Kinh tế

Một công ty bị phát hiện kinh doanh gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi hàng hiệu giả

Lê Thúy

(NLĐO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa phát hiện gần 2.000 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Sáng 20-5, Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 20, Chi cục QLTT TP Hà Nội và Công an xã Đan Phượng tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng thời trang quy mô lớn thuộc Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại số 127 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng, TP Hà Nội.

Đoàn kiểm tra đang phân loại và kiểm đếm hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong cửa hàng, hàng ngàn sản phẩm thời trang được bày kín các kệ và tủ trưng bày, từ túi xách, ví da, dây lưng đến quần áo, mũ, giày dép, ba lô, kính mắt mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo ghi nhận của Đoàn kiểm tra, Công ty TNHH Nhật Phương Linh do bà B.T.Q. làm Giám đốc hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đúng quy định. Trong quá trình làm việc, đại diện doanh nghiệp đã xuất trình một số hóa đơn giá trị gia tăng chứng minh nguồn gốc xuất xứ đối với một số mặt hàng đang được kinh doanh tại cửa hàng.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra thực tế cho thấy bên cạnh các mặt hàng có hóa đơn chứng từ, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn sản phẩm nghi giả mạo được trà trộn trên các kệ trưng bày và trong khu vực kho chứa phía sau cửa hàng.

Thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi hàng hiệu giả

Sau 2 ngày kiểm đếm, Đoàn kiểm tra xác định cơ sở đang kinh doanh 60 loại mặt hàng với tổng cộng gần 2.000 sản phẩm không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa này đều có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam như GUCCI, Louis Vuitton, Burberry, Dolce&Gabbana, Dior, Hermès và Fendi.

Theo giá niêm yết trên sản phẩm, tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính hơn 1,7 tỉ đồng. Toàn bộ hàng hóa đều là sản phẩm mới, chưa qua sử dụng nhưng không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng tiến hành lấy mẫu các sản phẩm có dấu hiệu vi phạm để gửi chủ thể quyền xác nhận dấu hiệu thật – giả, làm căn cứ phục vụ công tác xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều 21-5, sau khi hoàn tất việc kiểm đếm và phân loại, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để phục vụ công tác xác minh. Gần 2.000 sản phẩm sau đó được đóng gói, vận chuyển về kho tang vật của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đại diện Đoàn kiểm tra, thời gian tới Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng – nhóm ngành tiềm ẩn nguy cơ cao về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

