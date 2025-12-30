Một địa phương có mức thưởng tết cho người lao động cao nhất gần 200 triệu đồng

Sở Nội vụ Hải Phòng vừa có báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Sở Nội vụ Hải Phòng nhận định năm 2025, trong bối cảnh kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực, tiền lương bình quân người lao động (NLĐ) tại các doanh nghiệp trên địa bàn có mức tăng so với năm trước.

Phần lớn các doanh nghiệp ở Hải Phòng có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động với mức thưởng bằng hoặc tăng đến 20% so với năm trước

Từ số liệu của 3.927 doanh nghiệp có dự kiến thưởng Tết Dương lịch và 4.291 doanh nghiệp có dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ (có số liệu gửi về sở), phần lớn các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng cho NLĐ với mức thưởng bằng 100% - 120% so với năm trước.

Mức thưởng bình quân Tết Dương lịch ước đạt 1.130.000 đồng/người, tăng 160.000 đồng/người, tương ứng tăng 16,5% so với mức thưởng bình quân Tết Dương lịch năm trước.

Theo Sở Nội vụ Hải Phòng, xu hướng những năm gần đây, các doanh nghiệp trên địa bàn nhìn chung không chú trọng chi thưởng Tết Dương lịch cho NLĐ. Mức thưởng tại các doanh nghiệp có thực hiện chi thưởng chủ yếu dao động từ 300.000 - 3.500.000 đồng/người. Mức thưởng cá nhân cao nhất 137.000.000 đồng (Công ty TNHH Quản lý Deep C); thấp nhất 50.000 đồng (khối doanh nghiệp dân doanh). Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tập trung nguồn lực để chi thưởng Tết Nguyên đán cho NLĐ.

Về thưởng bình quân Tết Nguyên đán Bính Ngọ của NLĐ trên địa bàn ước đạt 7.358.000 đồng/người, tăng 278.000 đồng/người, tương ứng tăng khoảng 4% so với mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Đa số các doanh nghiệp chi thưởng ở mức tương đương một tháng tiền lương của NLĐ. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức thưởng Tết cao nhất, với mức tăng bình quân khoảng 9% so với năm trước. Mức thưởng cá nhân thấp nhất là 200.000 đồng ở một doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng cá nhân cao nhất là 192.781.000 đồng/người (Công ty TNHH UE Việt Nam - Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, phường Việt Hòa).