáng quý hơn, nhiều người dân sau khi gửi vật phẩm còn tự nguyện ở lại hỗ trợ, bốc xếp từng thùng mì, nước, sữa, từng bao gạo lên xe để kịp chuyển đến miền Trung.

Người dân dù đến quyên góp vào khuya muộn nhưng vẫn xông xáo hỗ trợ phân loại, bốc xếp vật phẩm lên xe để xe nhanh chóng chuyển đến nơi cần cứu trợ.

Không chỉ riêng các ga Metro, từ đầu giờ tối đến gần nửa đêm ngày 22-11, dòng người mang theo vật phẩm cứu trợ vẫn không ngừng đổ về các điểm tiếp nhận trên toàn thành phố.

Điểm tiếp nhận tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Nhà văn hóa sinh viên (Khu đô thị ĐHQG TPHCM) tối ngày 22-11.

Tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, hơn 22 giờ, dòng người vẫn nối dài mang theo những túi hàng quyên góp cho đồng bào vùng lũ. Trong không khí hơi lạnh của đêm muộn, ánh mắt ai cũng hướng về miền Trung, như một cuộc gọi vô hình kéo cả thành phố cùng chung nhịp đập.

Khuya 22-11, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, kim đồng hồ vừa chạm mốc 22 giờ nhưng dòng người gửi hàng cứu trợ vẫn tiếp tục kéo về, tay ôm những túi quà nghĩa tình dành cho đồng bào vùng lũ.

Trên chiếc xe máy chất đầy túi lớn, túi nhỏ, chị Phượng (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) vừa dừng lại đã vội vàng khuân từng bao quần áo xuống. Cả ngày, chị chạy hơn chục cuốc xe để gom quần áo, sách vở trong khu xóm. "Tôi là giáo viên… nhìn cảnh các em nhỏ ở vùng lũ thiếu trường lớp, thiếu sách vở, đau lắm. Mình ở đây còn đầy đủ, nên ráng góp được bao nhiêu hay bấy nhiêu", chị nói rồi khựng lại, đưa tay lau nước mắt trong sự ngại ngùng. Chị xin phép rời đi vì "không biết nói gì thêm", nhưng đôi mắt đượm buồn còn ở lại thật lâu.

Chị Phượng ( ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) tranh thủ khuya gom quần áo, sách vở mang đến điểm tiếp nhận để gửi về cho trẻ em vùng lũ miền Trung.

Những lời nhắn thân thương của người dân TPHCM gửi đến đồng bào.

Khoảng 23 giờ, một container tải trọng 34 tấn khẩn cấp cập bến trước cổng Nhà văn hóa Thanh niên. Người dân tạm ngưng gửi hàng, nhường khoảng sân cho hàng trăm tình nguyện viên vào việc. Tiếng hô "Cố lên mọi người ơi!", "Chuyển tiếp 100 thùng mì!", "Xong mì thì đến nước suối nha!" vang lên giữa màn đêm. Những nhịp đếm "một, hai, một, hai…" đều đặn như sợi dây nối từng đôi tay đã đỏ ửng vì khuân vác, nối những chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của các bạn trẻ với nỗi lo lũ chồng lũ ngoài khúc ruột miền Trung.

Khi chiếc container vừa cập bến, các tình nguyện viên lập tức bắt tay vào việc. Người khuân vác, người phân loại, người chuyền từng thùng hàng, ai nấy đều luôn tay luôn chân giữa đêm khuya.

Đã nhiều giờ làm việc liên tục nhưng không ai tỏ ý mệt mỏi. Anh Nguyễn Tiến Hùng, tình nguyện viên Đoàn Thanh niên TPHCM, vừa điều phối vừa trực tiếp bốc dỡ hàng, chia sẻ: "Sức trẻ của thành phố như đều đổ dồn về đây. Ai cũng mệt nhưng vẫn làm hết mình. Lâu lâu lại nghe mấy bạn ngân nga vài khúc ca 'Lên đàng', 'Khát vọng tuổi trẻ'… nghe tự hào lắm. Được góp công sức lúc này là điều chúng tôi muốn".

Không kể tuổi tác hay nghề nghiệp, các tình nguyện viên đứng san sát nhau, chuyền tay từng kiện hàng theo nhịp đều đặn dưới ánh đèn khuya. Người lớn chen vai cùng thanh thiếu niên, mỗi đôi tay, mỗi bước chuyển đều hòa chung vào một guồng làm việc nhịp nhàng để kịp đưa hàng lên xe. Giữa tiếng gọi nhau, tiếng hô “một, hai…”, không ai dừng lại dù mồ hôi đã thấm áo, chỉ chung một mong muốn những món quà nghĩa tình sớm đến với bà con vùng lũ.

Công việc cuốn đi, nhưng những biểu cảm vẫn hiện hữu: đôi tay sưng đỏ níu thùng hàng nặng, những vầng trán lấm tấm mồ hôi và cả ánh mắt lấp lánh mỗi khi một kiện hàng được đưa lên xe thành công. Đó không chỉ là quà vật chất, mà là cả mong ước bình yên gửi về nơi bão lũ.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM, cho biết đây là lần đầu tiên một xe tải trọng lớn như vậy cập bến để vận chuyển hàng hỗ trợ miền Trung. "Chúng tôi chỉ mới nhận thông báo sáng nay rằng điểm tiếp nhận phải chuyển về đây do trụ sở Uỷ ban MTTQ Việt Nam bị quá tải. Chỉ trong một giờ, hàng trăm tình nguyện viên đã đến hỗ trợ, phân loại từng món đồ rất chi tiết. Lúc này mới thấy tình nghĩa ở mảnh đất này chưa bao giờ vơi", ông xúc động nói.

Anh Võ Thanh Vinh, tài xế điều khiển chuyến xe container, chia sẻ rằng anh thật sự xúc động khi chứng kiến cảnh các tình nguyện viên làm việc văn minh và chan chứa nghĩa tình. Anh nói, không cần nhắc đến số lượng hay trọng lượng hàng hóa trên xe, bởi đây là chuyến hàng đặc biệt nhất trong đời. “Nặng” không phải vì sức tải mà vì tình cảm của người dân TPHCM gửi gắm cho đồng bào vùng lũ miền Trung.

Đến hơn 2 giờ sáng 23-11, toàn bộ những chuyến hàng từ tất cả các điểm cuối cùng đã được đóng kín cửa xe vận chuyển. Những thân áo thấm mồ hôi đứng nhìn vẫy tay theo, không ai nói gì nhiều - nhưng ai cũng hiểu: đêm nay, TPHCM thức vì miền Trung thân yêu.

Trước khi container lăn bánh rời đi, các tình nguyện viên đứng cạnh nhau gửi những lời chúc bình an và động viên tới bà con vùng lũ. Những nụ cười và ánh mắt hy vọng như muốn gửi theo cả tấm lòng của thành phố. Chuyến xe đi xa, nhưng nghĩa tình ở lại.

Và có lẽ, đến khi hàng trăm đôi vai mỏi rã ngồi xuống nghỉ, thành phố vẫn chưa thực sự ngủ bởi nghĩa tình thì không bao giờ biết mệt.