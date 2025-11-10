Một CEO công nghệ ở TP HCM đột ngột qua đời

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Một CEO công nghệ ở TP HCM đột ngột qua đời

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Gia đình và bạn bè đau buồn trước sự ra đi của một CEO công nghệ vừa đột ngột qua đời ở vùng biển Kê Gà, tỉnh Lâm Đồng

Trong những ngày qua, gia đình và bạn bè vô cùng đau buồn trước sự ra đi của ông Vòng Lý Sáng (ngụ phường Vườn Lài, TP HCM). Thông tin ông Sáng đột ngột qua đời đã được vợ ông, bà H.B. xác nhận trên facebook cá nhân vào ngày 9-11.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7-11, ông Sáng đã bị sóng cuốn trôi tại vùng biển Kê Gà, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ Đồn Biên phòng Tân Thành huy động các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an, dân quân xã và nhân dân huy động nhiều phương tiện, mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc bờ biển Kê Gà nhưng không có kết quả.

- Ảnh 1.

Thông tin ông Sáng qua đời khiến nhiều người đau lòng

Đến ngày 9-11, một ngư dân trong lúc đánh bắt hải sản ngoài khơi phát hiện thi thể ông Sáng trôi dạt cách bờ khoảng 0,5 hải lý nên đã phối hợp cơ quan chức năng đưa ông Sáng vào bờ và bàn giao cho gia đình.

Ông Vòng Lý Sáng được bạn bè nhận xét là một người tài giỏi. Trước khi gặp nạn, ông Sáng là giám đốc điều hành và là người sáng lập Công ty CP Công nghệ EDC Tech.

EDC Tech là một start-up về công nghệ, chuyên ứng dụng công nghệ, tự động hóa, AI để giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững.

EDC Tech mang đến các giải pháp như Data Migration (giải pháp di chuyển dữ liệu đa nền tảng); Face Matching (là giải pháp tự động hóa thực thi các tác vụ trước, trong và sau sự kiện, cho phép quản lý toàn diện sự kiện bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt bằng AI); tư vấn, hoạch định và xây dựng website; hệ thống máy chủ đám mây,…

EDC Tech từng được một đơn vị tổ chức cuộc thi hoa hậu lựa chọn là đối tác cung cấp giải pháp công nghệ Face Matching cho toàn bộ các sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của cuộc thi với hơn 16.500 Khách tham dự.

Trước khi trở thành CEO Công ty CP Công nghệ EDC Tech, ông Vòng Lý Sáng từng là Tổng Giám đốc Công ty CP ODS.

Tối 9-11, Công ty CP ODS đã đăng lời chia buồn trên Facebook: "Sự ra đi của ông là một mất mát to lớn không chỉ đối với gia đình, người thân mà còn đối với tập thể ODS và những người từng có cơ hội làm việc, cộng tác cùng ông.

Ông luôn được kính trọng bởi tâm huyết, tài năng và những đóng góp to lớn cho sự phát triển của công ty cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty CP ODS xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến".

Tin liên quan

Tiết lộ bất ngờ của CEO Nvidia tại Hàn Quốc trước "bữa tối gà bia"

Tiết lộ bất ngờ của CEO Nvidia tại Hàn Quốc trước "bữa tối gà bia"

(NLĐO) – 3 lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới hôm 30-10 tham dự sự kiện kỷ niệm 25 năm ra mắt card đồ họa (GPU) GeForce tại Hàn Quốc.

Bữa tối gà bia "chấn động" Seoul của CEO Nvidia cùng lãnh đạo Samsung và Hyundai

(NLĐO) - Bữa tối thân mật giữa CEO Nvidia Jensen Huang, Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và Chủ tịch Hyundai Chung Eui-sun ở Hàn Quốc đã gây chú ý giới công nghệ.

CEO Tim Cook bất ngờ tham gia livestream bán iPhone Air ở Trung Quốc

(NLĐO) - CEO Apple Tim Cook đã đến Thượng Hải, chuẩn bị cho sự kiện bán ra iPhone Air tại Trung Quốc, cho thấy tầm quan trọng của thị trường này đối với Apple.

CEO ceo công nghệ Vòng Lý Sáng EDC Tech
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo