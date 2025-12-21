Một buổi sáng ý nghĩa, xúc động tại phường Phú Nhuận, TPHCM

Sáng 21-12, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, TPHCM tổ chức chương trình trao tặng phương tiện sinh kế và trợ giúp xã hội lần 1, với chủ đề Phú Nhuận đổi mới - Tiếp nối nghĩa tình: Đồng hành chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, phường Phú Nhuận tiếp nhận sự đóng góp 37 doanh nghiệp và cá nhân; cùng hàng trăm cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các cơ sở tôn giáo, trường học, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn với tổng số tiền hơn 4,6 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận Nguyễn Thị Như Ý tiếp nhận sự ủng hộ của doanh nghiệp; Ảnh: PHAN ANH

Số tiền này được UBND phường trao cho MTTQ Việt Nam phường để chăm lo về nhà ở, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, phương tiện sinh kế… nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng phường Phú Nhuận có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.



Lãnh đạo phường Phú Nhuận tặng biểu trưng, tri ân sự ủng hộ, đồng hành của doanh nghiệp; Ảnh: PHAN ANH

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Như Ý - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường - khẳng định đây là minh chứng sống động cho tinh thần nghĩa tình Phú Nhuận: người có giúp người khó, người khó ít chia sẻ với người khó nhiều.

Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận Nguyễn Thị Như Ý phát biểu, trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn; Ảnh: PHAN ANH

Bà Nguyễn Thị Như Ý cho biết sau gần 6 tháng phường Phú Nhuận triển khai mô hình mới với không ít nhiệm vụ nặng nề và nhiều khó khăn đan xen, mọi người càng cảm nhận rõ hơn sức mạnh của tinh thần đoàn kết.

Từng cán bộ, công chức, viên chức, từng khu phố và từng người dân đã cùng đồng lòng, chung sức xây dựng Phường mới ổn định, phát triển; đặc biệt là luôn giữ vững, phát huy nghĩa tình vốn có của người dân Phú Nhuận.

Ông Đinh Gia Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận tiếp nhận số tiền hơn 4,6 tỉ đồng các đơn vị ủng hộ để thực hiện các chương trình chăm lo; Ảnh: PHAN ANH

Hiện nay, dù đời sống đã phần nào ổn định, kinh tế – xã hội đang dần phục hồi, phát triển nhưng đâu đó vẫn còn những người lao động chật vật mưu sinh; những em nhỏ cần được tiếp sức đến trường và những hoàn cảnh yếu thế vẫn rất cần vòng tay nâng đỡ của cộng đồng.

"Chính vì vậy, chúng tôi trân trọng hơn bao giờ hết từng tấm lòng, từng sự sẻ chia của các doanh nghiệp và mạnh thường quân dành cho chương trình hôm nay" – bà Nguyễn Thị Như Ý bày tỏ.

Bà tin tưởng hành trình này sẽ không dừng lại ở đây và kêu gọi mọi người cùng nhau tiếp tục gieo những hạt giống tử tế với tình yêu dành cho mảnh đất Phú Nhuận thân thương này, vì một Phú Nhuận bình yên, đổi mới, nghĩa tình và ấm áp; nơi mỗi người dân đều cảm nhận được sự quan tâm, lắng nghe và đồng hành.

Theo bà Nguyễn Thị Như Ý, nhờ sự đồng hành của doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, trường học và nhân dân, phường Phú Nhuận đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo kịp thời cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các hộ cận nghèo và hộ dân khó khăn có được một mùa Tết đầm ấm hơn; những gia đình thiếu sinh kế có thêm phương tiện làm ăn; các em học sinh có thêm điều kiện học tập, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và quan trọng hơn hết là không ai bị bỏ lại phía sau.

Dịp này, phường Phú Nhuận tiến hành trao tặng hỗ trợ chăm lo hàng tháng cho 15 hộ khuyết tật; 60 suất học bổng; 8 góc học tập; trao kinh phí sửa chữa nhà tình thương cho 14 hộ dân; trao phương tiện sinh kế là 3 xe gắn máy cho 3 hộ dân.

Bà Trần Kim Yến, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM trao bảng trợ giúp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật; Ảnh: PHAN ANH

60 suất học bổng được trao cho các em học sinh trên địa bàn phường Phú Nhuận; Ảnh: PHAN ANH

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Nhuận Trần Thị Mai Lý trao góc học tập cho học sinh; Ảnh: PHAN ANH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận Đinh Gia Huỳnh trao sinh kế cho người dân; Ảnh: PHAN ANH