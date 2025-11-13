HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước một góc "Sài Gòn 1985"

Minh Khuê

(NLĐO) - Đạo diễn Leon Quang Lê và giám đốc thiết kế Lã Quý Tùng đã kỳ công biến trường học cũ thành một "nhân vật" trong "Quán Kỳ Nam".

Nhà sản xuất phim "Quán Kỳ Nam" ngày 13-11 tiếp tục tung thông tin hậu trường. Theo đó, đạo diễn Leon Quang Lê và giám đốc thiết kế Lã Quý Tùng đã khiến dàn diễn viên như Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến, Ngô Hồng Ngọc… kinh ngạc, choáng ngợp trước bối cảnh chính của phim.

Họ đã "hô biến" một trường học cũ thành khu cư xá ở Sài gòn 1985. Bối cảnh như một "nhân vật" độc lập, góp phần tái hiện lại không khí đầy sôi động của Sài Gòn những năm 1985, chuẩn bị bước sang thời kỳ đổi mới.

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước Kỳ Nam - Ảnh 1.

Hậu trường của "Quán Kỳ Nam"

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước Kỳ Nam - Ảnh 2.

Bối cảnh được chăm chút tỉ mỉ

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước Kỳ Nam - Ảnh 3.

Biến thành không gian xưa cũ

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước Kỳ Nam - Ảnh 4.

Của một Sài Gòn 1985

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước Kỳ Nam - Ảnh 5.

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước Kỳ Nam - Ảnh 6.

Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến đóng chính trong phim

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước Kỳ Nam - Ảnh 7.

Một góc bối cảnh

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước Kỳ Nam - Ảnh 8.

Dàn diễn viên ấn tượng với bối cảnh

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước Kỳ Nam - Ảnh 9.

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước Kỳ Nam - Ảnh 10.

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước Kỳ Nam - Ảnh 11.

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước Kỳ Nam - Ảnh 12.

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước Kỳ Nam - Ảnh 13.

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước Kỳ Nam - Ảnh 14.

Diễn viên Ngô Hồng Ngọc trong vai Luyến chia sẻ: "Bọn tôi bước vào không gian là cảm nhận được ngay bầu không khí của thời xưa cũ ùa về".

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến cũng cho biết mọi tưởng tượng của cô khi làm việc với kịch bản, với nhân vật đều trở nên "đúng" khi cô ngồi trong căn hộ nhỏ của Kỳ Nam. Từng nội thất, đồ vật trong mỗi căn hộ đều được thiết kế sát sao với tính cách của từng nhân vật, thay vì chỉ chung chung trong khái niệm "Sài Gòn 1985".

Diễn viên Phương Bình vai ông Bằng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy đoàn làm phim tìm được bối cảnh xưa cũ như vậy. Thực tế, bối cảnh đã được đạo diễn và giám đốc thiết kế cùng ê-kíp nỗ lực thực hiện, sao cho thật nhất, khiến diễn viên bước vào có được ngay cảm xúc của nhân vật.

Giám đốc thiết kế Lã Quý Tùng sinh năm 1966, nhập học Đại học Mỹ thuật năm 1986 và đã tham gia thiết kế sản xuất phim từ năm 1988 với nhiều dự án điện ảnh nổi tiếng quốc tế, nổi bật là phim "Người tình" của đạo diễn Jean-Jacques Annaud và "Mùa hè chiều thẳng đứng" của đạo diễn Trần Anh Hùng.

Không chỉ có thâm niên lâu năm trong nghề, ông là người đã thực sự sống trong thời đại của "Quán Kỳ Nam". Đạo diễn Leon Quang Lê cũng là nhân tố xương sống xây dựng nên "nhân vật" đặc biệt này của "Quán Kỳ Nam".

Theo diễn viên Liên Bỉnh Phát cho biết: "Trong từ điển của đạo diễn, không bao giờ có từ "sao cũng được". Anh chỉ quay phim khi mọi thứ đã thật sự hoàn hảo". Leon Quang Lê luôn tự tay chăm chút cho từng chi tiết trên trường quay, để mọi thứ được "thật" nhất, mà đến chính diễn viên cũng cảm thấy mình như được bước vào "cánh cổng của năm 1985".

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước Kỳ Nam - Ảnh 15.

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước Kỳ Nam - Ảnh 16.

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước Kỳ Nam - Ảnh 17.

Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến choáng ngợp trước Kỳ Nam - Ảnh 18.

"Quán Kỳ Nam" kể về chuyện tình - mối tâm giao tri kỉ của Khang (Liên Bỉnh Phát thủ vai) và Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến thủ vai). Những tưởng một biên dịch trẻ đầy triển vọng và một phụ nữ lớn tuổi hơn làm nghề nấu cơm tháng trong khu tập thể như hai đường thẳng song song không giao nhau, nhưng những trăn trở với con chữ, những tâm sự về con người và thời đại đã kéo họ lại gần nhau hơn, dần dần mở lòng ra để tìm thấy một tâm hồn đồng điệu ở đối phương. Phim ra rạp từ 28-11

Tin liên quan

Liên Bỉnh Phát hé lộ hậu trường nhận giải thưởng Kim Chung

Liên Bỉnh Phát hé lộ hậu trường nhận giải thưởng Kim Chung

(NLĐO) – Nam diễn viên Liên Bỉnh Phát, được vinh danh tại Giải Kim Chung, hiện đã trở lại Việt Nam để tiếp tục "ăn cơm đoàn".

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát thành thị đế Kim Chung

(NLĐO) – Liên Bỉnh Phát trở thành nam diễn viên Việt Nam đầu tiên được đề cử và chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" của Giải Kim Chung.

Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tụ hội bên Miu Lê, Liên Bỉnh Phát

(NLĐO) – Phim "Đại tiệc trăng máu 8" công bố dàn diễn viên thực lực gồm: Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát…

hậu trường bối cảnh phim diễn viên Liên Bỉnh Phát Quán Kỳ Nam Đỗ Thị Hải Yến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo