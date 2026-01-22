Mô tô điện phân khối lớn lần đầu tiên xuất hiện tại TPHCM

Ngày 22-1, tại TP HCM, Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn phối hợp cùng Công ty TNHH TM & DV Motorcycles TV tổ chức hội thảo “Chuyển đổi xanh giao thông – Xu hướng kinh tế, kỹ thuật ngành cơ khí động lực hiện nay”.

Tại sự kiện, lần đầu tiên, công ty Motorcycles TV đã trưng bày và giới thiệu một mẫu xe máy xăng được hoán cải thành xe hybrid, cùng ba mẫu xe máy điện thuần điện hoàn toàn mới, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, đặc biệt là giới chuyên môn và sinh viên ngành cơ khí – động lực.

Ba mẫu xe máy điện được thiết kế với phong cách đa dạng, hướng đến nhiều nhóm người dùng khác nhau, từ giới trẻ, người lớn tuổi đến những người yêu thích mô tô phân khối lớn. Các mẫu xe đều có ngoại hình bắt mắt, thiết kế hiện đại và thông số vận hành ấn tượng.

Ba mẫu xe máy thuần điện

Nổi bật trong số này là mẫu mô tô điện mang phong cách phân khối lớn, có thiết kế “hầm hố”, sử dụng hệ truyền động bằng xích tương tự xe máy số. Động cơ điện không gắn trực tiếp vào bánh xe mà được đặt rời, lắp ở vị trí trung tâm khung xe, tạo điểm nhấn rõ rệt. Mẫu xe này có thể đạt vận tốc tối đa khoảng 120 km/h, được trang bị thắng đĩa trước và sau.

Mẫu mô tô thuần điện sử dụng dây xích

Đầu xe mô tô điện

Động cơ điện và bánh xe được kết nối bằng xích

Xe được trang bị thắng đĩa trước và sau

Khối động cơ điện trên chiếc mô tô điện

Mẫu xe thứ hai có kiểu dáng góc cạnh, hướng đến những người thích đi phượt. Xe được ốp nhiều khung kim loại xung quanh, có thùng chứa đồ phía sau và khung hai bên hông để lắp thêm hành lý. Động cơ điện được gắn trực tiếp ở bánh sau, giúp xe vận hành ổn định, với vận tốc từ 90 – 100 km/h.

Mẫu xe máy điện có kiểu dáng góc cạnh

Mẫu xe này phù hợp cho những người thích đị phượt với nhiều khung kim được được ốp xung quanh xe

Mẫu xe thứ ba gây ấn tượng với màu vàng nổi bật, cũng có khả năng đạt vận tốc lên đến 150 km/h. Thiết kế của xe gọn gàng, mang dáng dấp tương tự một số mẫu tay ga thể thao trên thị trường, với hai phuộc sau chắc chắn. Hệ thống điều khiển cho phép người lái lựa chọn ba mức vận tốc khác nhau, giúp chủ động hơn trong quá trình sử dụng.

Mẫu xe máy điện này có vận tốc lên đến 150 km/h

Xe có thiết kế gọn gàng

Động cơ điện được gắn ở bánh sau

Theo ban tổ chức, việc giới thiệu các mẫu xe hybrid và xe máy điện tại hội thảo nhằm góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông, đồng thời mở ra hướng tiếp cận thực tế cho đào tạo và nghiên cứu ngành cơ khí động lực trong bối cảnh mới.