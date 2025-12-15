MoMo lên tiếng về công việc của ông Hoàng Hoa Trung liên quan dự án "Nuôi em"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

MoMo lên tiếng về công việc của ông Hoàng Hoa Trung liên quan dự án "Nuôi em"

Thái Phương

(NLĐO) - MoMo cam kết sẽ hợp tác đầy đủ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền có yêu cầu liên quan đến vụ việc.

Cuối ngày 15-12, Tập đoàn công nghệ tài chính MoMo thông tin về một nhân viên của công ty là ông Hoàng Hoa Trung và đã thực hiện xác minh các nội dung liên quan. 

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, MoMo không quản lý, vận hành, chi phối hay đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào liên quan đến các dự án, công việc mà ông Hoàng Hoa Trung tổ chức hoặc tham gia với tư cách cá nhân. Là một doanh nghiệp luôn nỗ lực đem công nghệ phục vụ đời sống và cộng đồng, tập đoàn đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dùng đóng góp cho các chương trình từ thiện thông qua ứng dụng MoMo.

"Các hoạt động của chúng tôi luôn bảo đảm các nguyên tắc chỉ ký hợp đồng và chuyển tiền quyên góp đến các tổ chức, đơn vị có chức năng hoạt động từ thiện theo quy định của pháp luật (như Mặt trận Tổ quốc, Trung tâm tình nguyên quốc gia, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam). Chúng tôi cam kết sẽ hợp tác đầy đủ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền có yêu cầu liên quan đến vụ việc" - đại diện MoMo khẳng định.

MoMo cũng cho biết luôn ủng hộ chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thanh toán, bảo đảm các giao dịch được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

- Ảnh 2.

Các em nhỏ được Fanpage “Nuôi em - Nghệ An” giới thiệu thụ hưởng từ dự án

Được biết, cộng đồng mạng cũng đưa thông tin ông Hoàng Hoa Trung là nhân viên của MoMo và tập đoàn này cũng từng hợp tác với dự án "Nuôi em" và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia để xây dựng lại phòng học, phòng công vụ và nhà vệ sinh cho trường học ở vùng cao. 

Thông tin mới nhất, tại họp báo của Bộ Công an thông báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp năm 2026, Cục Cảnh sát hình sự cho biết đã và đang phối hợp với các địa phương có dự án "Nuôi em" trên địa bàn 13 tỉnh, thành để điều tra làm rõ. N.Hưởng

Những ngày qua, dự án "Nuôi em" vướng lùm xùm, thu hút sự quan tâm của dư luận. Dự án "Nuôi em" được ông Hoàng Hoa Trung (35 tuổi, trú Hà Nội) sáng lập vào năm 2014, dự án kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ bữa trưa 8.500 đồng cho học sinh vùng cao. Mỗi nhà tài trợ được gắn với một mã số trẻ cụ thể để theo dõi quá trình hỗ trợ. Từ vài chục em ban đầu, đến năm 2024, dự án đã nuôi cơm khoảng 100.000 học sinh tại 20 tỉnh; trong đó 12 địa phương tự nhân rộng mô hình.

Không chỉ dừng lại ở dự án "Nuôi em", ông Trung còn thực hiện nhiều sáng kiến khác như "Dũng sĩ bạt" (xin banner, bạt cũ che điểm trường), xây dựng trường học, nhà vệ sinh, nhà nội trú...

Năm 2020, ông Trung tiếp tục triển khai "Sức mạnh 2000", huy động chỉ 2.000 đồng mỗi ngày từ cộng đồng, hướng tới mục tiêu xóa hơn 4.000 điểm trường tạm trên cả nước.

Đầu tháng 12, dự án "Nuôi Em" trở thành tâm điểm khi một tài khoản mạng xã hội chia sẻ việc đã đóng tiền nuôi một em nhỏ vào tháng 8, nhưng đến tháng 11 lại được yêu cầu đóng tiếp cho năm học 2025-2026. Cùng với đó, có trường hợp phản ánh một mã trẻ nhưng 2 người cùng nuôi; tiền ủng hộ chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Trung…

- Ảnh 3.

Đồ họa: Mỹ Uyên - Chi Phan

Tin liên quan

Bộ Công an thông tin về việc điều tra vụ "Nuôi em"

Bộ Công an thông tin về việc điều tra vụ "Nuôi em"

(NLĐO)- Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã và đang phối hợp với các địa phương có dự án "Nuôi em" trên địa bàn 13 tỉnh, thành để điều tra làm rõ.

Một phường ở TPHCM yêu cầu rà soát liên quan đến dự án "Nuôi em"

(NLĐO) - Ban điều hành khu phố cùng tổ cảnh sát khu vực thuộc phường An Phú, TPHCM rà soát liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" trên địa bàn quản lý

Dự án “Nuôi em - Nghệ An”: Thực hiện trực tiếp với trường, không qua Sở GD-ĐT

(NLĐO) - Theo Sở GD-ĐT Nghệ An, dự án “Nuôi em - Nghệ An”, bên chương trình làm trực tiếp với nhà trường không thông qua Sở.

Ví MoMo Momo dự án nuôi em Hoàng Hoa Trung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo