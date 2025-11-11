Tổ chức lại giao thông Quốc lộ 51 đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Sở Xây dựng TP HCM vừa có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên Quốc lộ 51 (đoạn đi qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Theo Sở Xây dựng, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Sở Xây dựng thông báo kể từ ngày 17-11, tổ chức phân làn đường trên tuyến Quốc lộ 51 được điều chỉnh.

Quốc lộ 51 đoạn đi qua Bà Rịa - Vũng Tàu có lưu lượng tham gia giao thông rất đông

Cụ thể, 2 làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường sẽ tổ chức cho các ô tô lưu thông; làn đường thứ 3 sẽ được tổ chức cho các xe ô tô con, xe ô tô khách dưới 30 chỗ lưu thông. Làn đường bên phải ngoài cùng sẽ được tổ chức cho các xe 2,3 bánh, xe mô tô lưu thông.

Ngoài ra, sẽ lắp đặt dải phân cách bên ngăn cách phần đường dành cho xe ô tô và phần đường dành cho xe mô tô tại các giao lộ (khoảng 50 m).

Tại khu vực giao lộ, Sở Xây dựng sẽ tổ chức lắp đặt biển báo số R.411 "Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo" trên 3 làn đường dành cho xe ô tô theo hướng: 2 làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường sẽ tổ chức các loại xe ô tô đi thẳng; làn đường thứ 3 sẽ tổ chức cho các xe ô tô rẽ trái, quay đầu và rẽ phải.

Như vậy, các phương tiện rẽ trái, quay đầu thay vì thực hiện trên làn đường sát tim đường như hiện nay, phải chuyển sang thực hiện trên làn thứ 3 tính từ tim đường.