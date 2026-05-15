Miu Lê xin lỗi, bày tỏ sự xấu hổ và ân hận

Miu Lê và công ty quản lý tiếp tục phối hợp cơ quan điều tra, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật

Tối 14-5, KIM Entertainment - công ty quản lý Miu Lê, thông qua Fanpage chính thức đã đưa ra thông cáo về bê bối của Miu Lê.

Theo đó, KIM Entertainment dẫn thông tin từ Cổng thông tin của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy. Thông tin nêu rõ, căn cứ theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14-5 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn), đối với trường hợp của công dân Lê Ánh Nhật (nghệ sĩ Miu Lê), cơ quan chức năng xác định cô là "đối tượng thụ hưởng".

Do đó, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và Miu Lê không bị khởi tố. Tuy nhiên, theo đúng quy định của pháp luật, Miu Lê sẽ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời nghiêm túc chấp hành biện pháp quản lý tại địa phương trong thời hạn một năm.

Hiện tại, vụ án vẫn đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ. Miu Lê và KIM Entertainment cam kết tiếp tục phối hợp tuyệt đối và tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định pháp luật trong các giai đoạn tiếp theo.

"Dù không bị khởi tố hình sự, KIM Entertainment và cá nhân Miu Lê nhận thức vô cùng rõ ràng về tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này. Việc liên quan đến sử dụng chất cấm là một sai lầm rất lớn, đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, lối sống của một nghệ sĩ và gây ra những tác động vô cùng tiêu cực.

Miu Lê ý thức rất rõ hành vi của mình đã ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, trở thành một tấm gương không tốt, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Miu Lê vô cùng xấu hổ và ân hận vì điều đó" - thông cáo có đoạn viết.

KIM Entertainment và Miu Lê bày tỏ sự xin lỗi đến khán giả, người hâm mộ, đối tác, nhãn hàng, nhà sản xuất, ban tổ chức.

"Để đảm bảo quyền lợi tối đa cho các bên liên quan, KIM Entertainment sẽ chính thức đại diện và thay mặt Miu Lê đứng ra trực tiếp xử lý, giải quyết toàn bộ các vấn đề, hợp đồng và công việc còn tồn đọng. Đây là một bài học vô cùng đắt giá và là sự cảnh tỉnh nghiêm khắc nhất đối với cá nhân Miu Lê cũng như trong công tác quản lý nghệ sĩ của công ty chúng tôi" - thông cáo kết luận.