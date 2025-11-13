Nhà sản xuất phim "Quán Kỳ Nam" ngày 13-11 tiếp tục tung thông tin hậu trường. Theo đó, đạo diễn Leon Quang Lê và giám đốc thiết kế Lã Quý Tùng đã khiến dàn diễn viên như Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến, Ngô Hồng Ngọc… kinh ngạc, choáng ngợp trước bối cảnh chính của phim.

Họ đã "hô biến" một trường học cũ thành khu cư xá ở Sài gòn 1985. Bối cảnh như một "nhân vật" độc lập, góp phần tái hiện lại không khí đầy sôi động của Sài Gòn những năm 1985, chuẩn bị bước sang thời kỳ đổi mới.

Diễn viên Ngô Hồng Ngọc trong vai Luyến chia sẻ: "Bọn tôi bước vào không gian là cảm nhận được ngay bầu không khí của thời xưa cũ ùa về".

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến cũng cho biết mọi tưởng tượng của cô khi làm việc với kịch bản, với nhân vật đều trở nên "đúng" khi cô ngồi trong căn hộ nhỏ của Kỳ Nam. Từng nội thất, đồ vật trong mỗi căn hộ đều được thiết kế sát sao với tính cách của từng nhân vật, thay vì chỉ chung chung trong khái niệm "Sài Gòn 1985".

Diễn viên Phương Bình vai ông Bằng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy đoàn làm phim tìm được bối cảnh xưa cũ như vậy. Thực tế, bối cảnh đã được đạo diễn và giám đốc thiết kế cùng ê-kíp nỗ lực thực hiện, sao cho thật nhất, khiến diễn viên bước vào có được ngay cảm xúc của nhân vật.

Giám đốc thiết kế Lã Quý Tùng sinh năm 1966, nhập học Đại học Mỹ thuật năm 1986 và đã tham gia thiết kế sản xuất phim từ năm 1988 với nhiều dự án điện ảnh nổi tiếng quốc tế, nổi bật là phim "Người tình" của đạo diễn Jean-Jacques Annaud và "Mùa hè chiều thẳng đứng" của đạo diễn Trần Anh Hùng.

Không chỉ có thâm niên lâu năm trong nghề, ông là người đã thực sự sống trong thời đại của "Quán Kỳ Nam". Đạo diễn Leon Quang Lê cũng là nhân tố xương sống xây dựng nên "nhân vật" đặc biệt này của "Quán Kỳ Nam".

Theo diễn viên Liên Bỉnh Phát cho biết: "Trong từ điển của đạo diễn, không bao giờ có từ "sao cũng được". Anh chỉ quay phim khi mọi thứ đã thật sự hoàn hảo". Leon Quang Lê luôn tự tay chăm chút cho từng chi tiết trên trường quay, để mọi thứ được "thật" nhất, mà đến chính diễn viên cũng cảm thấy mình như được bước vào "cánh cổng của năm 1985".

"Quán Kỳ Nam" kể về chuyện tình - mối tâm giao tri kỉ của Khang (Liên Bỉnh Phát thủ vai) và Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến thủ vai). Những tưởng một biên dịch trẻ đầy triển vọng và một phụ nữ lớn tuổi hơn làm nghề nấu cơm tháng trong khu tập thể như hai đường thẳng song song không giao nhau, nhưng những trăn trở với con chữ, những tâm sự về con người và thời đại đã kéo họ lại gần nhau hơn, dần dần mở lòng ra để tìm thấy một tâm hồn đồng điệu ở đối phương. Phim ra rạp từ 28-11