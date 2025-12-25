HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vào chiếu bạc giữa chừng thay bạn, lãnh 1 năm tù

Trần Thái

(NLĐO) - Dù được tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, bị cáo vẫn không được hưởng án treo.

Ngày 25-12, TAND TPHCM công bố bản án phúc thẩm đối với bị cáo Đỗ Ngọc T. (SN 1973; quê TPHCM) về tội "Đánh bạc", qua đó chấp nhận một phần kháng cáo, giảm hình phạt từ 1 năm 3 tháng tù xuống còn 1 năm tù, không cho hưởng án treo.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 4-2-2025, tại gian bếp phòng trọ trên đường Tôn Đản, nay thuộc phường Khánh Hội, Bạch Thị Bích Nh. cùng Nguyễn Thị Thanh M., Nguyễn Thị Thanh T1. và Ngô Thị Yến N. tổ chức đánh bạc bằng hình thức bài tứ sắc, được thua bằng tiền.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Đỗ Ngọc T. về đến nhà trọ của Nh. Thời điểm này, Nh. không tiếp tục chơi mà để lại 30.000 đồng trên chiếu bạc, nhờ Đỗ Ngọc T. vào thay mình đánh tiếp với M., T1. và N. Đến khoảng 15 giờ 25 phút, Công an kiểm tra hành chính, phát hiện nhóm người đang đánh bạc nên lập biên bản, đưa tất cả về trụ sở làm việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc như ván gỗ làm chiếu bạc, bài tứ sắc, ca nhựa, xô đựng bài và 40.000 đồng trên chiếu bạc. Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc là 18,087 triệu đồng.

Cơ quan điều tra làm rõ, từ đầu tháng 1-2025 đến ngày bị bắt, Bạch Thị Bích Nh. thường xuyên cho các con bạc đến đánh bài tứ sắc tại gian bếp căn nhà trọ do mình trông coi. Nh. là người chuẩn bị bài, chiếu bạc và thu tiền xâu 10.000 đồng mỗi ván, tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng 6 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ AI

Riêng ngày 4-2-2025, từng bị cáo mang theo và sử dụng số tiền khác nhau để đánh bạc, trong đó Ngô Thị Yến N. dùng hơn 6,1 triệu đồng, Nguyễn Thị Thanh M. hơn 5,3 triệu đồng, Nguyễn Thị Thanh T1. hơn 5 triệu đồng, Bạch Thị Bích Nh. 200.000 đồng, còn Đỗ Ngọc T. dùng 639.000 đồng, thắng được 210.000 đồng thì bị bắt quả tang.

Tại bản án sơ thẩm ngày 15-9-2025, toà án tuyên phạt Đỗ Ngọc T. 1 năm 3 tháng tù về tội "Đánh bạc". Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo, trình bày hoàn cảnh khó khăn, đang mắc nhiều bệnh nặng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND TPHCM cho rằng bản án sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có thêm tình tiết giảm nhẹ mới về sức khỏe và hoàn cảnh gia đình nên đề nghị giảm hình phạt xuống 1 năm tù, không chấp nhận yêu cầu hưởng án treo.

Luật sư bào chữa cũng đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo hưởng án treo để có điều kiện điều trị bệnh, song HĐXX nhận định bị cáo từng có tiền án, tiền sự, đã nhiều lần vi phạm pháp luật nhưng không sửa chữa, thể hiện ý thức coi thường pháp luật nên không đủ điều kiện hưởng án treo.

HĐXX phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Ngọc T. 1 năm tù về tội "Đánh bạc", miễn án phí phúc thẩm. Các phần khác của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo còn lại đã có hiệu lực pháp luật.

Tin liên quan

Tin mới vụ người đàn ông rơi từ tầng 15 khách sạn New World Hoiana

Tin mới vụ người đàn ông rơi từ tầng 15 khách sạn New World Hoiana

(NLĐO) - Người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nhiều khả năng rơi từ tầng 15 khách sạn New World Hoiana ở Đà Nẵng, dẫn đến tử vong.

Đào xác heo bệnh bán ra thị trường, 7 bị can bị khởi tố

(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố 7 bị can trong vụ đào xác heo bệnh, liên quan đến hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Phát hiện vụ khai thác khoáng sản trái phép rất lớn ở Quảng Trị

(NLĐO) - Các đối tượng ở Quảng Trị đã thực hiện hành vi khai thác khoáng sản ngoài phạm vi được cấp phép với khối lượng lớn

lực lượng chức năng tổ chức đánh bạc tình tiết giảm nhẹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo