Hình ảnh cử tri đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang nô nức đi bầu cử sớm

Sáng 8-3, cử tri ở đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đặc khu Thổ Châu rộn ràng ngày bầu cử sớm

Thông qua lá phiếu bầu cử, người dân gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên, chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của mình.

Cử tri nô nức đi bỏ phiếu sớm

Là địa bàn đặc thù, cách đất liền hơn 200km đường biển, Thổ Châu được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm phù hợp điều kiện đi lại, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và quyền làm chủ của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo.

Ngày từ 6 giờ 30 phút sáng 8-3, tại 5 khu vực bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn đặc khu Thổ Châu đã đồng loạt khai mạc. Thời tiết ngày bầu cử nắng nhẹ, rất thuận lợi cho người dân ở đảo đi bầu cử.

Theo ghi nhận của phóng viên, không khí lễ khai mạc ở tất cả các điểm bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm, đúng quy định.

Các quy định về bầu cử đã được thông báo đến cử tri, giúp các cử tri nắm rõ và thực hiện đúng khi tham gia bỏ phiếu. Đại diện các cử tri được tổ bầu cử mời lên kiểm tra hòm phiếu trước giờ bỏ phiếu theo đúng quy định.

Tại các khu vực bỏ phiếu đều được trang trí cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng bầu cử. Việc bố trí hòm phiếu được bảo đảm thuận tiện cho cử tri; công tác an ninh trật tự được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Cử tri tìm hiểu về tiểu sử, năng lực của các ứng cử viên đại biểu các cấp.

Ông Huỳnh Hữu Hiệp, cử tri ấp Bãi Ngự, đặc khu Thổ Châu, cho biết: "Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, tôi đã dành thời gian để tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng như tiểu sử, năng lực của các ứng cử viên đại biểu các cấp. Tôi kỳ vọng những đại biểu được nhân dân bầu chọn sẽ tâm huyết với sự nghiệp chung, với nhân dân và làm sao đưa đất nước, xã hội phát triển".

Toàn đặc khu Thổ Châu có 2.182 cử tri tham bầu cử

Theo Ủy ban Bầu cử đặc khu Thổ Châu, toàn đặc khu có 2.182 cử tri tham bầu cử.