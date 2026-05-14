"Dính đạn cư dân mạng" vì là bạn thân Miu Lê, Only C tặng 10 tỉ đồng cho ai dám "chơi" ...

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Dính đạn cư dân mạng" vì là bạn thân Miu Lê, Only C tặng 10 tỉ đồng cho ai dám "chơi" ...

Thùy Trang

(NLĐO)- Từ chuyện của ca sĩ - diễn viên Miu Lê, mạng xã hội dậy sóng với chia sẻ của nhạc sĩ Only C.

Only C "ngồi không cũng dính đạn" vì là bạn thân Miu Lê

Only C tặng 10 tỉ cho ai dám "chơi" ... - Ảnh 1.

Only C là bạn thân Miu Lê

Việc ca sĩ - diễn viên Miu Lê bị điều tra vì dính líu đến ma túy khiến những người bạn của cô "ngồi không cũng dính thị phi". Mới đây, nhạc sĩ Only C bị cư dân mạng réo tên với bình luận "ngưu tầm ngưu mã tầm mã, test ma túy luôn anh này gấp".

Trước những bình luận tiêu cực đang hướng về mình, nhạc sĩ Only C thẳng thắn lên tiếng phản hồi "Tôi cho bạn test cả năm. Test tóc, máu, nước tiểu chuyên sâu các loại. Ra, tôi cho bạn 10 tỉ. Ngược lại test không ra, bạn và gia đình bạn phải quỳ gối xin lỗi tôi. Dân chơi, chơi không nè".

Phần đáp trả của nhạc sĩ Only C tạo nên luồng dư luận trái chiều, gây bùng nổ mạng xã hội. Nhiều ý kiến đồng tình vì "tự dưng ngồi không cũng dính thị phí", "tự nhiên bị dựng chuyện thì ai mà không bực",...nhưng cũng có ý kiến phản hồi về cách phản hồi của nam nhạc sĩ. 

"Đã là 1 người của công chúng, người nghệ sĩ thì đã chấp nhận lời ra tiếng vào rồi. Người nỗi tiếng ắt hẳn đã là trung tâm của sự đàm tiếu, ...Ma túy là ở ý thức, hành vi, suy nghĩ của 1 con người là sự lựa chọn bị nghiện hoặc là không cho phép bản thân nghiện. Đã là sự lựa chọn thì việc lựa chọn bị nghiện của Miu Lê ở giữa bãi biển là suy nghĩ, ý thức và hành vi lệch lạc thì việc lời ra tiếng vào, chế giễu, và đàm tiếu là điều dĩ nhiên. Đã là 1 người nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng thì nên tránh xã những cám dỗ đó để tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của 1 người nghệ sĩ, 1 con người có sức ảnh hưởng đến cộng đồng và phát triển của bộ phận giới trẻ ngày nay….", ý kiến cư dân mạng chia sẻ.

Only C tặng 10 tỉ cho ai dám "chơi" ... - Ảnh 2.

Hình ảnh Miu Lê bị gỡ khỏi các nền tảng truyền hình

Trả lời với báo Người Lao Động, nhạc sĩ Only cho biết bản thân rất ủng hộ với thông tin Nhà nước đề xuất làm test ma túy trên mọi người dân. "Những thông tin những học sinh cấp 2, cấp 3 cũng dương tính mới ma túy khiến bất cứ ai cũng thấy đau lòng và lo lắng. Nếu tình trạng này không xử lý sớm, tôi tin rằng nó ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của đất nước. Vì vậy, bản thân tôi rất ủng hộ nếu dự án test ma túy ở mỗi người dân được thực hiện. Tôi không lên tiếng chê bai, chỉ trích ai lại càng không dám nói mình hay ho. Nhưng làm những điều có lợi cho quê hương, cho Tổ quốc tôi luôn là người đầu tiên xung phong".

Nói về phản hồi có phần gay gắt khiến mạng xã hội bùng nổ, Only C khẳng định bất cứ ai làm sai cũng phải trả giá và chịu trách nhiệm cho hành động của mình. "Bản thân tôi hay người thân, bạn bè của tôi cũng vậy. Nhưng những người không quen biết mà dựng chuyện về tôi, tôi phải lên tiếng để bảo vệ danh dự của mình" - nam nhạc sĩ chia sẻ.

Karik cũng vạ lây

Only C tặng 10 tỉ cho ai dám "chơi" ... - Ảnh 3.

Karik cũng tức giận với trò đùa của cư dân mạng

Trước đó, Karik đã có phản ứng khá gay gắt khi bất ngờ bị réo tên giữa ồn ào liên quan đến Miu Lê. Cụ thể, tối 11-5, nam rapper đăng story trên trang cá nhân để đính chính một bài đăng lan truyền trên mạng xã hội. Bài viết đó dùng hình ảnh Karik và Miu Lê trong MV Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay, kèm một dòng trạng thái được cho là của Karik: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ".

Karik lập tức phủ nhận và bày tỏ sự bức xúc, viết thẳng: "Tôi viết như vậy khi nào? Đùa vậy không vui! Please".

Anh còn dùng dấu gạch đỏ lớn phủ lên bài đăng để nhấn mạnh đây là thông tin sai sự thật, đồng thời ngầm yêu cầu cộng đồng mạng dừng việc cắt ghép, lan truyền nội dung thất thiệt.

Vụ việc khiến nhiều người chú ý vì trước đó Karik và Miu Lê từng nhiều lần bị "đẩy thuyền" sau các lần hợp tác và tương tác thân thiết. Tuy nhiên, cả hai từng khẳng định chỉ là bạn thân, đồng nghiệp thân thiết, không phải người yêu. 

Tóm lại: Phản ứng của Karik lần này cho thấy anh không khó chịu vì bị gán ghép với Miu Lê, mà bực tức vì bị lợi dụng hình ảnh và gán phát ngôn sai, nhất là trong thời điểm nhạy cảm.

Tin liên quan

Bộ đôi "hit maker" Only C - Karik "quậy tưng" làng nhạc Việt

Bộ đôi "hit maker" Only C - Karik "quậy tưng" làng nhạc Việt

(NLĐO) - "Mời người kế tiếp!", bộ đôi hitmaker "siêu quậy" Karik và Only C chính thức trở lại, tiếp tục xoáy vào chủ đề nhức nhối trong tình yêu.

Miu Lê Only C Karik
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo