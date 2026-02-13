HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Một cựu Phó Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường bị khởi tố

Như Quỳnh

(NLĐO) - Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cựu Phó Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường bị khởi tố.

Ngày 13-2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết đơn vị này đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can L.V.B. (SN 1980, trú tại: thôn Hồng Giang, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh), cựu Phó Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (cũ) can tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Khởi tố nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường - Ảnh 1.

Hiện trường nơi Công ty TNHH Trung Hiếu khai thác khoáng sản. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 31-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thấm (SN 1969, trú tại thôn Toàn Mỹ, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) là Giám đốc Công ty TNHH Trung Hiếu) với tội danh: "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Công ty TNHH Trung Hiếu được UBND tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 361/QĐ-UBND, ngày 5-5-2020. Cụ thể, công ty này được được khai thác khoáng sản (đất san lấp) tại khu vực Cây Vả, thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh); diện tích khai thác: 5 ha, trữ lượng khoáng sản được phép khai thác là: 519.286 m3, công suất khai thác là 120.000 m3/năm, thời hạn khai thác là 5 năm, kể từ ngày cấp phép. 

Quá trình khai thác khoáng sản, Nguyễn Văn Thấm đã chỉ đạo nhân viên khai thác ra ngoài phạm vi diện tích khu vực được cấp phép khai thác, khai thác vượt độ sâu cho phép, khai thác vượt trữ lượng cấp phép.

Tổng khối lượng khoáng sản (đất san lấp) mà Công ty TNHH Trung Hiếu đã khai thác không đúng nội dung giấy phép là hơn 200.000 m3, gây thiệt hại số tiền lớn của Nhà nước. 

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định L.V.B., nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (cũ), được phân công tham mưu chính trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Lạng Giang. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, L.V.B. phát hiện Công ty TNHH Trung Hiếu có sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng người này không tham mưu thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Trung Hiếu, dẫn tới việc Công ty TNHH Trung Hiếu tiếp tục khai thác khoáng sản trái phép, gây thất thoát tài nguyên của Nhà nước.

Hiện nay, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng.

