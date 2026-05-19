Mở chiến dịch làm sạch mã số thuế trên toàn quốc, chuyển cơ quan công an trường hợp vi phạm

Ngày 19-5, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết đã ban hành quyết định số 595 triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh.

Chiến dịch nhằm làm sạch, chuẩn hóa và giảm thiểu số lượng người nộp thuế tồn đọng ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Ngành thuế mở chiến dịch làm sạch mã số thuế, chuyển cơ quan công an trường hợp vi phạm

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ phát sinh mới, không để tình trạng các hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động mới phát sinh bị chậm trễ trong công tác giải quyết hồ sơ. Từ đó tháo gỡ điểm nghẽn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của người nộp thuế tuân thủ tốt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế và góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận thuế, trục lợi ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, Cục Thuế cho biết sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp: làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu, xử lý hồ sơ tồn đọng, ngăn ngừa phát sinh mới, nâng cao tuân thủ, phát huy vai trò của chính quyền địa phương và phối hợp liên ngành trong công tác quản lý thuế, cùng với việc rà soát vướng mắc, hạn chế để hoàn thiện cơ chế chính sách thuế, chính sách quản lý thuế và quy trình quản lý thuế.

Cùng với đó, tổ chức triển khai theo phương thức phân luồng hồ sợ và phân tầng rủi ro; tách bạch rõ giữa nhóm hồ sơ cần hỗ trợ, tháo gỡ để giải quyết nhanh với nhóm hồ sơ cần kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm.

Trong quá trình triển khai chiến dịch, ngành thuế khuyến khích toàn thể người nộp thuế, người dân tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ, đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan thuế, công chức thuế khi giải quyết hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động của người nộp thuế; tố giác các hành vi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh để mua bán hóa đơn, trục lợi ngân sách.

Trong năm 2026, ngành thuế phấn đấu đưa 100% người nộp thuế thuộc diện theo dõi trong chiến dịch được giao đầu mối đơn vị, đầu mối lãnh đạo và đầu mối công chức phụ trách; được cập nhật trên hệ thống theo dõi, kiểm đếm thống nhất toàn ngành trên hệ thống báo cáo điện tử.

Đồng thời, kiểm soát, phát hiện kịp thời hành vi không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký của người nộp thuế, triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp nghiệp vụ để hướng dẫn người nộp thuế thông báo, cập nhật địa chỉ kinh doanh; hướng dẫn thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động; rà soát, củng cố hồ sơ có dấu hiệu rủi ro, hành vi vi phạm mua bán hóa đơn để chuyển cơ quan công an điều tra xử lý nghiêm theo quy định.

Cục Thuế nêu rõ, 100% vụ việc có dấu hiệu hình sự rõ ràng sẽ được củng cố hồ sơ, chuyển tin báo, hồ sơ kiến nghị điều tra, khởi tố sang cơ quan công an theo quy định. Theo đó, từ ngày 1-11 đến hết ngày 31-12-2026, ngành thuế sẽ tập trung xử lý hồ sơ khó, hồ sơ tồn đọng kéo dài, hồ sơ có dấu hiệu rủi ro cao; củng cố, chuyển hồ sơ vi phạm nghiêm trọng theo quy định.