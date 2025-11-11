Nguy cơ sạt lở tại Núi Lớn ở phường Vũng Tàu: Sở Xây dựng TP HCM đến hiện trường

Ngày 11-11, Tổ công tác của Sở Xây dựng TP HCM phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu đã tiến hành khảo sát thực địa khu vực hẻm 634 Trần Phú (Núi Lớn) nhằm đánh giá hiện trạng sau khi xảy ra hiện tượng sạt lở đất.

Trước đó, phường Vũng Tàu đã tổ chức di dời khẩn cấp 81 người thuộc 19 hộ dân sinh sống tại khu vực này vì có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt khi mưa lớn kéo dài.

Đoàn công tác của Sở Xây dựng TP HCM kiểm tra thực tế tại các điểm sạt lở trước đó

VIDEO: Cận cảnh các điểm có nguy cơ sạt lở tại Núi Lớn, Vũng Tàu

Ghi nhận tại hiện trường, khu dân cư nằm trên sườn dốc núi thẳng đứng, nền đất yếu, nhiều căn nhà xây dựng không có hệ thống kè chân móng. Một số vị trí đã bị khoét hàm ếch, sạt lở, hở móng, tiềm ẩn nguy cơ trượt đất đá, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân sống bên dưới.

Đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu cho biết, địa phương sẽ đề xuất xây dựng đoạn kè kiên cố để ngăn ngừa và hạn chế tình trạng sạt lở, đồng thời bảo đảm an toàn cho khu vực dân cư phía dưới.

Lực lượng chức năng rào cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở

Tổ công tác Sở Xây dựng thông tin thêm, đoàn đã tiến hành kiểm tra, đo đạc, ghi nhận hiện trạng và sẽ có báo cáo gửi lãnh đạo Sở để xem xét, đánh giá và đề xuất các giải pháp khắc phục, phòng ngừa sạt lở.

Trước đó, tối 6-11, ngay sau khi nhận được phản ánh từ người dân về hiện tượng sạt lở lan rộng tại hẻm 634/8 Trần Phú, UBND phường Vũng Tàu đã huy động lực lượng công an, dân quân, tổ dân phố... tổ chức di dời khẩn cấp 81 người dân đến nơi an toàn. Các hộ được bố trí tạm thời tại một số cơ sở công cộng lân cận.

Khu vực có nguy cơ sạt lở nhìn từ trên cao

Lực lượng chức năng cũng dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, yêu cầu người dân không trở lại khu vực cho đến khi có kết luận đánh giá an toàn.

Theo báo cáo chuyên môn, khu vực sườn dốc dài khoảng 50 m, độ chênh cao gần 20 m, nền đất yếu, dễ sạt trượt khi mưa lớn. Từ năm 2022 đến nay, nơi đây đã xảy ra nhiều đợt sạt lở nhỏ, ảnh hưởng đến kết cấu nhà dân và hạ tầng xung quanh.

Một điểm sạt lở từ năm 2022, sau đó có dấu hiệu tiếp tục sạt lở

Hiện chính quyền phường Vũng Tàu và các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra hiện trường định kỳ, sẵn sàng phương án ứng phó khẩn cấp nếu xảy ra tình huống xấu.