Một buổi sáng ý nghĩa ở phường Phú Nhuận - TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Một buổi sáng ý nghĩa ở phường Phú Nhuận - TP HCM

Ái My

(NLĐO) - Từ giải đấu, phường Phú Nhuận đã vận động được hơn 250 triệu đồng ủng hộ Quỹ xã hội nhằm chăm lo đời sống cho người dân khó khăn.

Ngày 8-11, phường Phú Nhuận (TP HCM) tổ chức Giải bóng bàn vận động Quỹ xã hội năm 2025 với chủ đề "Đồng hành chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn".

Hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025).

Phường Phú Nhuận tổ chức Giải bóng bàn gây Quỹ xã hội năm 2025 - Ảnh 2.

Có 26 vận động viên tham gia giải bóng bàn tại phường Phú Nhuận

Giải đấu nhằm tạo không khí vui tươi, gắn kết và khuyến khích phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng, đồng thời là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng chung tay đóng góp, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận, nhấn mạnh giải bóng bàn không chỉ là sân chơi bổ ích để rèn luyện sức khỏe và giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Với mục đích chăm lo cho người yếu thế, trẻ em hiếu học và lan tỏa tinh thần "Chung tay vì cộng đồng - Kết nối yêu thương".

Phường Phú Nhuận tổ chức Giải bóng bàn gây Quỹ xã hội năm 2025 - Ảnh 3.

Hơn 250 triệu đồng ủng hộ Quỹ xã hội phường Phú Nhuận năm 2025

Bà Ý cũng bày tỏ kỳ vọng giải đấu sẽ góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao quần chúng, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, hướng đến xây dựng một Phú Nhuận văn minh - nghĩa tình - phát triển.

"Tôi tin rằng với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, đoàn kết và hết mình, các vận động viên sẽ cống hiến những trận đấu hay, thể hiện ý chí, nghị lực và bản lĩnh của người dân Phú Nhuận" - bà Ý nói thêm.

Phường Phú Nhuận tổ chức Giải bóng bàn gây Quỹ xã hội năm 2025 - Ảnh 4.

Lãnh đạo phường Phú Nhuận trao kỷ niệm chương và chứng nhận gây Quỹ xã hội cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng chung tay đóng góp

Phường Phú Nhuận tổ chức Giải bóng bàn gây Quỹ xã hội năm 2025 - Ảnh 5.

Các vận động viên tham gia giải bóng bàn nhận quà lưu niệm từ ban tổ chức

Sự kiện đã thu hút 26 vận động viên đến từ các cơ quan, doanh nghiệp và mạnh thường quân đồng hành cùng phường trong công tác an sinh xã hội.

Phường Phú Nhuận tổ chức Giải bóng bàn gây Quỹ xã hội năm 2025 - Ảnh 1.

Giải bóng bàn vận động Quỹ xã hội năm 2025 kết thúc sau hơn giờ thi đấu sôi nổi, gây cấn

Thông qua giải bóng bàn, phường Phú Nhuận đã vận động được hơn 250 triệu đồng ủng hộ Quỹ xã hội - nguồn lực thiết thực để tiếp tục chăm lo đời sống người dân khó khăn trong thời gian tới.

Tin liên quan

Bí thư phường Phú Nhuận: Dân vận khéo là chọn việc khó để làm

Bí thư phường Phú Nhuận: Dân vận khéo là chọn việc khó để làm

(NLĐO) - Mỗi phong trào dân vận khéo cần thực sự trở thành nguồn cảm hứng - trước hết là trong nội bộ cán bộ, đảng viên, từ đó lan tỏa ra cộng đồng dân cư

Ông Đinh Gia Huỳnh làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, TP HCM

(NLĐO) - Bí thư Đảng ủy phường Phú Nhuận yêu cầu Đảng ủy, chính quyền tăng cường trách nhiệm trong giải trình, trả lời các kiến nghị của mặt trận, nhân dân

Phường Phú Nhuận phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia

(NLĐO) - Trong suốt thời gian qua, phường Phú Nhuận từng bước đưa chuyển đổi số vào đời sống thực tiễn

TP HCM hỗ trợ người dân thể dục, thể thao quỹ xã hội giải bóng bàn phường phú nhuận
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo