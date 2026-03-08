Một đại lý lập “kỷ lục” về 13 giải độc đắc xổ số miền Nam

Trưa 8-3, nhiều đại lý vé số và khách hàng tỏ ra bất ngờ khi giải độc đắc của một đài thuộc xổ số miền Nam tiếp tục "nổ" tại một đại lý vé số.

Theo đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 6-3, giải độc đắc (dãy số 462757) được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Giải độc đắc của vé số Vĩnh Long tiếp tục được đổi tại đại lý vé số Hổ

Tuy nhiên, đến ngày 8-3, một khách hàng may mắn trúng độc đắc 2 vé Vĩnh Long đã liên hệ với đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau để đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Thông tin giải độc đắc tiếp tục "nổ" tại đại lý vé số Hổ lập tức gây "sốt" cộng đồng mạng. Bởi lẽ, thời gian gần đây, giải độc đắc của các đài Bạc Liêu và các đài khác thuộc xổ số miền Nam liên tục trúng tại đại lý vé số Hổ.

Cụ thể, vào ngày 13-1, giải độc đắc (dãy số 075394) của vé số Bạc Liêu trúng tại đại lý vé số Hổ. Một tuần sau, giải độc đắc (dãy số 787820) của vé số Bạc Liêu lại "nổ" tại đại lý này.

Đến ngày 27-1, giải độc đắc (dãy số 195045) của vé số Bạc Liêu trúng lần thứ 3 tại đại lý vé số Hổ.

Vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 7-2, giải độc đắc (dãy số 948791) cũng trúng tại đại lý vé số Hổ.

Vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 11-2, giải độc đắc (dãy số 725746) lại "nổ" tại đại lý vé số Hổ.

Vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 12-2, giải độc đắc (dãy số 702266) tiếp tục trúng trại đại lý vé số Hổ.

Vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 13-2, giải độc đắc (dãy số 759966) được xác định trúng đại lý vé số Hổ.

Ngày 21-2, giải độc đắc (dãy số 192482) của vé số Hậu Giang lại trúng ở đại lý vé số Hổ.

Ba ngày sau, giải độc đắc (dãy số 010560) của vé số Bạc Liêu được xác định trúng tại đại lý này.

Vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 27-2, giải độc đắc (dãy số 332996) được đổi tại đại lý vé số Hổ.

Vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 28-2, giải độc đắc (dãy số 735820) tiếp tục "nổ" tại đại lý vé số Hổ.

Vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 3-3, giải độc đắc (dãy số 263815) cũng được đổi thưởng tại đại lý vé số Hổ.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền Nam đã "nổ" 13 lần tại đại lý vé số Hổ.