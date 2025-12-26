Ngày 26-12, Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ triển khai sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở theo hướng đưa 168 trạm y tế về trực thuộc UBND cấp xã. Theo kế hoạch, 38 trung tâm y tế khu vực (gồm 168 trạm y tế) hiện trực thuộc Sở Y tế sẽ được tổ chức lại và chính thức vận hành theo mô hình mới từ ngày 1-1-2026.



Bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức thăm khám cho người bệnh

Sau sắp xếp, các trạm y tế xã, phường, đặc khu sẽ là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND cấp xã về tổ chức bộ máy, nhân lực và tài chính. Sở Y tế vẫn giữ vai trò hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra chuyên môn, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch được thực hiện thống nhất, thông suốt trong toàn hệ thống.

Việc tổ chức lại được triển khai trên nguyên tắc kế thừa toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và nguồn lực hiện có, không làm gián đoạn hoạt động y tế. Đối với các trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh, toàn bộ chức năng y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng và truyền thông – giáo dục sức khỏe sẽ được chuyển giao đầy đủ về trạm y tế cấp xã. Sau khi hoàn tất bàn giao theo quy định, các trung tâm này sẽ chấm dứt hoạt động.

Với các trung tâm y tế khu vực có giường bệnh sẽ thực hiện chuyển giao một phần nhiệm vụ y tế cơ sở cho trạm y tế, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú. TP cũng xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp với quy hoạch mạng lưới y tế trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo Sở Y tế, việc đưa trạm y tế trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách quản lý, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở, giúp trạm y tế bám sát hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Qua đó, trạm y tế sẽ thực sự trở thành "điểm chạm y tế đầu tiên" của người dân ngay tại nơi sinh sống.

Song song với sắp xếp, ngành y tế TP xác định nâng cao năng lực hoạt động của trạm y tế là nhiệm vụ trọng tâm. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ y tế cơ sở sẽ được đẩy mạnh; bệnh viện tuyến trên tăng cường hỗ trợ chuyên môn, hội chẩn từ xa thông qua telemedicine. Công tác cung ứng thuốc BHYT tiếp tục được bảo đảm thông qua đấu thầu gộp, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

TP sẽ thúc đẩy ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động trạm y tế, trong đó có mô hình AI hỗ trợ đọc phim X-quang đã phát huy hiệu quả tại trạm y tế xã đảo Thạnh An. Cùng với đó, Trung tâm Cấp cứu 115 và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm cấp cứu, chuyển viện an toàn và nâng cao năng lực phòng, chống dịch ngay từ tuyến cơ sở.

Tới đây, TP cũng ưu tiên quy hoạch, đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất trạm y tế, hướng tới xây dựng mạng lưới y tế cơ sở hiện đại, thân thiện, vững chắc – nền tảng của hệ thống y tế.