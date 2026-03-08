HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một đại lý lập “kỷ lục” về 13 giải độc đắc xổ số miền Nam

Thu Tâm

(NLĐO) – Trong vòng chưa đầy 2 tháng, giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền Nam đã "nổ" 13 lần tại một đại lý vé số.

Trưa 8-3, nhiều đại lý vé số và khách hàng tỏ ra bất ngờ khi giải độc đắc của một đài thuộc xổ số miền Nam tiếp tục "nổ" tại một đại lý vé số.

Theo đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 6-3, giải độc đắc (dãy số 462757) được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Đại lý vé số Hổ lập kỷ lục 13 giải độc đắc Xổ số miền Nam Trong 2 tháng - Ảnh 1.

Giải độc đắc của vé số Vĩnh Long tiếp tục được đổi tại đại lý vé số Hổ

Tuy nhiên, đến ngày 8-3, một khách hàng may mắn trúng độc đắc 2 vé Vĩnh Long đã liên hệ với đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau để đổi thưởng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Thông tin giải độc đắc tiếp tục "nổ" tại đại lý vé số Hổ lập tức gây "sốt" cộng đồng mạng. Bởi lẽ, thời gian gần đây, giải độc đắc của các đài Bạc Liêu và các đài khác thuộc xổ số miền Nam liên tục trúng tại đại lý vé số Hổ.

Cụ thể, vào ngày 13-1, giải độc đắc (dãy số 075394) của vé số Bạc Liêu trúng tại đại lý vé số Hổ. Một tuần sau, giải độc đắc (dãy số 787820) của vé số Bạc Liêu lại "nổ" tại đại lý này.

Đến ngày 27-1, giải độc đắc (dãy số 195045) của vé số Bạc Liêu trúng lần thứ 3 tại đại lý vé số Hổ.

Vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 7-2, giải độc đắc (dãy số 948791) cũng trúng tại đại lý vé số Hổ.

Vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 11-2, giải độc đắc (dãy số 725746) lại "nổ" tại đại lý vé số Hổ.

Vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 12-2, giải độc đắc (dãy số 702266) tiếp tục trúng trại đại lý vé số Hổ.

Vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 13-2, giải độc đắc (dãy số 759966) được xác định trúng đại lý vé số Hổ.

Ngày 21-2, giải độc đắc (dãy số 192482) của vé số Hậu Giang lại trúng ở đại lý vé số Hổ.

Ba ngày sau, giải độc đắc (dãy số 010560) của vé số Bạc Liêu được xác định trúng tại đại lý này.

Vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 27-2, giải độc đắc (dãy số 332996) được đổi tại đại lý vé số Hổ.

Vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 28-2, giải độc đắc (dãy số 735820) tiếp tục "nổ" tại đại lý vé số Hổ.

Vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 3-3, giải độc đắc (dãy số 263815) cũng được đổi thưởng tại đại lý vé số Hổ.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền Nam đã "nổ" 13 lần tại đại lý vé số Hổ.

Tin liên quan

Kết quả xổ số miền Nam: Nơi trúng độc đắc và an ủi gây bất ngờ

Kết quả xổ số miền Nam: Nơi trúng độc đắc và an ủi gây bất ngờ

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 7-3 ghi nhận thêm khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi của một đài.

Chiều 7-3, thêm nhiều khách hàng ở TPHCM trúng thưởng xổ số miền Nam

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 7-3 ghi nhận thêm nhiều khách hàng ở TPHCM trúng thưởng lớn vé số Bình Dương và vé số Tây Ninh

Sáng 7-3, lộ diện nhiều người trúng thưởng lớn xổ số miền Nam

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 7-3 sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé xuân của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.

xổ số xổ số miền nam tỉnh cà mau
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo