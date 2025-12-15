MoMo lên tiếng về công việc của ông Hoàng Hoa Trung liên quan dự án "Nuôi em"

Cuối ngày 15-12, Tập đoàn công nghệ tài chính MoMo thông tin về một nhân viên của công ty là ông Hoàng Hoa Trung và đã thực hiện xác minh các nội dung liên quan.

Theo đó, MoMo không quản lý, vận hành, chi phối hay đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào liên quan đến các dự án, công việc mà ông Hoàng Hoa Trung tổ chức hoặc tham gia với tư cách cá nhân. Là một doanh nghiệp luôn nỗ lực đem công nghệ phục vụ đời sống và cộng đồng, tập đoàn đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dùng đóng góp cho các chương trình từ thiện thông qua ứng dụng MoMo.

"Các hoạt động của chúng tôi luôn bảo đảm các nguyên tắc chỉ ký hợp đồng và chuyển tiền quyên góp đến các tổ chức, đơn vị có chức năng hoạt động từ thiện theo quy định của pháp luật (như Mặt trận Tổ quốc, Trung tâm tình nguyên quốc gia, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam). Chúng tôi cam kết sẽ hợp tác đầy đủ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền có yêu cầu liên quan đến vụ việc" - đại diện MoMo khẳng định.

MoMo cũng cho biết luôn ủng hộ chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thanh toán, bảo đảm các giao dịch được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Các em nhỏ được Fanpage “Nuôi em - Nghệ An” giới thiệu thụ hưởng từ dự án

Được biết, cộng đồng mạng cũng đưa thông tin ông Hoàng Hoa Trung là nhân viên của MoMo và tập đoàn này cũng từng hợp tác với dự án "Nuôi em" và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia để xây dựng lại phòng học, phòng công vụ và nhà vệ sinh cho trường học ở vùng cao.

Thông tin mới nhất, tại họp báo của Bộ Công an thông báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp năm 2026, Cục Cảnh sát hình sự cho biết đã và đang phối hợp với các địa phương có dự án "Nuôi em" trên địa bàn 13 tỉnh, thành để điều tra làm rõ. N.Hưởng

Những ngày qua, dự án "Nuôi em" vướng lùm xùm, thu hút sự quan tâm của dư luận. Dự án "Nuôi em" được ông Hoàng Hoa Trung (35 tuổi, trú Hà Nội) sáng lập vào năm 2014, dự án kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ bữa trưa 8.500 đồng cho học sinh vùng cao. Mỗi nhà tài trợ được gắn với một mã số trẻ cụ thể để theo dõi quá trình hỗ trợ. Từ vài chục em ban đầu, đến năm 2024, dự án đã nuôi cơm khoảng 100.000 học sinh tại 20 tỉnh; trong đó 12 địa phương tự nhân rộng mô hình.

Không chỉ dừng lại ở dự án "Nuôi em", ông Trung còn thực hiện nhiều sáng kiến khác như "Dũng sĩ bạt" (xin banner, bạt cũ che điểm trường), xây dựng trường học, nhà vệ sinh, nhà nội trú...

Năm 2020, ông Trung tiếp tục triển khai "Sức mạnh 2000", huy động chỉ 2.000 đồng mỗi ngày từ cộng đồng, hướng tới mục tiêu xóa hơn 4.000 điểm trường tạm trên cả nước.

Đầu tháng 12, dự án "Nuôi Em" trở thành tâm điểm khi một tài khoản mạng xã hội chia sẻ việc đã đóng tiền nuôi một em nhỏ vào tháng 8, nhưng đến tháng 11 lại được yêu cầu đóng tiếp cho năm học 2025-2026. Cùng với đó, có trường hợp phản ánh một mã trẻ nhưng 2 người cùng nuôi; tiền ủng hộ chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Trung…