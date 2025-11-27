Mít tươi được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Bắt đầu ngày thứ 2 trong chuyến thăm Trung Quốc từ 26 đến 28-11, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng một số lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) có cuộc làm việc với Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GACC) do Phó Tổng Cục trưởng Triệu Tăng Liên đại diện.



Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng (trái) cùng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Triệu Tăng Liên ký Nghị định thư xuất khẩu mít tươi. Ảnh: Đinh Tùng

Theo ông Triệu Tăng Liên, thương mại nông sản 2 chiều của hai quốc gia trong năm 2025 có nhiều điểm sáng. Tính đến hết tháng 10-2025, Trung Quốc đã nhập khẩu 8,7 tỉ USD nông sản của Việt Nam. Những kết quả trên có được cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa 2 bên, cũng như sự ủng hộ, kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Ông Triệu Tăng Liên khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng thương mại với Việt Nam và sẵn sàng mở cửa cho các sản phẩm nông sản chất lượng của Việt Nam.

Với chức năng liên quan kiểm dịch và mở cửa thị trường, GACC sẽ nỗ lực để thực hiện những mục tiêu chung mà lãnh đạo 2 Đảng, 2 Nhà nước đã đạt được trong thời gian qua.

Xuất khẩu mít tươi chính ngạch sang Trung Quốc mở ra cơ hội mới cho nông sản Việt

"Năm nay, chúng ta đã ký được 4 Nghị định thư về xuất khẩu ớt, chanh leo, cám gạo và tổ yến thô. Hôm nay, chúng ta sẽ ký Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc, điều này sẽ tạo ra động lực mới trong phát triển thương mại nông sản giữa 2 nước"- ông Liên khẳng định.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đức Thắng bày tỏ sự vui mừng khi làm việc với GACC và khẳng định quan hệ hợp tác giữa 2 bên đã được tăng cương trong thời gian qua.

Với những con số về kim ngạch thương mại 2 chiều thời gian qua, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định Trung Quốc là thị trường xuất nhập khẩu rất quan trọng với Việt Nam. Cụ thể, thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2025 giữa 2 nước đã cao hơn tổng cả năm 2024.

Ở góc độ Bộ NN-MT, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho rằng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực liên quan đến ngành cần được quan tâm, thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới.

Theo Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030 được Bộ NN-MT ban hành năm 2022, đặt mục tiêu ổn định diện tích mít tươi khoảng 50 ngàn ha, sản lượng 600-700 ngàn tấn. Sản xuất rải vụ thu hoạch mít theo tỉ lệ diện tích chính vụ 60%, rải vụ 40%.