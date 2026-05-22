7 dự án xây cầu qua sông Hồng: Mở rộng kết nối liên kết vùng thủ đô

Với quy mô đầu tư bình quân hàng chục ngàn tỉ đồng, 7 cây cầu bắc qua sông Hồng được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế ùn tắc giao thông, tái cấu trúc không gian đô thị và thúc đẩy liên kết vùng thủ đô

Không còn phụ thuộc vốn ODA

Năm 2025 được xem là dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử phát triển hạ tầng giao thông của Hà Nội khi thành phố đồng loạt khởi công 7 cây cầu lớn qua sông Hồng. Việc này cho thấy tốc độ đầu tư và quyết tâm bứt phá của chính quyền thủ đô, mở ra giai đoạn mới cho sự kết nối, phát triển cân bằng hai bờ sông Hồng, tạo nên động lực mạnh mẽ để TP Hà Nội nhanh chóng vươn tầm.

Trước năm 2025, trên địa bàn Hà Nội có 6 cây cầu bắc qua sông Hồng - gồm: Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì, đóng vai trò trục xương sống kết nối trung tâm thành phố với các khu vực ven đô. Trong khi đó, chỉ riêng năm 2025, Hà Nội đã đồng loạt khởi công tới 7 cây cầu mới, gồm: Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Thượng Cát, Ngọc Hồi, Vân Phúc và Mễ Sở. Đây được xem là một kỷ lục xây dựng hạ tầng trong lịch sử phát triển đô thị của thủ đô.

Giải phóng mặt bằng để phục vụ việc xây cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: HỮU HƯNG

Trong 7 dự án nêu trên, cầu Tứ Liên được khởi công đầu tiên, với tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỉ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 11,5 km. Trong đó, cầu chính vượt sông Hồng dài gần 1 km, mặt cắt rộng 43-44 m, quy mô 6 làn xe. Công trình này kết nối khu vực Tây Hồ với Đông Anh, tạo nên trục phát triển mới phía Bắc sông Hồng.

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm, với tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỉ đồng. Công trình dài khoảng 5,6 km, được thiết kế 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn đi bộ, tốc độ khai thác 80 km/giờ. Cầu này nối khu vực Hoàn Kiếm với Long Biên, dự kiến cơ bản hoàn thành cuối năm 2027.

Trong 5 cây cầu còn lại, Thượng Cát và Ngọc Hồi có quy mô 8 làn xe, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Cầu Thượng Cát được thiết kế theo kết cấu dây văng, dài 5,226 km, tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Dự kiến hoàn thành năm 2027, Thượng Cát sẽ giảm tải cho cầu Thăng Long và mở hướng phát triển đô thị, khu công nghệ cao phía Bắc thủ đô.

Cầu Ngọc Hồi nằm trên tuyến Vành đai 3,5, kết nối khu vực Thanh Trì (TP Hà Nội) với Văn Giang (tỉnh Hưng Yên). Khi hoàn thành, công trình với mức đầu tư khoảng 11.800 tỉ đồng này sẽ giúp giảm tải cho cầu Thanh Trì, đồng thời mở ra không gian phát triển phía Nam - Đông Nam Hà Nội.

Cầu Trần Hưng Đạo đang được khẩn trương xây dựng, dự kiến hoàn thành trong quý II/2027. Ảnh: Hữu Hưng

Trong khi đó, cầu Vân Phúc có vốn đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng; bắt đầu từ khu vực giao với Quốc lộ 32 và kết thúc tại ranh giới Hà Nội - Phú Thọ, mở hướng phát triển sang phía Tây Bắc. Cầu Hồng Hà có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, cùng với hệ thống đường Vành đai 4 sẽ tăng cường khả năng kết nối liên vùng, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh lân cận. Còn cầu Mễ Sở - mức đầu tư gần 4.900 tỉ đồng, kết nối khu vực Văn Giang (Hưng Yên) với Thường Tín (Hà Nội) - giữ vai trò quan trọng trên tuyến Vành đai 4, tạo cú hích cho thị trường bất động sản công nghiệp và đô thị phía Nam Hà Nội.

Đáng chú ý, toàn bộ 7 dự án cầu bắc qua sông Hồng đều sử dụng vốn trong nước, không còn phụ thuộc vốn ODA như trước. Với quy mô đầu tư bình quân lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng, mỗi cây cầu là một công trình giao thông trọng điểm, thúc đẩy mạnh mẽ việc liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội nhiều năm tới.

Thi công đồng loạt

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết 7 dự án cầu qua sông Hồng nêu trên đang được tổ chức thi công đồng loạt, tập trung vào các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ và kết cấu nhịp. Tuy nhiên, khâu giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm điều kiện thi công vẫn là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung.

Khi kiểm tra việc giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cũng như tiến độ 2 dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm từng nội dung công việc, nhất là giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư và nhà thầu phải rà soát tiến độ, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng mốc thời gian, huy động tối đa nguồn lực, có mặt bằng đến đâu thì thi công ngay đến đó. Mục tiêu được Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh là đưa 2 dự án giao thông quan trọng này vào khai thác trong quý II/2027.

Giải phóng mặt bằng để phục vụ việc xây cầu Tứ Liên. Ảnh: HỮU HƯNG

Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng giao thông với việc đồng loạt triển khai 7 dự án cầu bắc qua sông Hồng. Đây không chỉ là những công trình giao thông đơn thuần mà còn là các "mảnh ghép" chiến lược, góp phần định hình lại không gian phát triển đô thị, rút ngắn khoảng cách giữa hai bờ sông Hồng, giữa khu vực nội đô lịch sử với các đô thị vệ tinh phía Bắc, Đông và Nam Hà Nội.

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, việc đầu tư đồng bộ 7 cây cầu qua sông Hồng sẽ tạo thêm các trục kết nối quan trọng theo hướng Đông - Tây, Bắc - Nam, giảm áp lực cho những cây cầu hiện hữu vốn đã quá tải trong nhiều năm. Những cây cầu mới này còn góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phân bổ lại mật độ dân cư; từng bước hiện thực hóa các đồ án quy hoạch chung xây dựng Hà Nội và quy hoạch phát triển giao thông vận tải của thành phố cũng như cả vùng thủ đô, mở ra các trục kết nối liên kết vùng.

"Những công trình trọng điểm này sẽ giúp khơi thông nguồn lực phát triển, tạo nên nền tảng hạ tầng cho việc tăng trưởng 2 con số, đóng góp vào sự phát triển chung của TP Hà Nội và cả nước" - một chuyên gia giao thông nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nêu rõ thành phố triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương và địa phương, nhất là việc nâng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những dự án lớn, quan trọng. Việc bồi thường sẽ gắn với khâu bố trí tái định cư, ổn định sinh kế lâu dài cho người dân.



