"Mình yêu nhau, bình yên thôi" – bản tình ca dịu dàng cho ngày 8-3

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chương trình "Thay lời muốn nói" tháng 3-2026 trở lại với chủ đề "Mình yêu nhau, bình yên thôi", phát sóng trực tiếp lúc 21 giờ ngày 8-3 trên HTV9 và các nền tảng số của Đài Truyền hình TP HCM.

Khoảng lặng dịu dàng giữa nhịp sống vội

Sau nhiều năm phát sóng, "Thay lời muốn nói" của HTV vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng khán giả bởi cách kể chuyện giản dị mà thấm thía.

Số tháng 3-2026 mang chủ đề "Mình yêu nhau, bình yên thôi" – một thông điệp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc dành cho ngày tôn vinh phụ nữ.

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, khi con người dễ bị cuốn vào áp lực công việc, trách nhiệm gia đình hay những lo toan thường nhật, chương trình như một lời nhắc: đôi khi hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở những khoảnh khắc rất nhỏ.

Đó có thể là một lời hỏi thăm khi ngày dài vừa khép lại. Một cái nắm tay khi người mình yêu mệt mỏi. Hay chỉ đơn giản là cảm giác bình yên khi biết rằng vẫn có ai đó ở bên.

Những câu chuyện thật, những giai điệu chạm vào trái tim

Không gian cảm xúc của chương trình hứa hẹn kết nối thật nhịp nhàng bởi hai người dẫn chuyện quen thuộc Vũ Mạnh Cường và Thanh Phương, cùng phần piano dẫn chuyện của Duy Nguyện.

Bên cạnh những lá thư đời thực gửi về chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều ca khúc giàu cảm xúc như: "Bức thư tình đầu tiên", "Hoa hồng có gai", "Nhắm mắt thấy mùa hè", "Đâu lại vào đấy"…

Những giai điệu ấy sẽ được thể hiện qua tiếng hát của nhiều nghệ sĩ được yêu mến: Hồ Trung Dũng, Phương Vy, Phạm Hồng Phước, Thảo Trang, Nguyễn Hải Yến, Lưu Hiền Trinh, Trần Ngọc Ánh, Rena, Ryo, Phương Khanh, Ngọc Ánh…

Tâm sự về giai điệu 8-3

Tham gia chương trình dịp 8-3 năm nay, ca sĩ Phương Vy cho rằng chủ đề của số tháng 3 mang một vẻ đẹp rất tinh tế. "Phụ nữ không phải lúc nào cũng cần những điều thật lớn lao. Đôi khi chỉ cần một sự lắng nghe, một sự thấu hiểu, hoặc một khoảnh khắc bình yên bên người mình thương. Tôi nghĩ đó cũng chính là thông điệp mà chương trình muốn gửi gắm trong ngày 8-3" – Ca sĩ Phương Vy chia sẻ.

Theo nữ ca sĩ, điều đặc biệt của "Thay lời muốn nói" là mỗi câu chuyện đều đến từ đời sống thật, nên người xem luôn dễ tìm thấy chính mình trong đó.

Đồng hành nhiều năm với chương trình, MC Vũ Mạnh Cường (Giải Mai Vàng hạng mục Người dẫn chương trình được yêu thích nhất - của báo Người Lao Động) cho biết mỗi số phát sóng luôn mang lại cho anh nhiều cảm xúc riêng. "Có những lá thư rất giản dị nhưng khiến chúng tôi xúc động. Khi đọc, tôi nhận ra rằng điều con người tìm kiếm cuối cùng vẫn là sự bình yên trong tình yêu và trong gia đình. Chủ đề 'Mình yêu nhau, bình yên thôi' vì vậy rất gần gũi, đặc biệt trong ngày 8-3 – khi chúng ta muốn nói lời cảm ơn với những người phụ nữ đã luôn ở bên mình" - anh bày tỏ.

Khi yêu thương trở thành lựa chọn mỗi ngày

Chương trình "Thay lời muốn nói" tháng 3 là đêm nhạc với những cuộc trò chuyện độc đáo, sẽ là một không gian cảm xúc để khán giả dừng lại giữa nhịp sống bận rộn. Ở đó, những câu chuyện đời thường được kể bằng sự chân thành.

Những giai điệu quen thuộc được hát lên bằng cảm xúc thật. Và những lá thư được viết bằng trái tim của những người đang yêu, đang nhớ, đang học cách tha thứ và thấu hiểu. Thông điệp của chương trình rất giản dị: Bình yên đôi khi không phải là điều gì lớn lao. Đó chỉ là một lời quan tâm đúng lúc.



