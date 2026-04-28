Kinh tế

Tây Ninh công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh, sẽ có 3 trung tâm và 6 hành lang kinh tế

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO) - Tây Ninh sở hữu vị trí chiến lược khi là điểm giao thoa giữa vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL, đồng thời là cửa ngõ kết nối với Campuchia

Ngày 28-4, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây được xem là cột mốc quan trọng, định hình lại diện mạo kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.

Tây Ninh quy hoạch 3 trung tâm phát triển kinh tế giai đoạn 2021 - 2030 - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại buổi công bố điều chỉnh quy hoạch

Tây Ninh quy hoạch 3 trung tâm phát triển kinh tế giai đoạn 2021 - 2030 - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - khẳng định việc điều chỉnh quy hoạch lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tây Ninh hiện sở hữu vị trí chiến lược khi là điểm giao thoa giữa vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL, đồng thời là cửa ngõ kết nối với Campuchia.

"Tây Ninh phải tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, dựa trên chất lượng và hiệu quả; từ khai thác lợi thế sẵn có sang chủ động kiến tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ" - ông Lê Văn Hẳn nhấn mạnh.

Tỉnh Tây Ninh cam kết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường và có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo quy hoạch mới, Tây Ninh sẽ tổ chức không gian phát triển theo mô hình đa cực, bao gồm 3 vùng kinh tế - xã hội, 3 trung tâm và 6 hành lang kinh tế.

Đáng chú ý, 3 trung tâm phát triển gồm Tân Ninh - Long Hoa (văn hóa, du lịch), Tân An (công nghiệp, đô thị thông minh) và Đức Hòa (logistics, công nghệ cao) sẽ là những "hạt nhân" thu hút đầu tư và tạo ra hàng ngàn việc làm mới cho người lao động địa phương.

Bên cạnh phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, Tây Ninh xác định việc đổi mới bộ máy hành chính theo hướng "tinh gọn, phục vụ" là nhiệm vụ nền tảng.

Tỉnh chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho lao động nông thôn sang công nghiệp, dịch vụ.

Đồng thời, phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng y tế, giáo dục gắn liền với các khu công nghiệp. Chuyển đổi số toàn diện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận thủ tục hành chính thuận lợi nhất.

Việc xây dựng tuyến vành đai biên giới không chỉ đảm bảo quốc phòng - an ninh mà còn mở ra cơ hội giao thương, giúp người dân vùng biên ở Tây Ninh ổn định cuộc sống và làm giàu từ kinh tế biên mậu.


CSGT Tây Ninh xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn dịp lễ

