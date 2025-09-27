HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Một cú video call, nữ sinh hoảng loạn sập bẫy

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Chỉ bằng hình ảnh giả danh cơ quan công an, nhóm lừa đảo khiến nữ sinh mất tiền, thuê phòng trốn biệt, suýt trở thành nạn nhân vụ "bắt cóc online"

Ngày 27-9, Công an phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng cho biết vừa ngăn chặn một vụ việc "bắt cóc online".

Nữ sinh hoảng loạn vì bẫy bắt cóc online , lừa đảo tinh vi tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Công an Đà Nẵng ngăn chặn thành công một vụ "bắt cóc online"

Trước đó, cơ quan công an nhận tin báo về việc nữ sinh B. (SN 2007, quê Hà Nội, hiện là sinh viên trên địa bàn phường Hòa Khánh) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo, "bắt cóc online".

Theo đó, mẹ của B. bất ngờ nhận tin nhắn qua Zalo với nội dung đe dọa “con gái đang bị giữ, yêu cầu chuyển 50 triệu đồng để chuộc người”.

Cùng lúc, nữ sinh B bị các đối tượng giả danh công an gọi video call, đưa hình ảnh giả mạo hồ sơ 1 vụ án, ép chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”.

Thủ đoạn tinh vi hơn, chúng buộc nạn nhân thuê nhà nghỉ ở một mình và dựng kịch bản “trúng tuyển du học” nhằm che mắt người thân. 

Trong tâm lý hoảng loạn, B. đã chuyển toàn bộ số tiền hơn 550.000 đồng trong tài khoản cá nhân vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Khánh lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ. 

Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, giải cứu nữ sinh tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, bảo đảm an toàn cho nạn nhân.

Theo Công an phường Hòa Khánh, vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo online ngày càng tinh vi, có thể khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và tài sản.

