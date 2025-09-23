HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Minh Vương, Thanh Tuấn trút hết nỗi niềm với 3 thí sinh chung kết xếp hạng "Chuông vàng vọng cổ"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Lời dặn dò sâu sắc đã cho ba thí sinh chuẩn bị tranh tài đêm chung kết xếp hạng những kinh nghiệm quý


Minh Vương, Thanh Tuấn trút hết nỗi niềm với 3 thí sinh chung kết xếp hạng "Chuông vàng vọng cổ"- Ảnh 1.

Ba thí sinh và hai NSND Minh Vương, Thanh Tuấn vào xem triển lãm tại Phòng Truyền thống Nhà hát Trần Hữu Trang chiều 22-9

Chiều 22-9, ba thí sinh xuất sắc chuẩn bị tranh tài đêm Chung kết xếp hạng "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 năm 2025 đã có cuộc giao lưu cùng hai bậc thầy cải lương tại Phòng truyền thống Nhà hát Trần Hữu Trang.

Minh Vương xúc động khi thấy các thí sinh đều trẻ tuổi, tài cao

Ba gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết xếp hạng "Chuông vàng vọng cổ 2025" gồm: Thùy Dương, Hà Như và Quan Trí đã có buổi giao lưu ý nghĩa và đầy xúc động với hai danh ca bậc thầy của sân khấu cải lương: NSND Minh Vương và NSND Thanh Tuấn.

Minh Vương, Thanh Tuấn trút hết nỗi niềm với 3 thí sinh chung kết xếp hạng "Chuông vàng vọng cổ"- Ảnh 2.

Từ trái sang: Thùy Dương, Hà Như và Quan Trí chụp ảnh lưu niệm với NSND Thanh Tuấn

Không gian trầm mặc, trang trọng của Phòng truyền thống, nơi lưu giữ những kịch bản, hình ảnh và hiện vật quý của nghệ thuật cải lương Nam Bộ, đã trở thành điểm hẹn đặc biệt để các thế hệ nghệ sĩ gặp gỡ, truyền trao kinh nghiệm. 

NSND Minh Vương đến rất sớm, dù trời mưa lớn nhưng ông không ngại mà đến để được nhìn thấy các bạn trẻ biết trân quý những bài học từ thế hệ đi trước. "Tôi có theo dõi qua màn ảnh nhỏ, rất mừng vì cả ba em đều trẻ tuổi, tài cao. Thời tôi mới theo nghề hát, đoạt giải Khôi nguyên vọng cổ năm 14 tuổi, nên tôi hiểu tâm lý của các em hiện nay là choáng ngợp trước sức hút của số đông công chúng yêu mến mình qua mỗi vòng thi. 

Nhưng điều quan trọng hơn là giữ cho được phong độ, cần nhất là giữ được nhịp cho chắc, ca diễn thoải mái, đưa sự cảm nhận của tâm hồn mình vào lời ca" – NSND Minh Vương dặn dò.

Thanh Tuấn - Lời tri ân đến những bậc tiền bối

NSND Thanh Tuấn đã khuyên nhũ các thí sinh phải hết sức bình tỉnh, giữ vững sức khỏe để đảm bảo vòng tranh tài quyết liệt này. "Ai sẽ chạm tay đến chuông, và chuông màu gì không quan trọng. Cần nhất là sự chặng đường này các em có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh để tiếp tục dấn thân khi theo nghề diễn viên chuyên nghiệp" – ông căn dặn các thí sinh.

Minh Vương, Thanh Tuấn trút hết nỗi niềm với 3 thí sinh chung kết xếp hạng "Chuông vàng vọng cổ"- Ảnh 3.

NSND Minh Vương dặn dò các thí sinh

Trước đó, hai nghệ sĩ đã cùng 3 thí sinh xem lại hình ảnh, tư liệu, hiện vật của Phòng trưng bày nơi mà Nhà hát Trần Hữu Trang đã tổ chức, sắp xếp rất khoa học những thành tựu của các thế hệ nghệ sĩ dày công khai sáng nghệ thuật cải lương.

Quan Trí xúc động: "Tôi đến xem nhiều chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Trần Hữu Trang nhưng đây là lần đầu được xem tận mắt những kỷ vật, kịch bản, hình ảnh, tư liệu quý của các thế hệ nghệ sĩ tài danh đã trao tặng và được lưu trữ tại đây. Điều này nhắc nhỡ tôi phải nỗ lực hết mình, noi bước tiền nhân và luôn trau dồi nghề để xứng đáng với những gì tiền nhân đã để lại cho sân khấu dân tộc".

Minh Vương, Thanh Tuấn trút hết nỗi niềm với 3 thí sinh chung kết xếp hạng "Chuông vàng vọng cổ"- Ảnh 4.

Ông Trần Thanh Giang – thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc SaiGonBank trao tặng quà cho hai NSND - cảm ơn sự đồng hành của hai NSND đối với hành trình 20 năm của "Chuông vàng vọng cổ".

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Thanh Giang – thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc SaiGonBank, bày tỏ niềm vinh dự khi đồng hành cùng Chuông vàng vọng cổ suốt nhiều năm qua: "NSND Minh Vương và NSND Thanh Tuấn là hai giọng ca huyền thoại đã có nhiều đóng góp cho nền văn học nghệ thuật nước nhà. 

Đặc biệt, với cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" do HTV tổ chức, hai nghệ sĩ đã gắn bó, dìu dắt nhiều thế hệ thí sinh suốt chặng đường 20 năm, góp phần giữ gìn và lan tỏa tinh hoa vọng cổ đến công chúng hôm nay. SaiGonBank xem việc đồng hành với cuộc thi 20 năm qua là trách nhiệm với xã hội và hứa là vẫn mãi mãi đồng hành để tiếp tục tìm kiếm nhiều hạt nhân mới cho sân khấu cải lương như kỳ vọng của các thế hệ nghệ sĩ tiền bối".

Khi nghệ sĩ và thí sinh cùng hòa điệu

Khoảnh khắc xúc động nhất chính là khi NSND Minh Vương và NSND Thanh Tuấn cùng "ca mộc" (ca không đệm đàn - PV) bài ca cổ nổi tiếng "Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà". Hai ông đã vào hàng ngũ nghệ sĩ U80 nhưng vẫn ca rất khỏe, giữ được độ trầm ấm, ngân luyến rất cảm xúc.

Minh Vương, Thanh Tuấn trút hết nỗi niềm với 3 thí sinh chung kết xếp hạng "Chuông vàng vọng cổ"- Ảnh 5.

Đạo diễn Hiền Phương - Phó Trưởng Ban Văn nghệ HTV vui mừng gặp lại NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn tại Nhà hát Trần Hữu Trang

Từ âm hưởng da diết, đậm chất tài tử Nam Bộ đã khiến các thí sinh xúc động. Đáp lại, ba thí sinh lần lượt cất giọng với ba câu vọng cổ mùi mẫn kính tặng hai danh ca.

Thùy Dương, Hà Như và Quan Trí đều bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên được hát đối đáp trực tiếp cùng hai bậc thầy, cảm giác vừa run rẩy vừa tự hào. "Đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên trong đời nghệ sĩ của em" – Hà Như chia sẻ.

Minh Vương – Thanh Tuấn và lời dặn dò trước giờ G

Trong phần trò chuyện, hai Nghệ sĩ Nhân dân đã nhắn gửi nhiều lời tâm huyết. NSND Thanh Tuấn căn dặn: "Bước vào đêm chung kết, các em phải giữ sự chuẩn mực của bài vọng cổ, từ nhịp phách đến cách xuống câu. Hãy để tiếng hát xuất phát từ trái tim, khán giả sẽ cảm nhận được".

Minh Vương, Thanh Tuấn trút hết nỗi niềm với 3 thí sinh chung kết xếp hạng "Chuông vàng vọng cổ"- Ảnh 6.

Các thí sinh và đoàn cán bộ SaiGonBank chụp ảnh lưu niệm với NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn

Còn NSND Minh Vương động viên: "Chuông vàng, Chuông bạc hay Chuông đồng chỉ là kết quả. Quan trọng hơn hết, các em phải nỗ lực hết mình, hát bằng cả niềm tin yêu dành cho nghệ thuật cải lương. Đó mới là giá trị sẽ đi theo các em suốt đời".

Minh Vương, Thanh Tuấn trút hết nỗi niềm với 3 thí sinh chung kết xếp hạng "Chuông vàng vọng cổ"- Ảnh 7.

Ba thí sinh xem lại những kịch bản xưa tại Phòng truyền thống Nhà hát Trần Hữu Trang

Buổi giao lưu khép lại trong những tràng pháo tay nồng nhiệt và tấm ảnh lưu niệm ấm áp tình thầy – trò. 

Với ba thí sinh, đây là nguồn động viên tinh thần quý giá trước khi bước vào đêm thi quyết định Chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ 2025, diễn ra tối 28-9 tại Nhà hát Truyền hình HTV. Ai sẽ chạm tay vào "Chuông vàng, Chuông bạc hay Chuông đồng" vẫn còn bỏ ngỏ. 

Điều chắc chắn là: những lời ca, những lời dặn dò của hai bậc thầy Minh Vương – Thanh Tuấn sẽ là hành trang vô giá, tiếp thêm sức mạnh để thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp nối và giữ gìn dòng chảy vọng cổ.

Minh Vương, Thanh Tuấn trút hết nỗi niềm với 3 thí sinh chung kết xếp hạng "Chuông vàng vọng cổ"- Ảnh 8.

Ba thí sinh đã tìm hiểu về hành trình phát triển của sân khấu cải lương Nam Bộ qua hình ảnh trưng bày tại Nhà Truyền thống của Nhà hát Trần Hữu Trang

"Tôi chỉ mong các em sẽ tỏa sáng khi gia nhập đội ngũ diễn viên chuyên nghiệp, xứng đáng với hành trình 20 năm của Chuông vàng vọng cổ - nơi khởi đầu cho những đam mê" – NSND Minh Vương nói.


