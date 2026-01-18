



Từ trái sang; NSƯT Minh Nhí, NSƯT Tuyết Thu, NS Việt Hương trong vở "Con gái chị Hằng"

Chiều 17-1, Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh đã diễn phúc khảo vở kịch mới – phiên bản cảm tác từ tác phẩm kinh điển của hai cây đại thụ cải lương Hà Triều – Hoa Phượng.

Buổi diễn nhận được nhiều lời khen ngợi từ Hội đồng Nghệ thuật và gợi lên một cảm giác tin cậy: một giá trị xưa đang được nâng niu, làm mới bằng tinh thần sáng tạo nghiêm túc và có trách nhiệm.

Minh Nhí vui mừng xúc động

Phiên bản này do Thạch Ngọc Hoàng biên tập, Ngọc Duyên đạo diễn, với sự cố vấn nghệ thuật của NSND Trần Ngọc Giàu. Lực lượng diễn viên đông đảo và đồng đều: Tuyết Thu, Việt Hương, Công Danh, Ngọc Duyên, Mai Ka, Lữ Thiện Quân, Trung Tín, Thạch Thảo, Song Duy, Quách Thành Nhân, Minh Huy, Nam Sang, bé Bella… cùng sự tham gia của NSND Hữu Quốc, NSƯT Minh Nhí.

Tất cả tạo nên một tập thể sáng tạo cùng chung tinh thần: làm mới nhưng không làm mất đi linh hồn tác phẩm. "Tôi nhận thấy tất cả diễn viên đều tâm huyết, chăm chút cho nhân vật. Khi liên lạc với gia đình để xin tác phẩm này, chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của các con chú soạn giả Hoa Phượng. Khi hai ông qua đời, tất cả kịch bản đều do các con chú Hoa Phượng quản lý. Và chúng tôi rất vui mừng xúc động khi phiên bản mới của tuyệt tác kinh điển mà hai cố tác giả để lại cho đời sẽ ra mắt trong dịp tết Nguyên Đán Bính Ngọ này" – NSƯT Minh Nhí nói.

Nhiều tình huống bi hài trong vở "Con gái chị Hằng"

Việt Hương với vai Lệ Hà giàu cảm xúc

Vở diễn có thêm một số nhân vật mới, gia tăng kịch tính và những tình huống hồi hộp, xúc động. Trong đó bất ngờ nhất sẽ là vai Lệ Hà của NS Việt Hương. "Tôi nôn nóng chờ đợi suất diễn đầu tiên để ra mắt công chúng và tri ân hai cố tác giả đã để lại cho đời tuyệt tác rất hay" – NS Việt Hương nói.

Trong kịch còn được đạo diễn Ngọc Duyên khéo léo đưa ca khúc "Nhan hồng phận bạc" (Bảo Kun – Ngọc Báu) do chính Bảo Kun thể hiện vào, đó là cách tạo điểm nhấn cảm xúc. Cấu trúc tư tưởng và trục bi kịch trung tâm của kịch bản gốc vẫn được giữ vững, không bị "làm loãng" và những tình huống bi kịch cài đặt để nhấn mạnh sự gian truân của nhân vật Lệ Hằng hứa hẹn sẽ tạo sự hấp dẫn với người xem.

Trang trí mỹ thuật rất sinh động trong vở "Con gái chị Hằng"

Tuyết Thu chạm đến nhiều cung bậc cảm xúc

"Con Gái Chị Hằng" từ lâu đã được xem là một tuyệt tác của sân khấu cải lương: câu chuyện về Lệ Hằng – người đàn bà làm nghề vũ nữ – với số phận bi kịch, truân chuyên, tủi nhục, bị đổi chác như món hàng.

Ở phiên bản mới, cảm xúc chủ đạo ấy vẫn nguyên vẹn: sự xót xa trước một kiếp người ngây thơ, cả tin; sự đồng cảm với bi kịch người phụ nữ trong xã hội cũ, bị định kiến và hoàn cảnh nghiệt ngã xô đẩy; và trên hết là sự ngưỡng mộ trước phẩm chất kiên cường, lòng hiếu thảo, nghĩa tình và tình mẫu tử thiêng liêng mà nhân vật giữ gìn đến tận cùng.

NSƯT Tuyết Thu sẽ tạo bất ngờ với vai Lệ Hằng. Xem vai này khán giả sẽ thấy Tuyết Thu chạm đến mọi cảm xúc, mọi cung bậc yêu thương, bi kịch để nhận thấy rằng cô nỗ lực làm mới một vai diễn trong kịch bản kinh điển.

NS Việt Hương và NSƯT Tuyết Thu lấy nước mắt khán giả trong vở "Con gái chị Hằng"

Tuyết Thu và Việt Hương thực sự tỏa sáng: từ ánh mắt, nhịp thở đến những khoảng lặng tâm lý, cả hai đã lột tả được chiều sâu đắng cay và phẩm giá của người phụ nữ trong cơn bỉ cực, khiến khán giả không ít lần thổn thức.

Nỗ lực của sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh

Từng làm nên tiếng vang cho Đoàn cải lương Thanh Minh – Thanh Nga,"Con Gái Chị Hằng" đã có nhiều bảng dựng khác nhau, nhưng phiên bản gốc vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong ký ức sân khấu.

Việc sân khấu Trương Hùng Minh tiếp tục "đối thoại" với kinh điển hôm nay cho thấy nỗ lực nối dài đời sống của di sản bằng ngôn ngữ của thời đại với bộ môn kịch nói.

Buổi phúc khảo 17-1 cho thấy vở diễn đã đạt được sự hòa quyện giữa đau thương và niềm tự hào, giữa nỗi xót xa cho số phận nhân vật và sự trân trọng đối với chiều sâu nghệ thuật, những giá trị đạo đức mà tác phẩm chuyển tải.

Với chất lượng hiện tại và sức hút của một kịch bản kinh điển được làm mới đúng mực, "Con Gái Chị Hằng" hoàn toàn có thể trở thành một điểm sáng phòng vé, hứa hẹn mang lại mùa Tết Bính Ngọ 2026 khởi sắc cho Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh.

"Vở được kỳ vọng không chỉ ở doanh thu, mà còn từ niềm tin của khán giả vào sức sống bền bỉ của sân khấu cải lương. Tôi khen ngợi Minh Nhí và ê kíp đã nỗ lực trong dịp Tết này" – NSƯT Ca Lê Hồng nói.



