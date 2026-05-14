Giải trí

Lý do Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ việc liên quan ma túy tại Cát Bà

Tr. Đức - Th Trang

(NLĐO) - Ba người bạn trong nhóm 6 thành viên của Miu Lê đã bị khởi tố bị can trong vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy ở đảo Cát Bà

Miu Lê chỉ là đối tượng thụ hưởng

Nóng: ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ việc liên quan ma túy tại Cát Bà - Ảnh 1.

Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ án liên quan đến ma túy

VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà; trong nhóm người bị phát hiện có ca sĩ Miu Lê.

Sau quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ngày 14-5 đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố ba bị can liên quan đến hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Phong, Vũ Thái Nam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự; đối với Đoàn Thị Thúy An về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, đối với ca sĩ Miu Lê cùng hai người khác trong nhóm là Vũ Khương An và Trần Minh Trang, cơ quan điều tra xác định hiện họ thuộc diện "người thụ hưởng", chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật nếu phát sinh thêm tình tiết mới.

Thông tin "chưa bị khởi tố" của Miu Lê nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng cần chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra thay vì đưa ra những phán xét vội vàng. Trong khi đó, nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng bởi nữ ca sĩ vốn là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt, có ảnh hưởng lớn với giới trẻ.

Tại buổi họp báo chiều 14-5, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng đã lên tiếng về vụ việc liên quan đến Miu Lê. Cơ quan này nhấn mạnh rằng nghệ sĩ, đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng trong xã hội, cần có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, lối sống và ý thức công dân. Đồng thời, mọi hành vi vi phạm pháp luật nếu được xác định sẽ bị xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Tranh cãi quanh thông tin liên quan đến Miu Lê

Nóng: ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ việc liên quan ma túy tại Cát Bà - Ảnh 2.

Miu Lê chỉ là đối tượng thụ hưởng

Vụ việc cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng trong môi trường giải trí hiện nay. Không ít chuyên gia văn hóa cho rằng bên cạnh tài năng nghệ thuật, nghệ sĩ cần ý thức rõ tác động từ hành vi cá nhân đối với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Những scandal liên quan đến chất cấm không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn kéo theo hệ lụy đối với các dự án nghệ thuật, nhãn hàng và đối tác hợp tác.

Hiện tại, phía Miu Lê chưa có phát ngôn chính thức mới sau các diễn biến từ cơ quan điều tra. Trong khi đó, dư luận vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao vụ việc. Theo giới quan sát, kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng sẽ là căn cứ quan trọng nhất để xác định trách nhiệm pháp lý của những người liên quan, tránh tình trạng suy diễn hoặc kết tội khi chưa có phán quyết chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Trong 6 người bị bắt quả tang hôm 10-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố bị can, bắt tạm giam với 3 người còn lại. Cụ thể, Trần Đức Phong (35 tuổi, ở phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, ở phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, ở đặc khu Cát Bà, TP Hải Phòng) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra ban đầu xác định, Thúy An là quản lý cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu ở đặc khu Cát Hải, đảo Cát Bà.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều vật chứng gồm đĩa, thẻ nhựa, ống hút, cốc sứ bám dính các chất ma túy Ketamine, Cocaine, Nimetazepam … ngoài ra thu giữ trong balo của Vũ Thái Nam 01 túi nilon bên trong chứa 5,35 gam ma túy Ketamine. Tiến hành giám định thử phản ứng với các chất ma túy toàn bộ các đối tượng, kết quả cả 06 đối tượng đều dương tính với nhiều chất ma túy gồm: Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimetazepam.

Thông tin liên quan đến ca sĩ Miu Lê những ngày qua đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận sau khi nữ ca sĩ xuất hiện trong vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy tại khu du lịch Cát Bà, TP Hải Phòng.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, hiện chưa đủ căn cứ để khởi tố hình sự đối với nữ nghệ sĩ này.

"Dính đạn cư dân mạng" vì là bạn thân Miu Lê, Only C tặng 10 tỉ đồng cho ai dám "chơi" ...

"Dính đạn cư dân mạng" vì là bạn thân Miu Lê, Only C tặng 10 tỉ đồng cho ai dám "chơi" ...

(NLĐO) - Từ chuyện của ca sĩ - diễn viên Miu Lê, mạng xã hội dậy sóng với chia sẻ của nhạc sĩ Only C.

Phim "Đại tiệc trăng máu 8" thế nào giữa "bão" ồn ào nữ chính Miu Lê?

(NLĐO) - Phim "Đại tiệc trăng máu 8" do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn đang ở thế "lửng lơ" giữa những ồn ào quanh nghi vấn Miu Lê vướng bê bối ma túy.

Từ ồn ào Miu Lê: Những vụ bê bối ma túy gây sốc showbiz Việt

(NLĐO) - Trước tin đồn liên quan đến ma túy của Miu Lê, showbiz Việt từng có những vụ bê bối gây sốc về nghệ sĩ và "nàng tiên nâu".

