Vào chiếu bạc giữa chừng thay bạn, lãnh 1 năm tù

Ngày 25-12, TAND TPHCM công bố bản án phúc thẩm đối với bị cáo Đỗ Ngọc T. (SN 1973; quê TPHCM) về tội "Đánh bạc", qua đó chấp nhận một phần kháng cáo, giảm hình phạt từ 1 năm 3 tháng tù xuống còn 1 năm tù, không cho hưởng án treo.



Theo hồ sơ vụ án, trưa 4-2-2025, tại gian bếp phòng trọ trên đường Tôn Đản, nay thuộc phường Khánh Hội, Bạch Thị Bích Nh. cùng Nguyễn Thị Thanh M., Nguyễn Thị Thanh T1. và Ngô Thị Yến N. tổ chức đánh bạc bằng hình thức bài tứ sắc, được thua bằng tiền.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Đỗ Ngọc T. về đến nhà trọ của Nh. Thời điểm này, Nh. không tiếp tục chơi mà để lại 30.000 đồng trên chiếu bạc, nhờ Đỗ Ngọc T. vào thay mình đánh tiếp với M., T1. và N. Đến khoảng 15 giờ 25 phút, Công an kiểm tra hành chính, phát hiện nhóm người đang đánh bạc nên lập biên bản, đưa tất cả về trụ sở làm việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc như ván gỗ làm chiếu bạc, bài tứ sắc, ca nhựa, xô đựng bài và 40.000 đồng trên chiếu bạc. Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc là 18,087 triệu đồng.

Cơ quan điều tra làm rõ, từ đầu tháng 1-2025 đến ngày bị bắt, Bạch Thị Bích Nh. thường xuyên cho các con bạc đến đánh bài tứ sắc tại gian bếp căn nhà trọ do mình trông coi. Nh. là người chuẩn bị bài, chiếu bạc và thu tiền xâu 10.000 đồng mỗi ván, tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 6 triệu đồng.

Riêng ngày 4-2-2025, từng bị cáo mang theo và sử dụng số tiền khác nhau để đánh bạc, trong đó Ngô Thị Yến N. dùng hơn 6,1 triệu đồng, Nguyễn Thị Thanh M. hơn 5,3 triệu đồng, Nguyễn Thị Thanh T1. hơn 5 triệu đồng, Bạch Thị Bích Nh. 200.000 đồng, còn Đỗ Ngọc T. dùng 639.000 đồng, thắng được 210.000 đồng thì bị bắt quả tang.

Tại bản án sơ thẩm ngày 15-9-2025, toà án tuyên phạt Đỗ Ngọc T. 1 năm 3 tháng tù về tội "Đánh bạc". Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo, trình bày hoàn cảnh khó khăn, đang mắc nhiều bệnh nặng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND TPHCM cho rằng bản án sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có thêm tình tiết giảm nhẹ mới về sức khỏe và hoàn cảnh gia đình nên đề nghị giảm hình phạt xuống 1 năm tù, không chấp nhận yêu cầu hưởng án treo.

Luật sư bào chữa cũng đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo hưởng án treo để có điều kiện điều trị bệnh, song HĐXX nhận định bị cáo từng có tiền án, tiền sự, đã nhiều lần vi phạm pháp luật nhưng không sửa chữa, thể hiện ý thức coi thường pháp luật nên không đủ điều kiện hưởng án treo.

HĐXX phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Ngọc T. 1 năm tù về tội "Đánh bạc", miễn án phí phúc thẩm. Các phần khác của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo còn lại đã có hiệu lực pháp luật.