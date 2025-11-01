Mở ra cánh cửa sự nghiệp tại Job Link 2025

Chương trình do Báo Người Lao Động tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP HCM) vào ngày 9-11-2025.

Sự kiện quy mô lớn này không chỉ là một ngày hội việc làm thông thường. Đến nay, đã có hơn 50 doanh nghiệp (DN) đăng ký tham gia với hơn 10.000 vị trí tuyển dụng.

Đến với chương trình, ngoài gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng, sinh viên, người lao động có thể trao đổi, phỏng vấn ngay tại chỗ với DN có nhu cầu thực sự. Lựa chọn nghề nghiệp rất đa dạng, từ lao động phổ thông, công nhân kỹ thuật, chuyên gia kỹ thuật cao.

Với 50 bàn phỏng vấn trực tiếp dành cho DN có nhu cầu tuyển gấp, bạn có thể ứng tuyển ngay tại chỗ.

Tại Job Link 2025, sinh viên, người lao động có thể tìm hiểu về thị trường Đức để sang làm việc. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Chương trình còn có talkshow, khu trải nghiệm nghề nghiệp, diễn đàn kỹ năng như "Kỹ năng phỏng vấn trong kỷ nguyên số", "Ngành nghề thời thượng sau 2025"…

Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, người trẻ có mong muốn chuyển việc, lao động kỹ thuật, lao động phổ thông, người xuất khẩu lao động trở về, tất cả đều được chào đón.

Ứng viên nên đến sớm để chọn được vị trí phỏng vấn phù hợp; lưu ý tìm bàn tuyển dụng mà bạn quan tâm trước khi vào.

Tại Job Link 2025, bạn là ứng viên chủ động và là nhân tố quyết định. Hãy bước vào sân khấu lớn, mở ra cánh cửa sự nghiệp cho mình.

Hoạt động truyền thông, kết nối mạnh mẽ, chuyên nghiệp gồm livestream "Việc đang tìm người", mini game tương tác, check-in backdrop… giúp thông tin, hình ảnh DN lan tỏa trên báo chí và mạng xã hội.

Thông tin liên hệ Ban Tổ chức: Nhà báo Lê Vĩnh Tùng (Phó Tổng Thư ký Tòa soạn, Phó Trưởng Ban Thường trực) - ĐT: 0908.221.002; chị Nguyễn Thùy Thanh Uyên (Văn phòng Báo) - ĐT: 0909.795.114.