Mở cửa, chủ nhà ở TPHCM phát hiện người đàn ông tử vong

Ngày 6-1, Công an phường Long Bình, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trước một nhà dân.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Sáng sớm cùng ngày, một người dân sống trên đường Nguyễn Xiển, đoạn trước hẻm 862, phường Long Bình, mở cửa nhà như thường ngày thì bất ngờ phát hiện một đàn ông nằm bất động trên ghế đá.

Người dân này đến gọi nhiều lần thì không thấy phản hồi, lúc kiểm tra, biết người đàn ông đã ngừng thở nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Long Bình phối hợp Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định người tử vong khoảng 40-50 tuổi, mặc áo thun, quần dài thun. Chủ nhà cho hay không quen biết với nạn nhân.