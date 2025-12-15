Việt Nam giàng 1 HCV, 11 HCB, 11 HCĐ ở Siêu trí nhớ thế giới 2025

Việt Nam đứng hạng tư chung cuộc Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới 2025

Sau ba ngày tranh tài sôi nổi với tổng cộng 14 nội dung thi đấu, bao gồm 10 nội dung thuộc bộ môn Siêu trí nhớ, 3 nội dung Sơ đồ tư duy và 1 nội dung Đọc nhanh, Giải Vô địch Siêu trí nhớ Thế giới 2025 đã chính thức xác định những đội tuyển xuất sắc nhất. Ngôi vị vô địch chung cuộc thuộc về đội tuyển Mông Cổ. Đội tuyển Australia giành hạng nhì, trong khi Trung Quốc xếp ở vị trí thứ ba. Đội tuyển Việt Nam đứng hạng tư chung cuộc và đội tuyển Algeria hoàn tất Top 5 của giải đấu.

Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới 2025 khép lại không chỉ bằng những kết quả chuyên môn ấn tượng mà còn để lại dấu ấn sâu đậm về hình ảnh một Việt Nam đổi mới, hiếu khách và tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào tổ chức các sự kiện thể thao trí tuệ tầm cỡ quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Giải Vô địch Siêu trí nhớ Thế giới, quy tụ năm đội tuyển có thành tích cao.

Ở nội dung cá nhân, đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam thi đấu tự tin và đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận với 1 Huy chương Vàng do tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh giành được, cùng 11 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng, góp phần khẳng định sự tiến bộ rõ nét của thể thao trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Vị thế Việt Nam trong tương lai

Ông Jerome Hoarau- Chủ tịch Hội đồng Thể thao trí tuệ Pháp- nhận định, "Giải Vô địch Trí nhớ Thế giới không đơn thuần là nơi các cá nhân cạnh tranh để tìm ra người giỏi nhất, mà còn là một cộng đồng gắn kết. Đây là cuộc gặp gỡ của những con người có chung đam mê, chung giá trị và sự trân trọng dành cho trí tuệ. Tôi cảm nhận được tinh thần thân tình, tôn trọng và chia sẻ giữa các vận động viên cũng như các đoàn tham dự".

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, ông Jerome Hoarau cho rằng các vận động viên Việt Nam thể hiện được sự cân bằng rất cần thiết giữa nhiệt huyết, sự điềm tĩnh và tinh thần khiêm tốn. "Không khí thi đấu ở đây rất 'nóng', đầy năng lượng, nhưng đồng thời cũng giữ được sự bình tĩnh. Điều quan trọng là các vận động viên không bị cuốn vào sự tự mãn. Bởi nếu quá tự hào, chính sự tự hào đó có thể trở thành rào cản" - ông phân tích.

Với ông Mehmet Taşhanlıgil (Chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thổ Nhĩ Kỳ) các chiến thắng của Việt Nam đã tạo ra nguồn cảm hứng và sức lan tỏa rất lớn, đặc biệt đối với trẻ em và các vận động viên trẻ mới bắt đầu tiếp cận các bài tập trí tuệ. Theo ông, những kết quả tích cực này cho thấy người trẻ Việt Nam có khả năng tập trung tinh thần rất tốt, nhất là khi được tiếp cận với phương pháp huấn luyện phù hợp ngay từ sớm.

"Từ những gì chúng tôi quan sát được, không chỉ tại Việt Nam mà còn từ kết quả của các thí sinh trên toàn thế giới, các vận động viên trẻ Việt Nam thể hiện khả năng tập trung và kiểm soát tâm trí rất ấn tượng. Khi khả năng tập trung được cải thiện, các em có thể tiếp cận và làm chủ những hệ thống tư duy mới một cách hiệu quả hơn", ông nhận định.

Còn với Trưởng Ban Trọng tài GOMSA, ông Teo Kim Foo (Malaysia), hệ thống chấm điểm Real-time mà Việt Nam lần đầu tiên áp dụng tại Giải Vô địch Trí nhớ Thế giới rất chính xác và hiệu quả. Theo ông, việc hiển thị và xử lý dữ liệu theo thời gian thực đã hỗ trợ rất lớn cho công tác trọng tài ngay từ những vòng thi đầu tiên.

Chia sẻ về lần đầu tham dự Giải Vô địch Trí nhớ Thế giới tổ chức tại Việt Nam, ông Salah Eddine Djlah (Chủ tịch Hội đồng Trí nhớ Algeria) cho biết ông thực sự bất ngờ và ấn tượng trước quy mô cũng như chất lượng tổ chức của mùa giải năm nay. Theo ông, dù đã tham dự nhiều kỳ World Memory Championship từ năm 2013, nhưng WMC 2025 tại Việt Nam mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, từ công tác tổ chức, nghi thức đón tiếp, bản sắc văn hóa đến sự hiếu khách của nước chủ nhà.

Đặc biệt, bước chuyển mạnh mẽ từ hình thức thi trên giấy sang hệ thống điện tử, ứng dụng công nghệ hiện đại cùng lễ khai mạc và bế mạc được tổ chức trang trọng đã để lại trong ông những ấn tượng sâu sắc.

Chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí tuệ Mỹ, ông John Graham nhận định: "Giải vô địch Siêu trí nhớ thế giới 2025 tại Việt Nam là một trong những giải đấu được tổ chức bài bản và chuẩn bị tốt nhất mà ông từng trải nghiệm.

Về chuyên môn, giải đấu năm nay quy tụ những quốc gia hàng đầu thế giới như Mông Cổ, Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ, tạo nên môi trường cạnh tranh ở đẳng cấp rất cao với những màn trình diễn vượt trội. "Với những gì đã thể hiện, Việt Nam không chỉ gây ấn tượng mà đã thực sự trở thành một trong những tâm điểm mới của các cuộc thi trí nhớ và trí tuệ trên thế giới"- ông John Graham khẳng định.