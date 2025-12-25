Xét xử đường dây ma túy xuyên quốc gia: Thu giữ hơn 45 kg ma túy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Xét xử đường dây ma túy xuyên quốc gia: Thu giữ hơn 45 kg ma túy

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Hơn 45 kg ma túy các loại, từ heroin đến ma túy tổng hợp, được cất giấu, vận chuyển xuyên quốc gia bằng thủ đoạn tinh vi.

Ngày 25-12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Thanh Cường (SN 1997; quê An Giang), Bùi Thúy Vy (SN 1993; quê TPHCM) cùng 4 đồng phạm về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo hồ sơ, đường dây này đã vận chuyển, cất giấu hơn 45 kg ma túy các loại, từ heroin đến ma túy tổng hợp, với thủ đoạn tinh vi, hoạt động xuyên quốc gia.

Lộ diện từ lô hàng gửi sang Úc

Ngày 30-9-2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 2 kiện hàng nghi vấn gửi sang Úc. Kiểm tra cho thấy bên trong cất giấu gần 1,75 kg heroin và gần 2 kg methamphetamine, thuộc tờ khai hải quan đứng tên Tiêu Trung Luận (nhân viên Công ty Air Express), người nhận tại Úc.

Xét xử đường dây ma túy xuyên quốc gia: Thu giữ hơn 45 kg ma túy - Ảnh 1.

Các bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Vụ việc được chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP HCM điều tra. Kết quả xác định người gửi ma túy là Nguyễn Thanh Cường.

Mở rộng điều tra, từ ngày 18 đến 20-10-2023, Công an quận Tân Phú (cũ) liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây: Bùi Thúy Vy bị bắt quả tang khi đang cất giữ gần 300 gam methamphetamine tại quận Tân Phú. Khám xét nơi ở của Vy, công an thu thêm 1 khẩu súng K54 và 8 viên đạn.

Nguyễn Đình Trúc Phương bị bắt khi đang vận chuyển gần 2 kg methamphetamine và 100 gam ketamine. 

Một tài xế xe công nghệ chủ động trình báo gói hàng nghi chứa ma túy, bên trong có hơn 600 gam ma túy tổng hợp, người thuê vận chuyển là Nguyễn Thanh Cường.

"Kho" ma túy "khủng" ở Long An

Đỉnh điểm vụ án là tối 19-10-2023, khi công an khám xét nơi ở của Cường tại huyện Đức Hòa (Long An), thu giữ lượng ma túy đặc biệt lớn: Hơn 21 kg methamphetamine; gần 14 kg ketamine; hơn 2,4 kg heroin; cùng hàng ngàn gam MDMA và các chất ma túy tổng hợp khác.

Cường khai nhận được thuê nhận ma túy từ Campuchia về Việt Nam, cất giấu, đóng gói và phân phối theo chỉ đạo qua Telegram, hưởng tiền công 5–10 triệu đồng mỗi lần giao dịch.

Chỉ trong hai ngày, Cường đã thực hiện 4 chuyến giao ma túy, mỗi lần từ vài trăm gam đến nhiều kg.

Vai trò chính, khung hình phạt cao nhất

Cáo trạng xác định Nguyễn Thanh Cường giữ vai trò chính, phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng khối lượng ma túy đặc biệt lớn, thuộc khung hình phạt cao nhất. Phiên tòa đang tiếp tục xét xử.


Tin liên quan

Vào chiếu bạc giữa chừng thay bạn, lãnh 1 năm tù

Vào chiếu bạc giữa chừng thay bạn, lãnh 1 năm tù

(NLĐO) - Dù được tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, bị cáo vẫn không được hưởng án treo.

Cận cảnh “kho” vũ khí quân dụng, 30.000 viên đạn khi bắt 42 đối tượng

(NLĐO) - Triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng, công an đã thu giữ nhiều súng đạn khi bắt giữ 42 đối tượng ở nhiều địa phương trên cả nước.

Tin mới vụ người đàn ông rơi từ tầng 15 khách sạn New World Hoiana

(NLĐO) - Người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nhiều khả năng rơi từ tầng 15 khách sạn New World Hoiana ở Đà Nẵng, dẫn đến tử vong.

ma túy tàng trữ trái phép xét xử sơ thẩm ma túy tổng hợp phiên tòa xét xử quá trình điều tra SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo