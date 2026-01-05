Thuyền viên tử vong khi lặn kiểm tra chân vịt tàu cá trên biển

Chiều 5-1, tàu cá đã đưa thi thể ông N.V.L. (SN 1989, ngụ xã Tân Hải) vào cảng cá La Gi (tỉnh Lâm Đồng).

Sáng cùng ngày, tàu cá mang số hiệu BTh 96101TS do ông C.S. (ngụ xã Tân Hải) làm chủ, đang hoạt động khai thác thì gặp sự cố liên quan đến chân vịt.

Người thân làm thủ tục tiếp nhận thi thể thuyền viên xấu số. Ảnh: DT

Để khắc phục, 4 thuyền viên đã lặn xuống kiểm tra. Sau đó, 3 thuyền viên quay trở lại tàu an toàn, riêng ông L. không lên.

Các thuyền viên trên tàu tổ chức tìm kiếm và thông báo cho các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể ông L. được phát hiện và đưa vào cảng cá La Gi trong chiều cùng ngày.



