Một doanh nghiệp tại TP HCM chi 450 tỉ đồng/tháng để trả lương cho người lao động

Nhân kỷ niệm 21 năm ngày doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2025), ngày 9-10, ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM, đã dẫn đầu đoàn công tác Liên đoàn Lao động thành phố đến thăm và chúc mừng Ban lãnh đạo Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TP HCM).

Ông Bùi Thanh Nhân- Chủ tịch LĐLĐ TP HCM (giữa), tặng quà lưu niệm cho đại diện Ban giám đốc Công ty TNHH PouYuen Việt Nam

Thực hiện tốt hoạt động chăm lo

Đoàn cũng đã đi tham quan nhà ăn công nhân, Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ (trực thuộc công ty, hiện đang nuôi dạy hơn 400 con công nhân, lao động), tìm hiểu tình hình sản xuất - kinh doanh của công ty và hoạt động của Công đoàn cơ sở.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn công ty, thông tin doanh nghiệp (DN) được thành lập vào năm 1996, hiện có 6 khu xưởng làm giày thể thao và đang sử dụng 40.756 lao động (tỉ lệ đoàn viên Công đoàn chiếm 99,5%). Công đoàn công ty có 585 tổ Công đoàn, 19 Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn; Đảng bộ có 10 chi bộ với 247 Đảng viên.

Đoàn công tác LĐLĐ TP HCM thăm nhà ăn của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam

Mỗi tháng, công ty chi khoảng 450 tỉ đồng để chi trả lương, thu nhập bình quân của người lao động (NLĐ) hơn 10 triệu đồng/tháng. Thời gian qua, ngoài đảm bảo về lương, thưởng, chế độ chính sách, công ty còn thực hiện nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho NLĐ như tổ chức 10 bếp ăn phục vụ bữa ăn ca cho NLĐ; tổ chức 327 chuyến xe đưa rước công nhân các tỉnh lân cận đến nhà máy làm việc; thực hiện 20 lớp dạy nghề miễn phí ngoài giờ cho công nhân (tiếng Anh, tiếng Trung, yoga; nhảy, Gym, đờn ca tài tự, nghề pha chế, may thời trang, điện lạnh, trang điểm, làm móng, sửa xe máy… với khoảng 600 người đang theo học);

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thăm quan nhà ăn công nhân

Hỗ trợ NLĐ có con nhỏ dưới 6 tuổi (khoảng 19.000 bé, mức 150.000 đồng/bé/tháng); tặng quà cho NLĐ 3 lần/năm (dịp 8-3, Trung thu, sinh nhật NLĐ) và tặng 1 chỉ vàng cho NLĐ gắn bó từ 15 năm trở lên và nghỉ hưu; hỗ trợ vé xe đưa công nhân về quê đón Tết Nguyên đán…

Ngoài ra, công ty còn dành một khu rộng hơn 16.000 m2 cho Công đoàn hoạt động với các tiện nghi như: văn phòng, hội trường, sân bóng đá, 2 sân bóng rổ, 1 sân bóng chuyền, 2 sân cầu lông, 2 sân Pickleball, căn tin, siêu thị mini phục vụ công nhân…

Đại diện Công đoàn công ty cũng cho biết nhờ thực hiện tốt hoạt động chăm lo, thường xuyên tổ chức đối thoại nhằm kịp thời giải đáp các chế độ chính sách, tháo gỡ khúc mắc, bức xúc cho NLĐ nên hiện quan hệ lao động tại công ty khá hài hòa, ổn định. Bên cạnh đó, lượng đơn hàng từ nay đến cuối năm của DN khá dồi dào nhưng đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động.

Bà Joyce Chen- Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (thứ 2 từ phải sang), trao đổi cùng đoàn công tác của LĐLĐ TP HCM

Ngoài mong muốn hỗ trợ kết nối tuyển dụng lao động, công ty mong tiếp tục được LĐLĐ quan tâm chăm lo cho đoàn viên, NLĐ khó khăn như trước khi thực hiện chính quyền 2 cấp; xem xét lại mức đóng đoàn phí để giảm sự chênh lệch giữa NLĐ có mức lương khác nhau; hướng dẫn Công đoàn cơ sở tổ chức đại hội/hội nghị Công đoàn trong tình hình mới. Đồng thời, xem xét hỗ trợ NLĐ tiếp cận với chính sách nhà ở xã hội để họ an cư lạc nghiệp.

Phát huy kết quả đạt được

Ông Bùi Thanh Nhân chúc mừng và đánh giá cao các thành quả mà công ty, Công đoàn cơ sở đạt được trong gần 30 năm qua. Ông Bùi Thanh Nhân nhận định thành quả có được là nhờ sự ủng hộ của DN, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở và đồng tình, gắn kết của đoàn viên, NLĐ với DN và tổ chức Công đoàn.

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, thăm hỏi con công nhân đang học tại Trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ

Ông mong thời gian tới, Công đoàn công ty sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục có những mô hình hay, sáng tạo, giải pháp thiết thực trong hoạt động Công đoàn; Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua "Lao động giỏi- Lao động sáng tạo", sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, đóng góp thiết thực vào kết quả sản xuất - kinh doanh của DN. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua do LĐLĐ TP HCM phát động nhằm chào mừng các sự kiện lớn của TP và cả nước sắp tới.

Chủ tịch LĐLĐ TP cũng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ tại công ty. Cùng với đó sẽ nghiên cứu và sớm có thông tin về chính sách nhà ở xã hội đến đoàn viên, NLĐ của DN.