Mít tươi được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Mít tươi được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Lê Thúy

(NLĐO) - Sáng ngày 27-11, Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng cùng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký Nghị định thư xuất khẩu mít tươi.

Bắt đầu ngày thứ 2 trong chuyến thăm Trung Quốc từ 26 đến 28-11, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng một số lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) có cuộc làm việc với Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GACC) do Phó Tổng Cục trưởng Triệu Tăng Liên đại diện.

Xuất khẩu mít tươi sang Trung Quốc: Cơ hội mới cho nông sản Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng (trái) cùng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Triệu Tăng Liên ký Nghị định thư xuất khẩu mít tươi. Ảnh: Đinh Tùng

Theo ông Triệu Tăng Liên, thương mại nông sản 2 chiều của hai quốc gia trong năm 2025 có nhiều điểm sáng. Tính đến hết tháng 10-2025, Trung Quốc đã nhập khẩu 8,7 tỉ USD nông sản của Việt Nam. Những kết quả trên có được cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa 2 bên, cũng như sự ủng hộ, kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Ông Triệu Tăng Liên khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng thương mại với Việt Nam và sẵn sàng mở cửa cho các sản phẩm nông sản chất lượng của Việt Nam.

Với chức năng liên quan kiểm dịch và mở cửa thị trường, GACC sẽ nỗ lực để thực hiện những mục tiêu chung mà lãnh đạo 2 Đảng, 2 Nhà nước đã đạt được trong thời gian qua.

Xuất khẩu mít tươi chính ngạch sang Trung Quốc mở ra cơ hội mới cho nông sản Việt

"Năm nay, chúng ta đã ký được 4 Nghị định thư về xuất khẩu ớt, chanh leo, cám gạo và tổ yến thô. Hôm nay, chúng ta sẽ ký Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc, điều này sẽ tạo ra động lực mới trong phát triển thương mại nông sản giữa 2 nước"- ông Liên khẳng định.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đức Thắng bày tỏ sự vui mừng khi làm việc với GACC và khẳng định quan hệ hợp tác giữa 2 bên đã được tăng cương trong thời gian qua.

Với những con số về kim ngạch thương mại 2 chiều thời gian qua, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định Trung Quốc là thị trường xuất nhập khẩu rất quan trọng với Việt Nam. Cụ thể, thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2025 giữa 2 nước đã cao hơn tổng cả năm 2024.

Ở góc độ Bộ NN-MT, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho rằng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực liên quan đến ngành cần được quan tâm, thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới.

Theo Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030 được Bộ NN-MT ban hành năm 2022, đặt mục tiêu ổn định diện tích mít tươi khoảng 50 ngàn ha, sản lượng 600-700 ngàn tấn. Sản xuất rải vụ thu hoạch mít theo tỉ lệ diện tích chính vụ 60%, rải vụ 40%.

Tin liên quan

Trung Quốc ra quy định mới về nhập khẩu nông sản

Trung Quốc ra quy định mới về nhập khẩu nông sản

Trung Quốc cũng tăng cường các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch, đặc biệt liên quan đến bao bì và quy trình kiểm soát dịch bệnh

Trung Quốc chi 1,1 tỉ USD nhập tôm Việt Nam

Ngày 20-11, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu tôm đạt 3,9 tỉ USD - tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu nông sản chú ý, Trung Quốc vừa ban hành chính sách mới

(NLĐO) - Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới ban hành Lệnh 280 thay thế Lệnh 248 với những yêu cầu mới.

thị trường Trung Quốc nông sản Xuất khẩu chính ngạch Mít ký nghị định thư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo