Sức khỏe

Mở rộng chi trả, bổ sung thuốc BHYT: Bộ Y tế nói gì?

D.Thu

(NLĐO) - Cử tri kiến nghị mở rộng phạm vi chi trả, bổ sung danh mục thuốc BHYT và đẩy mạnh liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh giữa các tuyến.

Bộ Y tế đã nhận được công văn số 1691/UBDNGS15 của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, trong đó có nhiều ý kiến của cử tri tỉnh Đồng Tháp.

Mở rộng chi trả, bổ sung thuốc BHYT: Bộ Y tế nói gì? - Ảnh 1.

Cử tri đề xuất cập nhật danh mục thuốc thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT

Theo phản ánh, cử tri đề nghị mở rộng phạm vi chi trả BHYT, bổ sung danh mục thuốc được quỹ BHYT thanh toán từ tuyến trung ương đến cơ sở; đồng thời cải tiến cơ chế quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh giữa các tuyến.

Cử tri cũng kiến nghị điều chỉnh thời gian kê đơn thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc bệnh mạn tính, nâng từ tối đa 30 ngày hiện nay lên tối thiểu 60 ngày và tối đa 90 ngày, nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh và giảm áp lực cho các cơ sở y tế.

Trả lời cử tri về kiến nghị mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện được đánh giá là một trong số ít quốc gia có phạm vi thuốc do quỹ BHYT chi trả khá đầy đủ, toàn diện so với mức phí đóng.

Đối với thuốc tân dược, thông tư số 20/2022/TT-BYT ban hành ngày 31-12-2022 đã quy định danh mục gồm 1.037 hoạt chất thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu. Trong đó có 76 hoạt chất thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Danh mục được xây dựng theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không giới hạn dạng bào chế hay tên thương mại, qua đó tạo điều kiện để số lượng thuốc thành phẩm được quỹ BHYT chi trả trên thực tế đa dạng và phong phú hơn.

Bên cạnh đó, danh mục thuốc cổ truyền, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền cũng được mở rộng, gồm 229 thuốc đông y, dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền, áp dụng thống nhất cho tất cả các tuyến khám, chữa bệnh, kể cả tuyến huyện.

Theo Bộ Y tế, danh mục thuốc BHYT hiện nay vẫn đang được tiếp tục rà soát, sửa đổi và bổ sung nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị của người dân.

Trên cơ sở các quy định hiện hành, Bộ Y tế cho biết đang xây dựng thông tư mới nhằm tiếp tục mở rộng và cập nhật danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi chi trả của BHYT.

Mở rộng chi trả, bổ sung thuốc BHYT: Bộ Y tế nói gì? - Ảnh 2.

Danh mục thuốc điều trị ung thư được Bộ Y tế đề xuất bổ sung

Đối với kiến nghị điều chỉnh thời gian kê đơn thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc bệnh mạn tính, Bộ Y tế thông tin đã ban hành thông tư số 26/2025/TT-BYT ngày 30-6-2025, quy định về đơn thuốc và việc kê đơn trong điều trị ngoại trú.

Theo đó, người kê đơn căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh để quyết định số ngày sử dụng của mỗi thuốc, với thời gian tối đa không quá 90 ngày. Quy định này nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh, nhất là người mắc bệnh mạn tính, đồng thời góp phần giảm áp lực cho các cơ sở khám, chữa bệnh.

Công bằng trong tiếp cận thuốc BHYT

