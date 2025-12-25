Xét xử đường dây ma túy xuyên quốc gia: Thu giữ hơn 45 kg ma túy

Ngày 25-12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Thanh Cường (SN 1997; quê An Giang), Bùi Thúy Vy (SN 1993; quê TPHCM) cùng 4 đồng phạm về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".



Theo hồ sơ, đường dây này đã vận chuyển, cất giấu hơn 45 kg ma túy các loại, từ heroin đến ma túy tổng hợp, với thủ đoạn tinh vi, hoạt động xuyên quốc gia.

Lộ diện từ lô hàng gửi sang Úc

Ngày 30-9-2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 2 kiện hàng nghi vấn gửi sang Úc. Kiểm tra cho thấy bên trong cất giấu gần 1,75 kg heroin và gần 2 kg methamphetamine, thuộc tờ khai hải quan đứng tên Tiêu Trung Luận (nhân viên Công ty Air Express), người nhận tại Úc.

Các bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Vụ việc được chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP HCM điều tra. Kết quả xác định người gửi ma túy là Nguyễn Thanh Cường.

Mở rộng điều tra, từ ngày 18 đến 20-10-2023, Công an quận Tân Phú (cũ) liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây: Bùi Thúy Vy bị bắt quả tang khi đang cất giữ gần 300 gam methamphetamine tại quận Tân Phú. Khám xét nơi ở của Vy, công an thu thêm 1 khẩu súng K54 và 8 viên đạn.

Nguyễn Đình Trúc Phương bị bắt khi đang vận chuyển gần 2 kg methamphetamine và 100 gam ketamine.

Một tài xế xe công nghệ chủ động trình báo gói hàng nghi chứa ma túy, bên trong có hơn 600 gam ma túy tổng hợp, người thuê vận chuyển là Nguyễn Thanh Cường.

"Kho" ma túy "khủng" ở Long An

Đỉnh điểm vụ án là tối 19-10-2023, khi công an khám xét nơi ở của Cường tại huyện Đức Hòa (Long An), thu giữ lượng ma túy đặc biệt lớn: Hơn 21 kg methamphetamine; gần 14 kg ketamine; hơn 2,4 kg heroin; cùng hàng ngàn gam MDMA và các chất ma túy tổng hợp khác.

Cường khai nhận được thuê nhận ma túy từ Campuchia về Việt Nam, cất giấu, đóng gói và phân phối theo chỉ đạo qua Telegram, hưởng tiền công 5–10 triệu đồng mỗi lần giao dịch.

Chỉ trong hai ngày, Cường đã thực hiện 4 chuyến giao ma túy, mỗi lần từ vài trăm gam đến nhiều kg.

Vai trò chính, khung hình phạt cao nhất Cáo trạng xác định Nguyễn Thanh Cường giữ vai trò chính, phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng khối lượng ma túy đặc biệt lớn, thuộc khung hình phạt cao nhất. Phiên tòa đang tiếp tục xét xử.



