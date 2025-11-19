Sửa danh mục thuốc BHYT

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, chất phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Đề xuất sửa đổi danh mục thuốc do BHYT chi trả. Ảnh: Thùy Giang

Dự thảo thông tư mới được xây dựng trên cơ sở thông tư 37 và các quy định pháp lý tại thông tư 20/2022/TT-BYT.

Trước đó, tháng 11-2024, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 37/2024/TT-BYT quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng và hướng dẫn thanh toán đối với danh mục thuốc thuộc phạm vi chi trả BHYT.

Theo Vụ BHYT, dự thảo lần này tiếp tục rà soát 1.037 hoạt chất đang có trong thông tư 20; đồng thời đề xuất bổ sung 81 thuốc mới, chủ yếu điều trị ung thư, tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, nhiễm khuẩn và kháng nấm.

Dự thảo cũng đề xuất mở rộng phạm vi sử dụng 357 thuốc xuống tuyến xã, thay đổi tỉ lệ thanh toán với 47 thuốc, và loại bỏ 130 thuốc không còn số đăng ký lưu hành hoặc không phải thuốc hiếm.

Tại cuộc họp mới đây về nội dung này, các ý kiến cũng thống nhất việc xây dựng danh mục phải bảo đảm công khai, minh bạch, bám sát bộ tiêu chí, đúng quy trình thanh toán BHYT.

Nhiều ý kiến đề nghị đánh giá tác động ngân sách, tính an toàn của thuốc; đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp tiếp tục giảm giá để tạo lợi thế cho người bệnh mà không ảnh hưởng đến quỹ BHYT. Cơ quan soạn thảo được yêu cầu rà soát kỹ quy định của Luật BHYT và Luật Dược để bảo đảm tính phù hợp.

Ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh cần sớm hoàn thiện thông tư sửa đổi thông tư 20, bảo đảm đồng bộ và chặt chẽ hơn với thông tư 37. Cân nhắc điều chỉnh tỉ lệ và điều kiện thanh toán theo hướng hợp lý, giúp người dân tiếp cận thuốc tốt hơn và sử dụng quỹ BHYT hiệu quả.

Ông Hà giao Vụ BHYT làm đầu mối tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan, rà soát bổ sung các thuốc điều trị dài hạn, chi phí cao; nghiên cứu vấn đề "khí y tế" khi đưa vào danh mục; lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan và địa phương trước ban hành.