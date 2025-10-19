HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

"Mở tiệc" ma túy trong căn nhà nhỏ, cả nhóm bị bắt quả tang

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Nhóm thanh niên ở Quảng Trị tụ tập tại nhà riêng để "mở tiệc" bằng ma túy. Cuộc vui chưa kịp tàn thì công an ập vào, bắt quả tang cả nhóm.

Nhóm thanh niên Quảng Trị bị bắt vì tổ chức sử dụng ma túy tại nhà riêng - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 19-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 người trú tại phường Ba Đồn để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo khoản 2 điều 255 Bộ luật Hình sự.

Những người bị khởi tố gồm Phạm Xuân Đồng (31 tuổi), Trần Huỳnh Phúc (23 tuổi), Đoàn Hoài Nam (30 tuổi) và Trần Quang Vương (27 tuổi).

Trước đó, Công an phường Ba Đồn kiểm tra, bắt quả tang nhóm này tụ tập tại nhà của Phạm Xuân Đồng ở TDP Tiền Phong, phường Ba Đồn - để sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra xác định Đồng là người rủ rê, chuẩn bị địa điểm và cùng các đối tượng còn lại sử dụng ma túy. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng trên để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Đoàn Hoài Nam và Trần Quang Vương trước đó cũng đã bị Công an phường Ba Đồn bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

