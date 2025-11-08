Một buổi sáng ý nghĩa ở phường Phú Nhuận - TP HCM

Ngày 8-11, phường Phú Nhuận (TP HCM) tổ chức Giải bóng bàn vận động Quỹ xã hội năm 2025 với chủ đề "Đồng hành chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn".

Hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025).

Có 26 vận động viên tham gia giải bóng bàn tại phường Phú Nhuận

Giải đấu nhằm tạo không khí vui tươi, gắn kết và khuyến khích phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng, đồng thời là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng chung tay đóng góp, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận, nhấn mạnh giải bóng bàn không chỉ là sân chơi bổ ích để rèn luyện sức khỏe và giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Với mục đích chăm lo cho người yếu thế, trẻ em hiếu học và lan tỏa tinh thần "Chung tay vì cộng đồng - Kết nối yêu thương".

Hơn 250 triệu đồng ủng hộ Quỹ xã hội phường Phú Nhuận năm 2025

Bà Ý cũng bày tỏ kỳ vọng giải đấu sẽ góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao quần chúng, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, hướng đến xây dựng một Phú Nhuận văn minh - nghĩa tình - phát triển.

"Tôi tin rằng với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, đoàn kết và hết mình, các vận động viên sẽ cống hiến những trận đấu hay, thể hiện ý chí, nghị lực và bản lĩnh của người dân Phú Nhuận" - bà Ý nói thêm.

Lãnh đạo phường Phú Nhuận trao kỷ niệm chương và chứng nhận gây Quỹ xã hội cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng chung tay đóng góp

Các vận động viên tham gia giải bóng bàn nhận quà lưu niệm từ ban tổ chức

Sự kiện đã thu hút 26 vận động viên đến từ các cơ quan, doanh nghiệp và mạnh thường quân đồng hành cùng phường trong công tác an sinh xã hội.

Giải bóng bàn vận động Quỹ xã hội năm 2025 kết thúc sau hơn giờ thi đấu sôi nổi, gây cấn

Thông qua giải bóng bàn, phường Phú Nhuận đã vận động được hơn 250 triệu đồng ủng hộ Quỹ xã hội - nguồn lực thiết thực để tiếp tục chăm lo đời sống người dân khó khăn trong thời gian tới.