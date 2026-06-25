Morocco ngược dòng đánh bại Haiti trong trận cầu 6 bàn thắng

Morocco nhập cuộc chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận, song bất ngờ lại đến từ phía Haiti. Phút 10, một tình huống lộn xộn trước khung thành khiến thủ môn Bono vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Haiti vượt lên dẫn trước 1-0.



Lenny Joseph khiến thủ môn Bono đưa bóng vào lưới nhà

Bàn thua sớm không làm Morocco nao núng. Đội bóng Bắc Phi liên tiếp tạo ra sức ép với những pha dứt điểm của Ismael Saibari, Ayoub El Kaabi và Achraf Hakimi. Tuy nhiên, thủ thành Johny Placide chơi xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua quan trọng, giúp Haiti đứng vững trong phần lớn thời gian hiệp một.

Niểm vui của Haiti khi ghi bàn đầu tiên tại World Cup kể từ năm 1974

Sau nhiều nỗ lực, Morocco cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở phút 39. Từ một tình huống bóng bật ra trong vòng cấm, Acharf Hakimi có mặt đúng lúc để tung cú dứt điểm cận thành, quân bình tỉ số 1-1.

Achraf Hakimi gỡ hòa cho Morocco

Dẫu vậy, niềm vui của Morocco không kéo dài lâu. Chỉ bốn phút sau, Wilson Isidor khiến các khán đài bùng nổ bằng cú sút xa đẹp mắt vào góc cao khung thành, tái lập lợi thế dẫn bàn 2-1 cho Haiti.

Haiti vượt lên lần thứ nhì với pha lập công của Isidor

Khi hiệp một tưởng chừng khép lại với lợi thế dành cho đội bóng vùng Caribbean, Morocco lại kịp đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Phút 45+1, Achraf Hakimi kiến tạo thuận lợi để Ismael Saibari dứt điểm chính xác, gỡ hòa 2-2.

Ismael Saibari cân bằng tỉ số 2-2 cho Morocco

Bước sang hiệp hai, Morocco hoàn toàn áp đảo. Các học trò của HLV Mohamed Ouahbi liên tục dồn ép đối phương, trong khi Haiti chủ yếu lùi sâu phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Dù Johny Placide tiếp tục có nhiều pha cứu thua xuất sắc, sức ép liên tục của Morocco cuối cùng cũng phát huy hiệu quả.

Soufiane Rahimi đưa Morocco vượt lên trước 3-2

Phút 78, Soufiane Rahimi tận dụng thành công một tình huống bóng bật ra trong vòng cấm để ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2, lần đầu tiên đưa Morocco vượt lên trong trận đấu. Bàn thắng này khiến Haiti buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và để lộ nhiều khoảng trống ở hàng thủ.

Gessime Yassine ấn định chiến thắng ngược dòng 4-2 của Morocco

Đến phút 89, cầu thủ vào sân thay người Gessime Yassine chấm dứt mọi hy vọng của Haiti bằng pha dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 4-2. Bàn thắng được VAR kiểm tra trước khi chính thức được công nhận.

Niềm vui chiến thắng của Morocco

Chiến thắng xứng đáng giúp Morocco khẳng định sức mạnh và bản lĩnh của một trong những đại diện hàng đầu châu Phi, trong khi Haiti có thể tiếc nuối khi hai lần vươn lên dẫn trước nhưng không bảo toàn được lợi thế.

Morocco tự tin xếp nhì bảng C, chờ đối thủ ở vòng đấu tiếp theo trong khi Haiti ngẩng cao đầu ra về.

Xếp hạng bảng C: