Hoán cải xe máy: Cần một lộ trình thực tế hơn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Hoán cải xe máy: Cần một lộ trình thực tế hơn

Luật sư Lê Văn Dũng (Đoàn Luật sư TP HCM)

Mục tiêu giảm phát thải là hoàn toàn đúng đắn nhưng có lẽ vấn đề nằm ở cách tiếp cận. Thay vì hoán cải, giải pháp thay thế dường như là một hướng đi phù hợp hơn

Đề xuất hoán cải xe máy chạy xăng thành xe điện, nằm trong dự thảo kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính của Sở Xây dựng TP HCM, ngay lập tức đã tạo ra một làn sóng tranh luận. Mục tiêu của đề xuất là cao cả: giảm ô nhiễm, hướng tới một đô thị xanh.

Tuy nhiên, từ ý tưởng đến thực tế vẫn còn một khoảng cách. Và trong trường hợp này, đó là những thách thức về pháp lý, tính hợp lý về kinh tế và những băn khoăn về an toàn kỹ thuật.

Vấn đề cần xem xét đầu tiên và cũng là thách thức lớn nhất, chính là hành lang pháp lý. Các chuyên gia đã chỉ ra Thông tư 85/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định rất rõ về việc cải tạo xe cơ giới. Đáng nói, việc thay đổi từ động cơ đốt trong sang động cơ điện (tức hoán cải) lại không nằm trong danh mục được phép đối với xe mô tô, xe máy.

Quy định này không phải tự nhiên mà có. Nó được xây dựng dựa trên các tính toán nghiêm ngặt về an toàn kỹ thuật. Một chiếc xe máy được thiết kế đồng bộ từ khung sườn, hệ thống treo, trọng tâm... để vận hành với động cơ xăng. Việc can thiệp, thay thế bằng một hệ thống pin và mô-tơ điện sẽ làm thay đổi hoàn toàn kết cấu chịu lực và trọng tâm của xe.

Kế đến là bài toán về hiệu quả kinh tế. Chi phí để hoán cải một chiếc xe là bao nhiêu? Bộ phận đắt đỏ nhất của xe điện chính là pin và bộ điều khiển (IC). Một bộ pin lithium đủ tốt, bảo đảm an toàn và quãng đường di chuyển, cùng mô-tơ điện chất lượng thì chi phí có thể lên đến 15 triệu đồng, thậm chí 20 triệu đồng.

Với số tiền đó, người dân hoàn toàn có thể mua một chiếc xe máy điện phổ thông mới 100%, được bảo hành chính hãng và thiết kế đồng bộ. Vậy, liệu người dân có sẵn lòng bỏ ra một khoản tiền lớn để cải tạo một chiếc xe cũ kỹ, trong khi rủi ro về an toàn và hiệu suất vận hành là điều chưa thể bảo đảm? Đề xuất này, nếu không cẩn trọng, có thể tạo thêm gánh nặng chi phí cho người dân.

Một băn khoăn lớn khác là rủi ro kỹ thuật và an toàn cháy nổ. Một chiếc xe hoán cải, về bản chất, là một chiếc xe đã can thiệp vào kết cấu. Không gian trên xe máy vốn chật hẹp. Việc lắp đặt một khối pin lớn vào khung sườn cũ, không có các tiêu chuẩn an toàn về tản nhiệt, chống va đập và chống nước, sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi vận hành.

Ai sẽ thực hiện việc hoán cải này? Những cơ sở nhỏ lẻ? Ai sẽ kiểm định chất lượng và cấp phép lưu hành cho hàng triệu chiếc xe này? Khi xảy ra cháy nổ, ai chịu trách nhiệm? Hạ tầng sạc cho các loại pin không đồng nhất này sẽ được giải quyết ra sao? Quá nhiều câu hỏi về an toàn cần được làm rõ.

Rõ ràng, mục tiêu giảm phát thải là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng có lẽ vấn đề nằm ở cách tiếp cận. Thay vì hoán cải, giải pháp thay thế dường như là một hướng đi phù hợp hơn.

Thay vì một ý tưởng còn nhiều vướng mắc, điều thành phố cần là những chính sách hỗ trợ khả thi: trợ giá, xây dựng các chương trình thu cũ đổi mới hấp dẫn, bắt tay với các nhà sản xuất để có chính sách ưu đãi cho người dân chuyển đổi sang xe điện mới. Quan trọng hơn, thành phố phải đi trước một bước bằng cách phát triển hạ tầng trạm sạc công cộng một cách bài bản.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo