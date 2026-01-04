Một chiếc tàu vỏ sắt không bóng người, trôi dạt trên biển Quảng Ngãi

Ngày 4-1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi), cho biết một tàu vỏ sắt trôi dạt và mắc cạn ở bờ biển Dung Quất.

Theo đó, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc, sơn màu xanh dương, cabin trắng, trôi dạt, mắc cạn vào bờ biển thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường.

Qua quan sát, tàu đóng cửa, không bật đèn; không phát hiện người trên trên tàu (ngư dân gọi tàu ma).

Tàu vỏ thép nặng hàng trăm tấn bị mắc cạn ở vùng biển Dung Quất sáng 4-1

Theo thông tin ban đầu, tàu vỏ sắt này nặng khoảng 300 tấn.

Theo lực lượng chức năng, do trên tàu không có bất kỳ tín hiệu nào được phát ra nên khả năng tàu đã trôi dạt thời gian dài trên biển.

Các đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp tiếp cận, xử lý để tránh sự cố đáng tiếc như tràn dầu, tai nạn trên biển.









