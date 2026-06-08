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Một “cánh cửa” mới vào AI vừa mở tại TPHCM

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Thông qua KADA Vietnam, người học sẽ tiếp cận các chương trình đào tạo hiện đại, cập nhật các xu hướng công nghệ mới, đặc biệt trong lĩnh vực AI.

Ngày 8-6, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ thông tin Quốc gia Hàn Quốc (NIPA), Đại học Seokyeong và các đối tác Hàn Quốc tổ chức Lễ Khai trương Korea–ASEAN Digital Academy (KADA) Vietnam tại TPHCM.

Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhằm phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo.

Tại buổi lễ, PGS-TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc PTIT, đã khẳng định cam kết của PTIT trong việc đồng hành cùng các đối tác Hàn Quốc triển khai chương trình KADA tại Việt Nam.

"KADA không chỉ mang đến cơ hội tiếp cận các công nghệ mới và kỹ năng số hiện đại mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế, tạo thêm nhiều cơ hội phát triển cho người học trong bối cảnh hội nhập số toàn cầu" - PGS-TS Đặng Hoài Bắc nhấn mạnh.

Một “cánh cửa” mới vào AI vừa mở tại TPHCM - Ảnh 1.

PGS-TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc PTIT, chia sẻ về chương trình KADA tại Việt Nam

Theo đại diện NIPA, KADA Vietnam là một phần trong sáng kiến hợp tác giữa Hàn Quốc và các quốc gia ASEAN nhằm nâng cao năng lực số cho thế hệ trẻ, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường kết nối giữa giáo dục, doanh nghiệp và thị trường lao động.

Thông qua chương trình, sinh viên và người học Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo hiện đại, cập nhật các xu hướng công nghệ mới, đặc biệt trong lĩnh vực AI, đồng thời nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc quốc tế.

Là trường đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực công nghệ số, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, PTIT hiện đào tạo nhiều ngành, lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao như AI, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, vi mạch bán dẫn, công nghệ đa phương tiện, truyền thông số, công nghệ tài chính và kinh tế số.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, Học viện đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các trường đại học hàng đầu nhằm tạo môi trường học tập gắn với thực tiễn. Sinh viên PTIT có cơ hội tham gia các chương trình hợp tác quốc tế, tiếp cận chuyên gia và công nghệ mới, đồng thời mở rộng kết nối nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các chương trình như KADA Vietnam là minh chứng cho định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và xu thế phát triển của nền kinh tế số.

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AI PTIT KADA Việt Nam
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