Tìm thấy thi thể du khách TP HCM bị sóng cuốn tại Kê Gà

Sáng 9-11, lực lượng biên phòng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể nam du khách mất tích hai ngày trước tại khu vực biển Kê Gà, xã Tân Thành (tỉnh Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 5 phút cùng ngày, một ngư dân trong lúc đánh bắt hải sản ngoài khơi phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt cách bờ khoảng 0,5 hải lý.

Thi thể được đưa vào bờ và xác định là ông V.LS. (SN 1981, trú TP HCM) — người đã mất tích sáng 7-11 khi tắm biển tại thôn Kê Gà.



Cơ quan chức năng đưa thi thể ông S. vào bờ. Ảnh: DT

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Tân Thành huy động các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an, dân quân xã và nhân dân đưa thi thể nạn nhân lên bờ, hoàn tất các thủ tục bàn giao cho gia đình theo quy định.

Trước đó, sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng cùng ngư dân đã huy động nhiều phương tiện, mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc bờ biển Kê Gà nhưng không có kết quả.

Đến sáng 9-11, thi thể nạn nhân mới được phát hiện.

Lực lượng biên phòng khuyến cáo người dân và du khách không tắm biển, khai thác hải sản gần bờ trong điều kiện thời tiết xấu, sóng lớn để tránh xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc.

