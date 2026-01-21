HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Miệt thị trẻ em trên mạng là phạm luật

Luật sư Mai Thanh Bình (Công ty Luật TNHH Mai Thanh Bình)

(NLĐO) - Nhiều người công khai đăng rõ hình ảnh trẻ em lên mạng với lời lẽ miệt thị. Hành vi này được đánh giá là không nhân đạo, vi phạm pháp luật

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều vụ việc trẻ em được cho là trộm cắp tài sản. 

Nhưng thay vì được xử lý theo hướng giáo dục, uốn nắn, không ít trẻ em lại trở thành "tâm điểm công kích" trên mạng xã hội khi nhiều hình ảnh, video ghi rõ khuôn mặt bị đăng tải công khai kèm theo nhiều lời chửi bới, xúc phạm; biến sai lầm của trẻ em thành công cụ câu view, gây phẫn nộ dư luận. 

Miệt thị trẻ em trên mạng là không nhân đạo, phạm luật - Ảnh 1.

Nhiều người đăng hình một bé trai 9 tuổi trộm cắp lên mạng với lời lẽ cay nghiệt

Đây là thực trạng đáng lo ngại, bởi hành vi này không chỉ phản cảm về đạo đức mà còn vi phạm nghiêm trọng liên quan đến những Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em.

Luật đã quy định

Pháp luật quy định người dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội trộm cắp tài sản. Riêng trẻ em dưới 10 tuổi được xác nhận là chưa có đầy đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, hoàn toàn không bị xử lý hình sự. 

Vì vậy, các hành vi sai trái của trẻ trong độ tuổi này cần được tiếp cận dưới góc độ giáo dục, hỗ trợ, phòng ngừa tái phạm thay vì bị gán nhãn "tội phạm" và công khai bêu riếu trước cộng đồng mạng. Việc quy kết, miệt thị trẻ em không những không có giá trị răn đe mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương tâm lý lâu dài.

Không được tùy tiện

Công khai hình ảnh trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, khoản 11 Điều 6 Luật Trẻ em 2016 nghiêm cấm "Công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em".

Ngoài ra, Điều 21 Quyền bí mật đời sống riêng tư quy định: Trẻ em có quyền được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín và đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và hình ảnh, đặc biệt trong các tình huống gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự, nhân phẩm"

Do đó, hành vi đăng tải hình ảnh, video trẻ em kèm nội dung quy kết hành vi trộm cắp, xúc phạm nhân cách trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật, kể cả khi người đăng cho rằng mình "chỉ phản ánh sự việc" hay là "cảnh báo cộng đồng".

Ngoài ra, việc công khai đăng ảnh trẻ em lên mạng còn vi phạm về quyền hình ảnh theo Bộ Luật Dân sự 2015:"Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý". 

Cũng theo quy định pháp luật, đăng hình trẻ em lên mạng không xin phép cha mẹ hoặc người giám hộ là hành vi trái pháp luật. 

Theo điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định 130/2021/NĐ-CP, hành vi gây tổn hại về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, chửi mắng, đe dọa, cách ly ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ nội dung hình ảnh, thậm chí xin lỗi, cải chính công khai nếu gây hậu quả nghiêm trọng.


Vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em

Điều 16 Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em quy định: "Không trẻ em nào phải chịu sự can thiệt tùy tiện hay bất hợp pháp vào việc riêng tư, gia đình, nhà cửa hoặc thư tín cũng như những sự công kích bất hợp pháp vào danh dự và thanh danh của các trẻ em", "Trẻ em có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại sự can thiệp hay công kích như vậy".

Điều 40 nhấn mạnh "Trẻ em vi phạm pháp luật phải được đối xử theo cách tôn trọng nhân phẩm, nhằm tái hòa nhập xã hội, không làm tổn hại đến tương lai của trẻ"

Việc công khai bêu rếu, miệt thị trẻ em trên mạng xã hội rõ ràng đi ngược lại tinh thần nhân đạo và bảo vệ trẻ em mà Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế.

Tin liên quan

Công an TPHCM khuyến cáo "bắt cóc online" nhắm vào học sinh, sinh viên giỏi

Công an TPHCM khuyến cáo "bắt cóc online" nhắm vào học sinh, sinh viên giỏi

(NLĐO) - Công an TPHCM cho biết những kẻ "bắt cóc online" nhắm vào học sinh sinh viên, đặc biệt có những em có thành tích học tập tốt

Công an TPHCM điều tra vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc

(NLĐO) - Công an TPHCM đã khởi tố vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc, trộm cắp xảy ra tại một bệnh viện và đang truy tìm đối tượng liên quan

Công an TPHCM đồng loạt khám xét 18 địa điểm, khởi tố 13 người

(NLĐO) - Lực lượng trinh sát Công an TPHCM đã đồng loạt khám xét 18 địa điểm ở TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng, khởi tố 13 người

trộm cắp trẻ em hình ảnh trẻ em
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo