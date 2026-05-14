"Dính đạn cư dân mạng" vì là bạn thân Miu Lê, Only C tặng 10 tỉ đồng cho ai dám "chơi" ...

Only C "ngồi không cũng dính đạn" vì là bạn thân Miu Lê

Việc ca sĩ - diễn viên Miu Lê bị điều tra vì dính líu đến ma túy khiến những người bạn của cô "ngồi không cũng dính thị phi". Mới đây, nhạc sĩ Only C bị cư dân mạng réo tên với bình luận "ngưu tầm ngưu mã tầm mã, test ma túy luôn anh này gấp".

Trước những bình luận tiêu cực đang hướng về mình, nhạc sĩ Only C thẳng thắn lên tiếng phản hồi "Tôi cho bạn test cả năm. Test tóc, máu, nước tiểu chuyên sâu các loại. Ra, tôi cho bạn 10 tỉ. Ngược lại test không ra, bạn và gia đình bạn phải quỳ gối xin lỗi tôi. Dân chơi, chơi không nè".

Phần đáp trả của nhạc sĩ Only C tạo nên luồng dư luận trái chiều, gây bùng nổ mạng xã hội. Nhiều ý kiến đồng tình vì "tự dưng ngồi không cũng dính thị phí", "tự nhiên bị dựng chuyện thì ai mà không bực",...nhưng cũng có ý kiến phản hồi về cách phản hồi của nam nhạc sĩ.

"Đã là 1 người của công chúng, người nghệ sĩ thì đã chấp nhận lời ra tiếng vào rồi. Người nỗi tiếng ắt hẳn đã là trung tâm của sự đàm tiếu, ...Ma túy là ở ý thức, hành vi, suy nghĩ của 1 con người là sự lựa chọn bị nghiện hoặc là không cho phép bản thân nghiện. Đã là sự lựa chọn thì việc lựa chọn bị nghiện của Miu Lê ở giữa bãi biển là suy nghĩ, ý thức và hành vi lệch lạc thì việc lời ra tiếng vào, chế giễu, và đàm tiếu là điều dĩ nhiên. Đã là 1 người nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng thì nên tránh xã những cám dỗ đó để tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của 1 người nghệ sĩ, 1 con người có sức ảnh hưởng đến cộng đồng và phát triển của bộ phận giới trẻ ngày nay….", ý kiến cư dân mạng chia sẻ.

Hình ảnh Miu Lê bị gỡ khỏi các nền tảng truyền hình

Trả lời với báo Người Lao Động, nhạc sĩ Only cho biết bản thân rất ủng hộ với thông tin Nhà nước đề xuất làm test ma túy trên mọi người dân. "Những thông tin những học sinh cấp 2, cấp 3 cũng dương tính mới ma túy khiến bất cứ ai cũng thấy đau lòng và lo lắng. Nếu tình trạng này không xử lý sớm, tôi tin rằng nó ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của đất nước. Vì vậy, bản thân tôi rất ủng hộ nếu dự án test ma túy ở mỗi người dân được thực hiện. Tôi không lên tiếng chê bai, chỉ trích ai lại càng không dám nói mình hay ho. Nhưng làm những điều có lợi cho quê hương, cho Tổ quốc tôi luôn là người đầu tiên xung phong".

Nói về phản hồi có phần gay gắt khiến mạng xã hội bùng nổ, Only C khẳng định bất cứ ai làm sai cũng phải trả giá và chịu trách nhiệm cho hành động của mình. "Bản thân tôi hay người thân, bạn bè của tôi cũng vậy. Nhưng những người không quen biết mà dựng chuyện về tôi, tôi phải lên tiếng để bảo vệ danh dự của mình" - nam nhạc sĩ chia sẻ.

Karik cũng tức giận với trò đùa của cư dân mạng

Trước đó, Karik đã có phản ứng khá gay gắt khi bất ngờ bị réo tên giữa ồn ào liên quan đến Miu Lê. Cụ thể, tối 11-5, nam rapper đăng story trên trang cá nhân để đính chính một bài đăng lan truyền trên mạng xã hội. Bài viết đó dùng hình ảnh Karik và Miu Lê trong MV Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay, kèm một dòng trạng thái được cho là của Karik: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ".

Karik lập tức phủ nhận và bày tỏ sự bức xúc, viết thẳng: "Tôi viết như vậy khi nào? Đùa vậy không vui! Please".

Anh còn dùng dấu gạch đỏ lớn phủ lên bài đăng để nhấn mạnh đây là thông tin sai sự thật, đồng thời ngầm yêu cầu cộng đồng mạng dừng việc cắt ghép, lan truyền nội dung thất thiệt.

Vụ việc khiến nhiều người chú ý vì trước đó Karik và Miu Lê từng nhiều lần bị "đẩy thuyền" sau các lần hợp tác và tương tác thân thiết. Tuy nhiên, cả hai từng khẳng định chỉ là bạn thân, đồng nghiệp thân thiết, không phải người yêu.

Tóm lại: Phản ứng của Karik lần này cho thấy anh không khó chịu vì bị gán ghép với Miu Lê, mà bực tức vì bị lợi dụng hình ảnh và gán phát ngôn sai, nhất là trong thời điểm nhạy cảm.