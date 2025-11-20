HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Minh tinh Hải Yến nồng cháy đam mê sau vai trò người mẹ

Minh Khuê

(NLĐO) - Đỗ Thị Hải Yến trở lại điện ảnh với vai Kỳ Nam trong phim "Quán Kỳ Nam", ngợi ca sự huyền diệu của diễn xuất.

Sau một thập kỷ kể từ vai chính trong phim "Cha, con và…" năm 2015, Đỗ Thị Hải Yến lại xuất hiện trong hình ảnh một góa phụ làm nghề nấu cơm tháng ở khu chung cư cũ tại Sài Gòn những năm 1980.

Tại đây, Kỳ Nam đã gặp gỡ dịch giả trẻ Khang (Liên Bỉnh Phát đóng), vừa chuyển đến làm việc tại Sài Gòn. Cả hai dần hình thành một mối liên kết tinh tế, không chỉ là tình bạn mà còn là sự đồng cảm sâu sắc đến từ sự hiểu biết, cảm nhận cuộc sống lẫn văn hoá.

Minh tinh Hải Yến nồng cháy đam mê sau vai trò người mẹ - Ảnh 1.

Vẻ đẹp của Đỗ Thị Hải Yến

Minh tinh Hải Yến nồng cháy đam mê sau vai trò người mẹ - Ảnh 2.

Cô hóa thân góa phụ Kỳ Nam

Minh tinh Hải Yến nồng cháy đam mê sau vai trò người mẹ - Ảnh 3.

Vẫn nét đẹp cuốn hút

Minh tinh Hải Yến nồng cháy đam mê sau vai trò người mẹ - Ảnh 4.

Kỳ Nam điềm tĩnh, đầy tri thức, tinh tế nhưng tâm hồn nhiều va đập, đầy gợn sóng

Minh tinh Hải Yến nồng cháy đam mê sau vai trò người mẹ - Ảnh 5.

"Quán Kỳ Nam" là một hành trình đầy cảm xúc đối với Đỗ Thị Hải Yến. Cô cho biết cảm giác giống như một lần trở về với cảm xúc chân thật nhất mà điện ảnh mang lại, trở về với giấc mơ nghệ thuật luôn dành sự trân trọng đặc biệt.

"Điều huyền diệu nhất của diễn xuất, với tôi, chính là cơ hội để trở thành một người hoàn toàn khác, được thỏa sức khám phá thế giới đầy mới mẻ.

Kỳ Nam là một người phụ nữ có quá nhiều sự va đập so với xuất thân của chính mình. Bên trong dáng vẻ điềm tĩnh và khác biệt là những biến cố và mất mát mà người phụ nữ này không thể lựa chọn, chỉ có thể đối diện bằng sự bền bỉ, mạnh mẽ, không than vãn.

Từng sự lựa chọn của Kỳ Nam trong cuộc đời, ngay cả khi cô ấy cố tình cho phép bản thân một khoảnh khắc được sống đúng với trái tim mình, đều vô cùng tinh tế. Tôi yêu những nhân vật như thế. Đối với tôi, một người phụ nữ như Kỳ Nam xứng đáng được kể trên màn ảnh" - Đỗ Thị Hải Yến tâm sự.

Cô cho biết chưa bao giờ rời xa điện ảnh. Những năm tháng vắng bóng, cô dành phần lớn cho gia đình. Đối với nữ diễn viên, mỗi giai đoạn trong đời một người phụ nữ đều có những ưu tiên riêng. Cô chọn ở bên con, đó không phải là hy sinh mà là mong muốn thật lòng, bởi tuổi thơ của con chỉ đến một lần. Khi con trưởng thành, cô trở về với điện ảnh - niềm đam mê. Mọi thứ, khi đến đúng lúc, đều là lựa chọn phù hợp.

Nhìn lại quãng thời gian qua, Đỗ Thị Hải Yến không cảm thấy mất mát, mà trái lại, nhận được nhiều giá trị quý giá. "Tôi được sống trọn vẹn với vai trò người mẹ, tìm thấy sự bình yên và trưởng thành trong cảm xúc. Thời gian với tôi không phải là vấn đề quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là mình có tìm thấy điều gì khiến bản thân thực sự "cảm" được hay không" - nữ diễn viên thổ lộ.

Sau Kỳ Nam, hành trình nghệ thuật của Đỗ Thị Hải Yến tiếp tục mở rộng với những lựa chọn đa dạng và đầy suy ngẫm. Cô hóa thân vai Hoàng hậu họ Dương trong dự án điện ảnh lịch sử "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh". Dự án "1982" cũng cho thấy cô hướng đến những nhân vật có chiều sâu, có bi kịch riêng nhưng không mất đi vẻ đẹp nội tại.

"Tôi chỉ mong bản thân luôn giữ được những cảm xúc thật nhất khi làm nghề. Tôi quay về với điện ảnh không để chứng minh điều gì, mà vì những vai diễn tôi thực sự tin, yêu và muốn sống cùng. Nếu khán giả xem phim và tin vào nhân vật, vào những gì mà nhân vật đã trải qua, đó là một phần thưởng vô cùng trân quý" - Đỗ Thị Hải Yến nhấn mạnh.

Minh tinh Hải Yến nồng cháy đam mê sau vai trò người mẹ - Ảnh 6.

Hải Yến có nhiều dự án điện ảnh khác

Minh tinh Hải Yến nồng cháy đam mê sau vai trò người mẹ - Ảnh 7.

Cô bùng cháy với đam mê

