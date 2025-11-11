Nguy cơ sạt lở tại Núi Lớn ở phường Vũng Tàu: Sở Xây dựng TP HCM đến hiện trường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Nguy cơ sạt lở tại Núi Lớn ở phường Vũng Tàu: Sở Xây dựng TP HCM đến hiện trường

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Đoàn công tác Sở Xây dựng TP HCM và phường Vũng Tàu cùng kiểm tra hiện trạng khu vực có nguy cơ sạt lở tại Núi Lớn để đánh giá và tìm phương án an toàn

Ngày 11-11, Tổ công tác của Sở Xây dựng TP HCM phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu đã tiến hành khảo sát thực địa khu vực hẻm 634 Trần Phú (Núi Lớn) nhằm đánh giá hiện trạng sau khi xảy ra hiện tượng sạt lở đất.

Trước đó, phường Vũng Tàu đã tổ chức di dời khẩn cấp 81 người thuộc 19 hộ dân sinh sống tại khu vực này vì có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt khi mưa lớn kéo dài.

Sở Xây dựng TP HCM khảo sát khu vực nguy cơ sạt lở khiến 81 người phải di dời. - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Sở Xây dựng TP HCM kiểm tra thực tế tại các điểm sạt lở trước đó

VIDEO: Cận cảnh các điểm có nguy cơ sạt lở tại Núi Lớn, Vũng Tàu

Ghi nhận tại hiện trường, khu dân cư nằm trên sườn dốc núi thẳng đứng, nền đất yếu, nhiều căn nhà xây dựng không có hệ thống kè chân móng. Một số vị trí đã bị khoét hàm ếch, sạt lở, hở móng, tiềm ẩn nguy cơ trượt đất đá, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân sống bên dưới.

Đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu cho biết, địa phương sẽ đề xuất xây dựng đoạn kè kiên cố để ngăn ngừa và hạn chế tình trạng sạt lở, đồng thời bảo đảm an toàn cho khu vực dân cư phía dưới.

Sở Xây dựng TP HCM khảo sát khu vực nguy cơ sạt lở khiến 81 người phải di dời. - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng rào cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở

Tổ công tác Sở Xây dựng thông tin thêm, đoàn đã tiến hành kiểm tra, đo đạc, ghi nhận hiện trạng và sẽ có báo cáo gửi lãnh đạo Sở để xem xét, đánh giá và đề xuất các giải pháp khắc phục, phòng ngừa sạt lở.

Trước đó, tối 6-11, ngay sau khi nhận được phản ánh từ người dân về hiện tượng sạt lở lan rộng tại hẻm 634/8 Trần Phú, UBND phường Vũng Tàu đã huy động lực lượng công an, dân quân, tổ dân phố... tổ chức di dời khẩn cấp 81 người dân đến nơi an toàn. Các hộ được bố trí tạm thời tại một số cơ sở công cộng lân cận.

Sở Xây dựng TP HCM khảo sát khu vực nguy cơ sạt lở khiến 81 người phải di dời. - Ảnh 3.

Khu vực có nguy cơ sạt lở nhìn từ trên cao

Lực lượng chức năng cũng dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, yêu cầu người dân không trở lại khu vực cho đến khi có kết luận đánh giá an toàn.

Theo báo cáo chuyên môn, khu vực sườn dốc dài khoảng 50 m, độ chênh cao gần 20 m, nền đất yếu, dễ sạt trượt khi mưa lớn. Từ năm 2022 đến nay, nơi đây đã xảy ra nhiều đợt sạt lở nhỏ, ảnh hưởng đến kết cấu nhà dân và hạ tầng xung quanh.

Sở Xây dựng TP HCM khảo sát khu vực nguy cơ sạt lở khiến 81 người phải di dời. - Ảnh 4.

Một điểm sạt lở từ năm 2022, sau đó có dấu hiệu tiếp tục sạt lở

Hiện chính quyền phường Vũng Tàu và các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra hiện trường định kỳ, sẵn sàng phương án ứng phó khẩn cấp nếu xảy ra tình huống xấu.

Tin liên quan

VIDEO: Hiện trường nguy cơ sạt lở, Vũng Tàu di dời 81 người trong đêm

VIDEO: Hiện trường nguy cơ sạt lở, Vũng Tàu di dời 81 người trong đêm

(NLĐO)- Cận cảnh khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm ở phường Vũng Tàu, TP HCM - nơi 81 người dân được di dời khẩn cấp trong đêm để đảm bảo an toàn.

Ngay trong đêm, Vũng Tàu di dời 81 người khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

(NLĐO) – Trước nguy cơ sạt lở đe dọa tính mạng người dân, tối 6-11, phường Vũng Tàu (TP HCM) đã khẩn cấp di dời 81 người tại 19 căn nhà ven núi đến nơi an toàn.

Hiện trường đổ nát ở chợ Bình Dương sau vụ cháy bất ngờ trong đêm

(NLĐO) – Theo thống kê sơ bộ của Ban Quản lý chợ Bình Dương, vụ cháy đêm qua đã ảnh hưởng đến 86 ki-ốt trong chợ với diện tích cháy khoảng 800 m².

nguy cơ sạt lở tổ công tác di dời dân Vũng Tàu Sở Xây dựng điểm sạt lở Đoàn Công tác Núi Lớn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo