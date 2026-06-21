Mô hình hoạt động báo chí phù hợp trước làn sóng bùng nổ công nghệ…

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây và các nền tảng phân phối nội dung xuyên biên giới đang tạo ra một cuộc tái cấu trúc sâu rộng đối với ngành báo chí toàn cầu. Đây không còn là câu chuyện thay đổi công cụ tác nghiệp hay mở rộng kênh phát hành, mà là sự chuyển dịch căn bản về mô hình vận hành, tư duy quản trị và cơ chế tạo giá trị.

Xây dựng thế hệ nhà báo số

Trong nhiều thập niên, kinh tế báo chí vận hành theo một công thức tương đối ổn định: nội dung chất lượng thu hút độc giả, độc giả tạo ra sức hấp dẫn với nhà quảng cáo và doanh thu quảng cáo trở thành nguồn lực nuôi dưỡng hoạt động tòa soạn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các nền tảng số đã phá vỡ chuỗi giá trị truyền thống này.

Ngày nay, phần lớn lưu lượng truy cập, doanh thu quảng cáo và thời gian chú ý của công chúng đang dịch chuyển sang các nền tảng công nghệ. Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra không còn là làm báo như thế nào, mà là tổ chức hoạt động báo chí theo mô hình nào để vừa giữ vững sứ mệnh xã hội, vừa đảm bảo năng lực cạnh tranh và tính bền vững về kinh tế.

Phóng viên ảnh Hoàng Triều của Báo Người Lao Động tác nghiệp tại sân bay Biên Hòa ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Chuyển đổi số trong báo chí trước hết là chuyển đổi con người. Công nghệ có thể thay đổi nhanh chóng, nhưng tư duy và năng lực của đội ngũ làm báo mới là yếu tố quyết định khả năng thích ứng của mỗi cơ quan báo chí.

Trong nhiều năm, đào tạo báo chí chủ yếu tập trung vào kỹ năng viết, biên tập và xử lý thông tin theo mô hình truyền thống. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên số, nhà báo không chỉ là người sản xuất nội dung mà còn phải trở thành người quản trị dữ liệu, hiểu biết về công nghệ và có khả năng vận hành trong hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng.

Một phóng viên hiện đại cần được trang bị đồng thời nhiều năng lực mới: kỹ năng khai thác dữ liệu, xác minh thông tin trên môi trường số, ứng dụng AI trong quy trình sản xuất, hiểu biết về thuật toán phân phối nội dung, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), phân tích hành vi độc giả và sử dụng thành thạo các công cụ truyền thông đa phương tiện.

Đặc biệt, sự phổ biến của AI đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đào tạo năng lực sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Nhà báo cần hiểu rõ giới hạn của AI, biết cách kiểm chứng dữ liệu do máy tạo ra và duy trì vai trò cốt lõi của nghề báo là xác thực, phản biện và định hướng dư luận.

Trong bối cảnh thông tin dư thừa và tin giả lan truyền với tốc độ chóng mặt, giá trị lớn nhất của báo chí không nằm ở việc đưa tin nhanh hơn, mà ở khả năng cung cấp thông tin đáng tin cậy hơn. Vì vậy, chiến lược đào tạo nguồn nhân lực báo chí cần chuyển từ tư duy đào tạo theo chuyên môn đơn lẻ sang đào tạo liên ngành, kết hợp giữa báo chí, công nghệ, dữ liệu, kinh tế và quản trị truyền thông.

Tòa soạn hội tụ thông minh

Nếu đào tạo là nền móng, thì tác nghiệp là nơi thể hiện trực tiếp năng lực thích ứng của báo chí trước làn sóng công nghệ.

Mô hình tòa soạn truyền thống với quy trình sản xuất tuyến tính, phân chia cứng nhắc theo loại hình báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử đang dần bộc lộ nhiều hạn chế. Trong môi trường số, thông tin được sản xuất, phân phối và tiêu thụ theo thời gian thực trên nhiều nền tảng khác nhau.

Điều đó đòi hỏi các cơ quan báo chí phải chuyển đổi sang mô hình tòa soạn hội tụ, lấy độc giả làm trung tâm và dữ liệu làm nền tảng cho mọi quyết định.

Ở mô hình này, quy trình tác nghiệp không bắt đầu từ câu hỏi "viết gì", mà từ câu hỏi "độc giả cần gì và tiếp nhận thông tin ở đâu". Nội dung không còn được sản xuất theo từng loại hình báo chí, mà được thiết kế theo hành trình trải nghiệm của người dùng trên nhiều nền tảng khác nhau.

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AI có thể hỗ trợ tự động hóa nhiều công đoạn như phân tích dữ liệu, gợi ý chủ đề, phiên âm, dịch thuật, biên tập sơ bộ hay cá nhân hóa nội dung. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. Khả năng phát hiện vấn đề, điều tra chuyên sâu, phản biện chính sách và kể những câu chuyện có giá trị nhân văn vẫn là lợi thế cạnh tranh cốt lõi của con người.

Trong cuộc cạnh tranh với mạng xã hội và các nền tảng số, báo chí không thể thắng bằng tốc độ thuần túy, bởi thuật toán luôn nhanh hơn con người. Báo chí chỉ có thể giữ vững vị thế bằng độ tin cậy, tính chuyên sâu và trách nhiệm xã hội.

Điều đó đòi hỏi các tòa soạn phải xây dựng văn hóa đổi mới liên tục, thúc đẩy hợp tác liên phòng ban, ứng dụng dữ liệu trong quản trị nội dung và hình thành quy trình kiểm chứng thông tin chặt chẽ trong môi trường AI.

Tư duy kinh tế nền tảng

Từ bán nội dung sang xây dựng hệ sinh thái giá trị. Thách thức lớn nhất của báo chí hiện nay không phải là công nghệ, mà là mô hình kinh tế.

Trong quá khứ, doanh thu quảng cáo từng là nguồn thu chủ lực của các cơ quan báo chí. Nhưng hiện nay, phần lớn ngân sách quảng cáo số đang chảy về các nền tảng công nghệ toàn cầu nhờ lợi thế dữ liệu người dùng và khả năng phân phối nội dung theo thuật toán. Điều này buộc báo chí phải từ bỏ tư duy kinh doanh dựa trên một nguồn thu duy nhất để chuyển sang mô hình kinh tế đa nền tảng.

Thay vì chỉ bán nội dung, các cơ quan báo chí cần xây dựng hệ sinh thái giá trị xoay quanh cộng đồng độc giả. Nội dung chất lượng vẫn là tài sản cốt lõi, nhưng phải được kết nối với nhiều dòng doanh thu mới như thuê bao số, thành viên trả phí, tổ chức sự kiện, đào tạo chuyên môn, cung cấp dữ liệu, tư vấn truyền thông và phát triển các sản phẩm số chuyên biệt. Trong mô hình kinh tế nền tảng, dữ liệu độc giả trở thành tài sản chiến lược. Khả năng thấu hiểu hành vi người dùng sẽ quyết định năng lực cá nhân hóa nội dung, gia tăng mức độ gắn kết và tạo ra nguồn thu bền vững.

Quan trọng hơn, các cơ quan báo chí cần thay đổi vị thế từ nhà sản xuất nội dung đơn thuần sang nhà kiến tạo hệ sinh thái thông tin đáng tin cậy. Khi niềm tin trở thành tài sản khan hiếm nhất trong môi trường số, uy tín thương hiệu báo chí sẽ là lợi thế cạnh tranh dài hạn mà các nền tảng công nghệ khó có thể thay thế.

Tương lai của báo chí không thuộc về những cơ quan sở hữu nhiều công nghệ nhất, mà thuộc về những đơn vị biết kết hợp hài hòa giữa công nghệ, dữ liệu và giá trị cốt lõi của nghề báo. Trong kỷ nguyên số, báo chí không thể đứng ngoài cuộc chơi công nghệ, nhưng cũng không thể đánh mất bản sắc của mình để chạy theo thuật toán. Con đường phát triển bền vững đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ từ tư duy đào tạo, tư duy tác nghiệp đến tư duy kinh tế nền tảng. Đó không chỉ là yêu cầu cấp bách của quá trình chuyển đổi số, mà còn là điều kiện tiên quyết để báo chí tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả của mình: cung cấp thông tin xác thực, dẫn dắt dư luận và kiến tạo niềm tin trong xã hội.



