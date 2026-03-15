Lắng tâm cùng trà sư

Bài, ảnh: Lưu Đình Long

(NLĐO)- Nghe trà sư Thanh Tâm chia sẻ, tôi chợt hiểu vì sao nhiều người xem trà như một cách trở về với chính mình

Trong căn phòng thoảng hương trà ở Thảo Điền (TPHCM), trà sư Ngô Thị Thanh Tâm nhẹ nhàng đặt chiếc ấm lên bàn, đôi tay chậm rãi như đang giữ gìn một nhịp điệu tĩnh lặng.

Lắng tâm cùng trà sư - Ảnh 1.

Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm

Người phụ nữ được ghi nhận là kỷ lục gia thế giới với bộ sưu tập ấm trà "Tâm trà Diệu Bảo", đồng thời là người sáng lập Học viện Trà sư, nói chuyện về trà mà giống như đang nói về đời sống.

"Tôi thường nghe nhiều người nói rằng: bận lắm, không có thời gian uống trà. Nhưng tôi lại nói ngược lại: uống trà mới có thời gian rảnh chứ" - chị mỉm cười.

Lắng tâm cùng trà sư - Ảnh 2.

Thế giới ấm và trà của nữ trà sư Thanh Tâm

Theo chị, vài phút chuẩn bị trà cụ, vài phút pha trà chính là khoảng lặng quý giá giữa một ngày bận rộn. Khi ấm nước vừa sôi, khi lá trà vừa chạm nước nóng, người pha trà buộc phải dừng lại. 

Dừng công việc, dừng suy nghĩ vội vã, dừng cả những xô bồ trong tâm trí. "Chỉ cần vài phút ấy thôi thì thân tâm đã khác rồi. Mình có thể sắp xếp lại suy nghĩ, cân bằng lại nhịp sống ngay" - chị nói.

Lắng tâm cùng trà sư - Ảnh 3.

Thế giới ấm và trà của nữ trà sư Thanh Tâm

Nghe trà sư Thanh Tâm chia sẻ, tôi chợt hiểu vì sao nhiều người xem trà như một cách trở về với chính mình. Thiệt ra, chị cũng không nói về trà theo kiểu cầu kỳ. Chị ví việc uống trà giống như thưởng thức một món ăn ngon. 

"Phải tự mình thử mới biết có hợp khẩu vị hay không. Không thể nghe người khác nói rồi tin ngay được". Vì thế, chị cho rằng trà ngon nhất không phải là loại trà đắt tiền hay hiếm có, mà là loại trà phù hợp với người uống. "Chỉ cần biết mình thích hương vị gì, biết cách thưởng thức sao cho ngon, vậy là đủ". 

Lắng tâm cùng trà sư - Ảnh 4.

Thế giới ấm và trà của nữ trà sư Thanh Tâm

Trà, theo chị, không phải một thú chơi hàn lâm xa vời mà dành cho mọi người, cho bất kỳ ai muốn ngồi xuống và thong thả sống chậm lại một chút.

"Pha được ấm trà ngon mới chỉ là kỹ thuật" - nữ trà sư chậm rãi. "Còn khi mình mang những bài học từ trà vào đời sống, chuyển hóa thành cách sống, cách ứng xử, thì đó mới là Đạo".

Lắng tâm cùng trà sư - Ảnh 5.

Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm bên một gốc trà cổ thụ ở miền núi phía Bắc

Giữa hương trà ấm, tôi bỗng hiểu vì sao nhiều người tìm đến trà: không phải chỉ để uống, mà để lắng lại.

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Lắng tâm cùng trà sư - Ảnh 6.

Lắng tâm cùng trà sư - Ảnh 7.

 

Uống trà trâu cổ làm “khổ” quý ông

